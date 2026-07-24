По версии прокуратуры, в феврале Сингх, не имевший права управлять транспортными средствами, в тёмное время суток вёл по обледеневшей дороге в Яунберзской волости Добельского края грузовик Volvo FH с полуприцепом. На тягаче и полуприцепе были литовские регистрационные номера.

Приближаясь к перекрёстку, водитель проигнорировал предупреждение о знаке «Движение без остановки запрещено», не снизил скорость и продолжил движение примерно на 50 километрах в час. Грузовик выехал на перекрёсток и столкнулся с рейсовым автобусом, направлявшимся в Лиепаю.