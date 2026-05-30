По словам Пантелеева, уход в отставку правительства Силини в полном составе является логичным продолжением общей политической культуры, в которой личная тактика важнее интересов государства, хотя сам экс-депутат был немного удивлён, поскольку считал, что "так или иначе правительство Силини доковыляет до выборов".

"Самое грустное, что в условиях гибридной войны, при обострении международной ситуации, в кризис, связанный с дронами, политики всё же предпочли большую предвыборную игру вместо того, чтобы попытаться общими силами доработать до конца", - так он оценивает случившееся.

Помимо этого, в выпуске зашёл также разговор о кризисе доверия, причём Пантелеев подчёркивает, что это не только проблема политики: "Это проблема и политической среды, и вообще общества в Латвии. Непопулярно брать на себя ответственность за что-либо, зато очень популярно всегда перекладывать ответственность с себя ещё на кого-то. Это частично вина и общества тоже, так как мы часто виним правительство, государство, ЕС или мир в том, что у нас не особо хорошо идут дела в семье или в бизнесе, и не всегда мы хотим сразу посмотреть на себя. Поэтому я думаю, что это общее зеркало нашего общества - уклонение от ответственности. И самое безумное, видимо, то, что это происходит ещё и потому, что непопулярно кому-то говорить "спасибо" или ценить то, что кто-то берёт на себя ответственность. Я не помню такого случая в латвийской политике, чтобы кто-то взял на себя ответственность и потом его как-то положительно оценили".

Бывший депутат приводит пример случая с экс-главой МВД Гиртсом Валдисом Кристовскисом, который подал в отставку после побега 15 заключённых из Даугавпилсской тюрьмы: "Это, видимо, был первый случай, когда министр взял на себя политическую ответственность и ушёл в отставку. И не было такого, чтобы потом его жест очень уж ценили. Его тоже винили и ругали, так что политик думает - какой смысл мне брать на себя ответственность, если этот мой шаг потом не оценят".