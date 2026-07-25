«При просмотре этого видео я ощутил отвращение к этим людям, которым не хватает вежливости и уважения. Неужели они думают, что находятся в зоопарке и снимают экзотических животных? Неужели они не в состоянии проявить хоть капельку вежливости?» — недоумевает музыкант.
В самом деле, зрители в своём желании запечатлеть знаменитостей переходят всяческие границы и совершенно забывают о том, что находятся в общественном месте. Видно, как некая женщина пытается прорваться к Пугачёвой и пообщаться с ней, повиснув на руке охранника.
«Просто ужасно, ещё и при виде того, что стоит охранник и всем вежливо отказывает, всё равно лезут. А про тех, кто снимает, вообще без комментариев. Дебилы», — пишет caliteelina.
«Эта вообще нагло снимает то, что он [Галкин] смотрит в телефоне», — вторит ей другой комментатор.
«Ужас, что я только что увидела. Это так нездорово. И что эти люди будут делать с фото её затылка? Поставят в сторис в «Инсте», чтобы показать своим троим подписчикам? Кого это вообще интересует?! В наши дни в интернете можно найти фото своего кумира в хорошем качестве, напечатать на майке, кружке, да хоть на обоях, и смотреть целый день. Какого чёрта так навязываться людям, совершенно всё равно, к кому. У меня тоже колоссальный кринж», — делится эмоциями Сабине.
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