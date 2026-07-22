Инцидент произошёл в понедельник около полудня. На место прибыли несколько экипажей Государственной полиции и бригада Службы неотложной медицинской помощи. Одному из участников оказывали помощь из-за травмы головы, ещё один находился в автомобиле медиков под наблюдением полицейских.
Очевидец рассказал программе TV3 Degpunktā: «Я видел, что мужчина повалил другого мужчину на землю возле машины, а оружие валялось на земле».
По словам местной жительницы, полицейские также осматривали повреждённый автомобиль: «Всё произошло во дворе. Синяя машина стояла там. Возле неё фотографировали повреждения. Казалось, что стреляли из пистолета. Оказывается, там был замешан автомобиль. Там стоял мужчина в порванной рубашке. Был молодой мужчина лет 25, которому оказывали помощь в полицейской машине. Его обыскали, собрали гильзы. Это я видела и помню. Потом его посадили в полицейскую машину и увезли. А мужчина в порванной рубашке остался стоять. Значит, он не виноват».
Пока экстренные службы работали во дворе, там также произошло небольшое столкновение двух автомобилей.
Полиция не раскрывает причину первоначального конфликта. Начат уголовный процесс по второй части статьи 231 Уголовного закона — о хулиганстве. Следствие продолжает выяснять обстоятельства происшествия.
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