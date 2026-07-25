В самом деле, зрители в своём желании запечатлеть знаменитостей переходят всяческие границы и совершенно забывают о том, что находятся в общественном месте. Видно, как некая женщина пытается прорваться к Пугачёвой и пообщаться с ней, повиснув на руке охранника.

«Просто ужасно, ещё и при виде того, что стоит охранник и всем вежливо отказывает, всё равно лезут. А про тех, кто снимает, вообще без комментариев. Дебилы», — пишет caliteelina.