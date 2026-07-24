Земгальский районный суд решил провести техническую экспертизу водительского удостоверения, якобы выданного в Объединённых Арабских Эмиратах. Следующее заседание назначено на 17 августа.
По версии прокуратуры, в феврале Сингх, не имевший права управлять транспортными средствами, в тёмное время суток вёл по обледеневшей дороге в Яунберзской волости Добельского края грузовик Volvo FH с полуприцепом. На тягаче и полуприцепе были литовские регистрационные номера.
Приближаясь к перекрёстку, водитель проигнорировал предупреждение о знаке «Движение без остановки запрещено», не снизил скорость и продолжил движение примерно на 50 километрах в час. Грузовик выехал на перекрёсток и столкнулся с рейсовым автобусом, направлявшимся в Лиепаю.
Одна пассажирка получила травмы средней тяжести, ещё одна пассажирка и водитель автобуса — тяжёлые повреждения. Водителю автобуса травматически ампутировали обе голени.
Следствие считает, что обвиняемый при неустановленных обстоятельствах приобрёл у неизвестного лица поддельное удостоверение образца ОАЭ, а после аварии предъявил его сотруднику Государственной полиции как настоящее.
Вину в нарушении правил, приведшем к аварии, Сингх признаёт полностью. При этом он отрицает, что управлял грузовиком без действительных водительских прав.
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