Но компьютерный эксперимент показал неожиданную развязку. Вместе с температурой может резко ослабнуть Эль-Ниньо, один из важнейших природных механизмов, управляющих погодой по всему миру.
Исследователи проверили два способа искусственно охладить Землю.
Первый предполагает распыление мельчайших частиц морской соли над океаном. Они помогают образовываться большему числу мелких капель, из-за чего облака становятся ярче и лучше отражают солнечные лучи.
Второй способ заключается в выбросе частиц сульфатов высоко в атмосферу. Там они должны распространиться над большой территорией и частично заслонить Землю от солнечного света.
Оба метода могут снизить глобальную температуру. Однако последствия оказались совершенно разными.
Когда морские облака осветляли над восточной частью Тихого океана, сила колебаний Эль-Ниньо уменьшалась примерно на 61 процент.
Для климатической системы это огромная перемена. Даже глобальное потепление, по расчётам учёных, не способно изменить Эль-Ниньо так быстро и настолько сильно.
Эль-Ниньо возникает каждые несколько лет, когда тёплая вода перемещается по тропической части Тихого океана. Этот процесс влияет на ливни, засухи, урожаи и температуру далеко за пределами самого океана.
Во время одной фазы сильные дожди могут обрушиваться на западные побережья Америки. Во время другой усиливаются муссоны в некоторых районах Азии.
Если этот механизм резко ослабнет, привычные погодные связи начнут перестраиваться. В одном регионе может измениться количество осадков, в другом участятся засухи, а где-то пострадает сельское хозяйство.
Причина скрывается в цепной реакции.
Более яркие облака охлаждают поверхность океана. Одновременно из них выпадает меньше дождя. Холодный и сухой воздух распространяется дальше, меняет движение атмосферы и усиливает ветры у экватора.
Ветры поднимают к поверхности ещё больше холодной воды. Океан охлаждается сильнее, а Эль-Ниньо продолжает слабеть.
Учёные ожидали, что эксперимент повлияет на климат. Но исчезновение почти двух третей колебаний стало для них сюрпризом.
Совсем иначе повели себя частицы, распылённые высоко в атмосфере. Они распределялись равномернее и почти не влияли на Эль-Ниньо.
Это не означает, что второй способ автоматически безопасен. Искусственное уменьшение солнечного света может повлиять на осадки, растения, урожаи и морские экосистемы.
Меньше света означает меньше фотосинтеза. Это затрагивает не только леса и сельскохозяйственные культуры, но и микроскопические водоросли, с которых начинается значительная часть океанической пищевой цепи.
Авторы работы не утверждают, что осветлять морские облака нельзя нигде. Опасный эффект возник именно при воздействии на определённый район восточной части Тихого океана.
В другом месте последствия могут оказаться слабее. Правда, тогда для заметного охлаждения Земли придётся распылять гораздо больше частиц.
Главный вопрос теперь заключается не только в том, можно ли таким способом снизить температуру.
Куда важнее понять, какая погода останется на планете после того, как человечество начнёт самостоятельно настраивать облака.
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