Местами сильные дожди, возможны грозы. Сильные дожди ожидаются на обширной территории в юго-западной части Курземе.
При слабом или умеренном ветре температура воздуха поднимется до +16–+21 градусов.
В Риге сквозь облака будет пробиваться солнце, возможен дождь, ветра практически не будет, а температура воздуха поднимется до +19 градусов.
Погодные условия определяются областью низкого давления. Атмосферное давление составляет 1008-1011 гектопаскалей на уровне моря.
В четверг вечером температура воздуха во многих местах в Латгале и Видземе опустилась ниже +10 градусов, достигнув местами +7 градусов в Северном Видземе, согласно данным метеорологических станций.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), в пять часов утра температура воздуха в стране колебалась от +7,5 градусов в Руйене и +7,6 градусов в Зосени до +14,5 градусов в центре Риги.
В этом году засушливая весна в Латвии сменилась дождливыми июнем и июлем, а в некоторых районах Курземе первая половина лета стала самой дождливой за всю историю наблюдений, согласно информации, собранной Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии.
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