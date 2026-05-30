Экс-депутат Пантелеев: всё общество предпочитает сваливать ответственность на других

Редакция PRESS 30 мая, 2026 10:30

Важно 1 комментариев

Автор и ведущий цикла интервью "Латвия 2035", который выходит на портале Jauns.lv, бывший депутат Верховного Совета и Сейма Латвии Андрей Пантелеев до сих пор следит за событиями и процессами в государственной политике, хотя сам активно в ней не участвует. В выпуске, завершающем первый сезон цикла, он высказался о падении правительства Силини и о кризисе ответственности как в политике, так и в обществе в целом.

По словам Пантелеева, уход в отставку правительства Силини в полном составе является логичным продолжением общей политической культуры, в которой личная тактика важнее интересов государства, хотя сам экс-депутат был немного удивлён, поскольку считал, что "так или иначе правительство Силини доковыляет до выборов".

"Самое грустное, что в условиях гибридной войны, при обострении международной ситуации, в кризис, связанный с дронами, политики всё же предпочли большую предвыборную игру вместо того, чтобы попытаться общими силами доработать до конца", - так он оценивает случившееся.

Помимо этого, в выпуске зашёл также разговор о кризисе доверия, причём Пантелеев подчёркивает, что это не только проблема политики: "Это проблема и политической среды, и вообще общества в Латвии. Непопулярно брать на себя ответственность за что-либо, зато очень популярно всегда перекладывать ответственность с себя ещё на кого-то. Это частично вина и общества тоже, так как мы часто виним правительство, государство, ЕС или мир в том, что у нас не особо хорошо идут дела в семье или в бизнесе, и не всегда мы хотим сразу посмотреть на себя. Поэтому я думаю, что это общее зеркало нашего общества - уклонение от ответственности. И самое безумное, видимо, то, что это происходит ещё и потому, что непопулярно кому-то говорить "спасибо" или ценить то, что кто-то берёт на себя ответственность. Я не помню такого случая в латвийской политике, чтобы кто-то взял на себя ответственность и потом его как-то положительно оценили".

Бывший депутат приводит пример случая с экс-главой МВД Гиртсом Валдисом Кристовскисом, который подал в отставку после побега 15 заключённых из Даугавпилсской тюрьмы: "Это, видимо, был первый случай, когда министр взял на себя политическую ответственность и ушёл в отставку. И не было такого, чтобы потом его жест очень уж ценили. Его тоже винили и ругали, так что политик думает - какой смысл мне брать на себя ответственность, если этот мой шаг потом не оценят". 

Политолог: летом дроны будут летать ещё чаще; сможет ли помочь полковник Мелнис?
Политолог: летом дроны будут летать ещё чаще; сможет ли помочь полковник Мелнис?

Союз альпинистов: жизни пострадавшего на Аляске Билзенса опасность не угрожает

Об этом утром в субботу, 30 мая, сообщил на своём сайте Латвийский союз альпинистов, сославшись на информацию консульского отдела посольства Латвии в США.

«У нас есть дети, которые не нужны никому»: омбудсмен Палкова — о «проблемных детях»

На телеканале TV24 в программе Nedēļa. Post scriptum омбудсмен Карина Палкова прокомментировала проблемы с насилием в школах и ситуацию с детьми, которые оказались "вне системы". Она подчеркнула, что в школы приходят дети из семей, где допускалось насилие, но при этом нельзя игнорировать право остальных детей на безопасную окружающую среду.

Ущерб от прилётов дронов страховка не покрывает; фермеры обеспокоены

Как сообщает портал TV3 Ziņas, к страховым компаниям всё чаще обращаются с вопросом, можно ли застраховаться от ущерба, вызванного военным беспилотником. Особенно это волнует латгальских фермеров, которые опасаются за зернохранилища.

Конгрессмен США: Россию как угрозу странам Балтии следует воспринимать серьёзно

Об этом сказал в интервью агентству LETA член Палаты представителей Конгресса США и многолетний сопредседатель группы по поддержке стран Балтии Дон Бэкон.

Врач: У Трампа отличное здоровье, но он должен похудеть

Состояние здоровья Дональда Трампа - отличное, однако он должен сбросить лишний вес, считает врач президента США. За год он поправился больше, чем на 6 киллограммов.

Аэропорт Мюнхена закрыт, там замечен дрон

В субботу утром пилот заметил дрон в аэропорту Мюнхена. С 9:00 аэропорт закрыт для полётов

«Это вина системы!» Родители спорят о недетском провале школьников по математике

В Латвии результаты экзамена по математике снова стали холодным душем для школ. По данным передачи LTV «Aizliegtais paņēmiens», в прошлом году 53% учеников 9-х классов на централизованом экзамене показали средне-низкий уровень знаний.

