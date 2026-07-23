Погодные условия определяются областью низкого давления. Атмосферное давление составляет 1008-1011 гектопаскалей на уровне моря.

В четверг вечером температура воздуха во многих местах в Латгале и Видземе опустилась ниже +10 градусов, достигнув местами +7 градусов в Северном Видземе, согласно данным метеорологических станций.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), в пять часов утра температура воздуха в стране колебалась от +7,5 градусов в Руйене и +7,6 градусов в Зосени до +14,5 градусов в центре Риги.