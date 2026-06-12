Кулбергс пошёл по пути Зеленского? Яунупс видит сходство

По словам Яунупса, раньше главы правительств в Латвии не стремились к прямому разговору с обществом. Он напомнил, что премьер-министр Эвика Силиня в основном ограничивалась письменными сообщениями и публикациями в соцсетях.

«Премьер-министр Силиня очень односторонне коммуницировала - в лучшем случае в письменной форме, публикуя что-то в Twitter. Это был максимум. Пресс-конференции сами по себе - это уже такой традиционный формат», - сказал Яунупс.

На этом фоне, по его словам, стиль депутата Андриса Кулбергса выглядит иначе. Яунупс отметил, что у Кулбергса заметно более открытое и регулярное общение с обществом. Именно этот подход он сравнил с коммуникационной моделью президента Украины Владимира Зеленского.

«Есть ли здесь сходство с подходом Зеленского? Да, он действительно так делал», - заявил Яунупс.

При этом он подчеркнул: одних публикаций в соцсетях недостаточно, чтобы вернуть доверие к власти. По его словам, открытость может привлечь внимание и сделать политика ближе к людям, но доверие зависит от конкретных решений.

«Это, безусловно, шаг вперед, но доверие можно вернуть только делами и результатами», - сказал Яунупс.

Он также предупредил, что критика прежних правительств сама по себе ничего не меняет. «Только вечерних размышлений о том, что предыдущие правительства работали плохо, недостаточно», - отметил он.

По мнению Яунупса, чем чаще политики говорят с обществом и показывают свою обычную жизнь, тем больше шансов сократить дистанцию между властью и гражданами в Латвии.