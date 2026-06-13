От въезда до выдворения: в Латвии переписали Закон об иммиграции

Законопроект начал разрабатывать еще Сейм 13-го созыва с целью укрепления госбезопасности, снижения рисков фиктивной иммиграции и нелегальной занятости, а также адаптации латвийского законодательства к новым требованиям ЕС в сфере миграции. В четверг, 11 июня, за принятие нового закона проголосовали 65 депутатов Сейма 14-го созыва, против — 17 депутатов.

Цель закона — введение новой иммиграционной системы, охватывающей въезд граждан третьих стран, их пребывание, трудоустройство, интеграцию и процедуры выдворения, а также снижение рисков фиктивной иммиграции и нелегальной занятости.

Председатель парламентской Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис («Объединенный список») подчеркнул, что это регулирование является «важным шагом к формированию более безопасной, прозрачной и соответствующей интересам Латвии миграционной политики», в том числе и с экономической точки зрения.

Пересмотрена вся иммиграционная система

Закон об иммиграции упорядочивает иммиграционную систему в целом и усиливает государственную безопасность.

При разработке документа, впервые влияние миграционной политики оценивалось не только с позиции безопасности, но также экономики, образования и других сфер.

В законе учтены выводы парламентской следственной комиссии по усовершенствованию миграционных процессов и снижению рисков, а также пересмотрены условия выдачи временных видов на жительство.

Благодаря новому регулированию, снизятся риски фиктивной иммиграции, при этом будут обеспечены четкие правила как для иностранцев, так и для государственных институций подчеркнули в Сейме, считают его разработчики.

Закон предусматривают существенное усиление пограничного контроля посредством введения скрининга граждан третьих стран на внешних границах и процедур возвращения на границе в соответствии с новым миграционным регулированием Европейского союза. Закон также предусматривает более широкое использование биометрических данных и обмен информацией с базами данных ЕС, что призвано улучшить идентификацию лиц и поможет эффективнее предотвращать угрозы безопасности.

Закон уточняет порядок выдачи виз и видов на жительство, вводя более четкие сроки и процедуры, а также расширяя основания для отказа в выдаче и аннулирования документов в случаях, когда выявлена угроза общественному порядку или безопасности.

Предусматривается также более строгий контроль еще до въезда в страну, то есть вводится обязанность предоставлять информацию о цели въезда и условиях пребывания.

В законе закреплена система требований к интеграции, включая требования программы ранней интеграции и знание государственного языка. Кроме того, усилен контроль за трудоустройством и учебой граждан третьих стран для снижения рисков фиктивной занятости и фиктивной учебы; повышена ответственность работодателей и учебных заведений.

В ходе дебатов отклонили ВНЖ за меньшие деньги

В Сейме дискуссии развернулась по поводу стоимости так называемых «золотых виз» или разрешений на временное проживание (ВНЖ). В ходе подготовки закона тогдашний депутат, а ныне премьер-министр Андрис Кулбергс («Объединенный список») предложил выдавать ВНЖ сроком на пять лет за взнос в госбюджет в размере 10 000 евро при условии готовности инвестировать 50 000 евро в предприятие, которое имеет не более 50 человек и чей годовой оборот или годовой баланс не превышает 10 млн евро.

«Удивительно, как вообще можно было прийти к такому предложению», — заявила депутат Сейма Занда Калниня-Лукашевица («Новое Единство»). Она подчеркнула, что еще в 2019 году Европейская комиссия предупреждала о рисках, связанных с программами «золотых виз». Это подтверждается практикой Испании, Ирландии и других стран, которые закрыли такие программы.

Сейм отклонил это предложение. За него проголосовали 29 депутатов от фракций Союза зеленых и крестьян , «Латвия на первом месте» и несколько внефракционных депутатов. Против выступил 41 депутат от фракций «Новое Единство», Национального объединения и «Прогрессивных». Еще 16 депутатов от «Объединенного списка» и Союза зеленых и крестьян воздержались.

В то же время депутаты поддержали предложение профильной комиссии о выдаче ВНЖ на более жестких условиях:

разрешение может быть выдано на срок до пяти лет, если заключен договор и перечислено не менее 150 000 евро инвестиций сроком как минимум на пять лет управляющему созданного государством Фонда альтернативных инвестиций, а в госбюджет внесено 10 000 евро.

Выданный иностранцу ВНЖ будет действителен при условии, что в течение всего срока его действия управляющий фонда подтверждает, что инвестиционный договор не расторгнут, а остаток инвестиций составляет не менее 150 000 евро.

Пересмотр иммиграционной политики —приоритет нового главы МВД

Глава МВД Янис Домбрава (Национальное объединение) объявил ограничение иммиграции одним из приоритетов своей деятельности.

После посещения центра размещения соискателей убежища в Муцениеки Домбрава публично раскритиковал действия Управления по делам гражданства и миграции и Госпогранохраны, считая, что государство недостаточно эффективно использует имеющиеся инструменты для сдерживания нелегальной миграции. Домбрава выразил уверенность в том, что необходим четкий механизм выявления лиц, злоупотребляющих системой предоставления убежища, и, при необходимости, их более быстрого выдворения из страны.

В четверг в программе Latvijas radio Krustpunktā Домбрава говорил о миграционной политике в целом. Он отметил, что часть соискателей убежища не рассматривает Латвию как конечный пункт назначения и использует ее как транзитную страну на пути в другие европейские государства. Домбрава подчеркнул, что нужно уметь отличать людей, которые действительно бегут от войны или преследований, от тех, кто является экономическими мигрантами. Министр также сказал, что нужно усиливать контроль за пребыванием и трудоустройством граждан третьих стран в Латвии.

Домбрава также выразил обеспокоенность ростом иммиграции и указал, что возможности госучреждений не всегда увеличиваются так же быстро, как миграционные потоки. По его мнению, в долгосрочной перспективе это может создать риски для безопасности, поэтому необходимо укреплять как погранохрану, так и механизмы миграционного контроля.

«С каждым годом показатели иммиграции растут, в том числе за счет прибывающих из других стран Европейского союза, которые въезжают в Латвию с выданными там разрешениями на пребывание. При этом возможности учреждений не увеличиваются, да и существенно их нарастить фактически невозможно из-за нехватки людей и ресурсов. Ясно, что в какой-то момент у учреждений уже может не быть возможностей контролировать миграционные процессы, и тогда мы можем столкнуться с тем, что сейчас переживает Швеция: резким ростом преступности, развитием организованных банд, взрывами и тому подобным. Лично я не хотел бы видеть такое в Латвии. Мне нравится, что по мировым меркам наша страна остается сравнительно безопасной», — заявил Домбрава.

В настоящее время в центре размещения соискателей убежища в Муцениеки находятся 455 человек при том, что центр расчитан на 450 мест, то есть центр уже переполнен. В центре размещения «Лиепна», что в Алуксненском крае, проживают 66 соискателей убежища. Расходы на размещение одного соискателя убежища составляют 22 евро в день.

По словам министра, за первые пять месяцев 2026 года в Латвии было зарегистрировано 490 просителей убежища. Больше всего среди них выходцев из Сомали (71), Египта (51), Афганистана (41), Пакистана (40), Бангладеш (39).