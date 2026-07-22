Второй способ заключается в выбросе частиц сульфатов высоко в атмосферу. Там они должны распространиться над большой территорией и частично заслонить Землю от солнечного света.

Оба метода могут снизить глобальную температуру. Однако последствия оказались совершенно разными.

Когда морские облака осветляли над восточной частью Тихого океана, сила колебаний Эль-Ниньо уменьшалась примерно на 61 процент.