Очевидец рассказал программе TV3 Degpunktā: «Я видел, что мужчина повалил другого мужчину на землю возле машины, а оружие валялось на земле».

По словам местной жительницы, полицейские также осматривали повреждённый автомобиль: «Всё произошло во дворе. Синяя машина стояла там. Возле неё фотографировали повреждения. Казалось, что стреляли из пистолета. Оказывается, там был замешан автомобиль. Там стоял мужчина в порванной рубашке. Был молодой мужчина лет 25, которому оказывали помощь в полицейской машине. Его обыскали, собрали гильзы. Это я видела и помню. Потом его посадили в полицейскую машину и увезли. А мужчина в порванной рубашке остался стоять. Значит, он не виноват».