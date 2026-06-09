"Неприятный перелёт. Полет длился более трёх часов, за мной сидел мальчик, и в моё кресло постоянно тыкали. Я оглянулся один раз, второй, третий — ничего не менялось... Терпение лопнуло, я повернулся и посмотрела на маму. Она наклоняется ко мне, почти втискивая нос между креслами, и спрашивает: «У тебя проблемы?!» Я ошеломлена и говорю, что ее сын пинает мое кресло. В ответ слышу: «Он толкает свой стол, твой стул он даже не трогает (...а она разве не знает, где этот стол прикреплен?!). Если у тебя проблемы, иди и найди себе другое место. Конечно, мама молодец, что защищает своего малыша, но... нужно как-то приучить его уважать других пассажиров, и малыш должен научиться вести себя так, чтобы не мешать окружающим. Наверное, так и возникает неприязнь к детям в самолетах. Ты уже счастливо сидишь на своем месте и замираешь от страха, когда по проходу идет какой-то ребенок... — «только бы его место не было рядом со мной», потому что ты знаешь, как он себя поведет. Я летаю регулярно, и детей видела много, даже очень классных, но этот был нечто... (даже не ребенок, на этот раз мама). Если вдруг эту запись читает ТА мама — ну молодец, что ставишь детей на первое место, защищаешь их, но... запомни, что не все вращается только вокруг одного человека. У тебя растет мужчина!", - пожаловалась Илзе.

В комментариях люди рассказали и другие истории, в которых родители, вместо того, чтобы воспитывать своих детей и рассказывать им как делать нельзя, бросаются на взрослых, которым дети причиняют ущерб.

"О да. У меня тоже был похожий случай. Только мать никак не отреагировала, казалось, она не понимала ни одного из предложенных мной языков. Я попросил стюардессу пересадить меня. К счастью, были свободные места, и я смог спокойно улететь. Я бы с удовольствием заплатил больше за вариант полета без ребенка. И нет, никаких плюшек для матери. Плохое поведение ребенка не следует оправдывать, его нужно воспитывать", - написала в комментариях Кристс.

"Эти клуши, которые усиленно пасут своих птенцов, массово размножились. Недавно тусили у водохранилища, прибежал мелкий и бросил в воду бумажку и какой-то мусор, прямо в том месте, где люди купаются. Когда я громко сделал замечание, прибежала не только клуша, но и петух и устроили такой базар, что только держись! Хорошо, что карму никто не отменял, пока они орали, их отпрыск без присмотра упал и с кровоточащей попой был увезен домой, а у нас установился мир и покой", - рассказал историю Марис.

"И на этом фоне я такая: если мой малыш случайно кого-то толкнет, мне сразу становится неловко, что я мешаю человеку. Я только и делаю, что весь полет слежу за тем, чтобы он не толкал ногами сиденье впереди", - рассказала Лига.