Воплотив в жизнь скандальную реформу системы ценообразования на лекарства, Минздрав ЛР готовит масштабные перемены системы больниц. А ведь их и так периодически оптимизируют.

...Итак, Минздрав подготовил обещанные правительству предложения по разделению стационарных медицинских учреждений на уровни по оказанию неотложной помощи и приему пациентов. На общественное обсуждение переданы поправки, регламентирующие уровень латвийских больниц: локальный, региональный или многопрофильный.

Распределят по рангу

Простая и наиболее востребованная помощь будет доступна ближе к месту жительства пациента, а в более сложных случаях пациенты будут лечиться в больницах с соответствующим опытом и ресурсами, - поясняет Минздрав.

Предполагается, что новая градация и сопутствующие правила вступят в силу 1 января 2027 года.

Что надо знать пациенту, которому может потребоваться медицинская помощь в стационаре?

1 В локальных больницах жителям будут доступны круглосуточная неотложная помощь, прием пациентов, диагностические обследования, терапия и лечение хронических пациентов.

Это больницы: Тукумская, Краславская, Алуксненская, Сигулдская, Прейльская, Лимбажская, Бауская, Добельская и Окружная; а также объединение больниц Балви и Гулбене, Лудзенский медицинский центр.

В локальных больницах доступность врача в отделении неотложной помощи и приема пациентов будет обеспечиваться по уровню больницы, предусмотрены круглосуточные дежурства или, в отдельных случаях, прием терапевта либо хирурга по рабочим дням с 8.00 до 20.00, а по выходным и праздникам - с 8.00 до 20.00. В остальное время - в режиме дежурства.

Для приграничных локальных больниц Латгалии — объединения больниц Балви и Гулбене, Алуксненской, Прейльской, Краславской больниц, Лудзенского медицинского центра — определены особые условия для обеспечения дополнительной готовности к приему пациентов. Будут предусмотрены решения для работы приемных отделений Тукумской и Бауской больниц, чтобы обеспечить их доступность в пределах 60 минут.

2 Региональные больницы дополнительно обеспечат более широкий спектр специализированной помощи, в том числе наиболее востребованные услуги хирургии, травматологии, акушерства и педиатрии.

Это: Елгавская городская больница, Екабпилсская региональная больница, Юрмальская, Кулдигская, Мадонская больницы, Цесисская клиника, Огрская районная больница.

3 Многопрофильные больницы будут обеспечивать лечение по всем основным профилям: неотложной медицине, терапии, хирургии, акушерству и гинекологии, педиатрии. Плюс по более сложным направлениям, где необходимы специальное оборудование и соответствующие специалисты.

Статус многопрофильных больниц будет применяться к следующим клиникам: в Риге это Рижская Восточная клиническая университетская больница, Клиническая университетская больница Страдыня, Детская клиническая университетская больница; за пределами столицы — Лиепайская и Даугавпилсская региональные больницы, Северо-Курземская региональная больница (Вентспилс); Резекненская и Видземская (Валмиера) больницы.

(!) Минздрав поясняет, что во всех больницах помощь будет обеспечиваться круглосуточно.

Пациентам обещают доступные базовые обследования, включая радиологические, а также неотложную помощь даже в более удаленных регионах. В то же время более сложные случаи планируется концентрировать в больницах с большей мощностью.

Со своей стороны руководство больниц опасается, что в регионах доставка больных еще более усложнится. Уже сейчас половина добирается своим ходом. А у кого нет такой возможности? А что думают пациенты? А их никто не спрашивает...

Минздрав подчеркивает, что целью проекта правил является не экономия бюджета здравоохранения, а продуманное проведение изменений в сети больниц до 2029 года.

Необходимый объем финансирования для реализации проекта в 2027 и 2028 годах запланирован в размере 111 673 180 евро в год; в 2029 году и далее ежегодно — 102 134 969 евро. Минздрав указывает, что изменения предусмотрены в рамках бюджета, в том числе путем перераспределения средств между стационарными и амбулаторными медицинскими услугами...

Лекарства не по карману

От реформы цен на лекарства, которая была введена в прошлом году, пострадали те, кто покупает более дешевые лекарства. Несмотря на то что подешевели в среднем на 17% порядка 200 наиболее востребованных рецептурных препаратов, введенная так называемая плата фармацевту в размере 0,75 евро за каждый выписанный рецепт свела на нет эти изменения.

Те, кто покупает сразу несколько лекарств, наоборот, еще и доплачивают: например, за 5 рецептов - 3,50 евро. Для тех, кто живет на пенсию и имеет минимальные доходы, это существенно. И так многие принимают выписанные препараты через день – чтобы сэкономить - или одну вместо двух таблеток и т. п. Также жители заметили, что наиболее востребованные недорогие лекарства слегка поднялись в цене, а некоторые периодически пропадают.

Спросите пенсионера с пенсией 350-500 евро или инвалида с пенсией 250-350 евро, которые принимают определенные препараты постоянно: выиграли ли они от реформы? Свои претензии за эти 75 центов клиенты предъявляют фармацевтам, которые на кассе пробивают им чеки. Ведь объявлено, что это компенсация за работу фармацевта. Но, как говорят служащие латвийских аптек, на их доходы это не повлияло, хотя приходится дополнительно объясняться с клиентами.

В Минздраве пришлось признать, что плюс 0,75 евро к лекарству, например, за 4,50 или 6 евро, – это все-таки как-то не комильфо. А мы скажем попросту: это откровенное удорожание. Еще летом прошлого года в министерстве сообщили, что порядок взимания мзды якобы для фармацевтов будет пересмотрен.

Государство возьмет на себя покрытие 0,75 евро за услугу фармацевта при покупке рецептурных лекарств, упаковка которых стоит до 10 евро. Для инвалидов 1-й группы эта услуга компенсируется на все рецептурные препараты, независимо от их цен. То есть для рецептурных препаратов стоимостью до 10 евро плата за рецепт 0,75 евро будет отменена. Но не сразу, а... с 1 июля 2026 года. Вот ждем. Как говорят скептики, к этому времени, наверное, уже не останется лекарств дешевле 10 евро...

О реформе до ее оглашения много говорил министр Хосам АБУ МЭРИ, клеймя несправедливые цена на лекарства в Латвии. Но в результате люди платят за рецептурные лекарства еще больше, чем раньше. Плюс аптеки отменили скидочные дни для пенсионеров и инвалидов, а это была реальная поддержка в покупке лекарств. Реформу пришлось корректировать – чтобы покупать лекарства могли не только обеспеченные господа на государственной службе.

...Интересно, проектируя свои реформы, министр и компания смотрят хотя бы бегло статистику о доходах жителей страны – сколько на грани нищеты, какой процент имеет доходы ниже среднего? Ну и также на цифры о состоянии здоровья тех, кто потом будет хлебать результаты этих реформ. А люди-то у нас не очень здоровые...

(не)кстати

* В прошлом году в Латвии родилось 11 637 детей, что на 9,7%, или на 1 250 новорожденных меньше, чем в 2024-м. Зарегистрировано 25 677 умерших.

В результате отрицательного естественного прироста население страны в прошлом году сократилось на 14 000 человек, и на 1 января 2026-го составило 1,823 млн.

* В 2022 году по количеству смертей от предотвратимых заболеваний среди стран ЕС наибольший показатель был зафиксирован в Латвии: 543,3 предотвратимой смерти на 100 000 жителей, включая 200,7 — от излечимых и 342,6 — от предотвратимых заболеваний...

Оксана ПЕТРЕНКО