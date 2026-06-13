Речь идёт о консорциуме компаний IDOM, Consulting, Engineering, Architecture и Ingeniería y Economía del Transporte. Договор на проектирование и авторский надзор участка основной трассы Rail Baltica через Ригу был расторгнут в октябре 2023 года.

В феврале 2026 года RB Rail и Министерство сообщения получили заявление о начале арбитражного процесса. Консультанты требуют компенсацию более чем на 14 млн евро. В свою очередь, Министерство сообщения предъявило встречное требование о взыскании договорного штрафа в размере 3,37 млн евро.

Спор рассматривает международный арбитраж при Международной торговой палате. Место процесса - Стокгольм.

В RB Rail заявляют, что ещё 26 сентября 2023 года получили от консультантов одностороннее уведомление об отказе от договора. По версии компании, у объединения были длительные и существенные задержки, систематически не устранялись недостатки в проектах, а также не выполнялись другие договорные обязательства. В итоге штраф достиг максимально допустимого размера, а сроки задержек превысили установленный предел.

После расторжения договора был объявлен новый конкурс на продолжение проектирования наиболее готового участка. Он завершился без результата: предусмотренная цена составляла 8 млн евро, но поступило только одно предложение - на 39 млн евро.

Рижский участок Rail Baltica сейчас отнесён к приоритетам второй очереди. В качестве альтернативы утверждено строительство нового соединения от Иманты до Рижского аэропорта, чтобы обеспечить обслуживание поездов колеи 1520 мм и интеграцию с существующей сетью.

В RB Rail подчёркивают, что вместе с Министерством сообщения представляют интересы Латвии в соответствии с условиями договора и международной практикой. Расходы на рассмотрение спора не относятся к финансированию ЕС.

По данным RB Rail, в 2019 году победителем конкурса на проектирование и авторский надзор участка Rail Baltica через Ригу стала INECO. Сумма её предложения тогда составляла 12,989 млн евро.

Проект Rail Baltica давно выбился из первоначальных оценок. Первая очередь в Балтии может стоить 14,3 млрд евро, из них в Латвии - 5,5 млрд евро, а с учётом индексации - до 6 млрд евро. Общая стоимость проекта, согласно анализу затрат и выгод, может достичь 23,8 млрд евро. В 2017 году весь проект оценивали в 5,8 млрд евро.