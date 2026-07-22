Еврокомиссия по-прежнему требует завершить проект к 2030 году. Эстония движется к этой цели, Литва работает настолько быстро, насколько может, тогда как в Латвии решения принимаются медленно и отставание практически неизбежно.

«Публично звучали 2035-й и 2034 год. Это и наши расчёты, однако всё зависит от того, насколько быстро принимаются решения и какой будет стратегия финансирования», — отметил представитель RB Rail. При государственно-частном партнёрстве завершение возможно к 2035 году, а привлечение заёмных средств может ускорить строительство.