По его словам, работу тормозит сложившаяся в стране атмосфера «охоты на ведьм»: чиновники опасаются расследований и поиска виновных, поэтому действуют слишком осторожно. «Эта культура не помогает проекту», — сказал Даугавиетис.
Еврокомиссия по-прежнему требует завершить проект к 2030 году. Эстония движется к этой цели, Литва работает настолько быстро, насколько может, тогда как в Латвии решения принимаются медленно и отставание практически неизбежно.
«Публично звучали 2035-й и 2034 год. Это и наши расчёты, однако всё зависит от того, насколько быстро принимаются решения и какой будет стратегия финансирования», — отметил представитель RB Rail. При государственно-частном партнёрстве завершение возможно к 2035 году, а привлечение заёмных средств может ускорить строительство.
«Строитель у нас есть. В этом смысле Латвия находится в довольно хорошем положении», — добавил Даугавиетис. Однако из-за промедления снижаются шансы получить финансирование, а стоимость работ ежегодно растёт, в том числе из-за инфляции.
«Каждый раз, когда меняется политический состав, правительство или министры, мы делаем небольшой шаг назад и пытаемся снова всё решить», — заявил он.
Первая очередь Rail Baltica может обойтись странам Балтии в 14,3 млрд евро, из которых 5,5-6 млрд потребуются Латвии. Общая стоимость проекта оценивается в 23,8 млрд евро, хотя в 2017 году речь шла о 5,8 млрд.
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