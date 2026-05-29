Домбрава выбрал помощника — специалиста по «русским вшам» Шноре

Редакция PRESS 29 мая, 2026 17:10

LETA

Новый министр внутренних дел Янис Домбрава от Национального объединения определился с руководством своего бюро и советниками, сообщает LETA со ссылкой на МВД.

Обязанности парламентского секретаря МВД будет выполнять депутат Сейма Эдвин Шноре от Национального объединения. Министр тем самым привёл в ведомство одного из самых жёстких представителей партии, за которым тянется давняя политическая история с громким скандалом.

В 2017 году Шноре оказался в центре спора после публикации, где была приведена фраза о «русской воши в шубе». Комиссия Сейма по мандатам и этике тогда признала, что депутат нарушил кодекс этики, и объявила ему устное предупреждение. Сам Шноре позже объяснял, что использовал цитату из мемуаров довоенного министра общественных дел Альфреда Берзиньша.

Бюро Домбравы возглавит бывший руководитель молодёжной организации Национального объединения Эдгарс Кристапс Рупейка. Он был помощником нескольких депутатов 14-го Сейма, администратором фракции Национального объединения и техническим секретарём парламентской следственной комиссии, которую возглавлял сам Домбрава.

Вопросами надзора за закупками займётся Янис Раткевичс, у которого, по данным МВД, есть опыт работы с публичными закупками в самоуправлениях. За сотрудничество с самоуправлениями будет отвечать советник, подполковник резерва Национальных вооружённых сил Вилмарс Вецвагарис. Он руководит Комиссией по безопасности Лиепайской думы и является экспертом по гражданской защите в Лиепайском самоуправлении.

Внештатным советником по гражданской защите станет глава Комитета по безопасности, порядку и предотвращению коррупции Рижской думы Гиртс Лапиньш. За взаимодействие с Национальными вооружёнными силами в сфере гражданской защиты будет отвечать внештатный советник Робертс Сипениекс.

По вопросам Европейской комиссии и национальной позиции государства Домбраву будет внештатно консультировать депутат Европарламента Рихардс Колс.

Новая правительственная коалиция была утверждена Сеймом в четверг. Кабинет возглавил Андрис Кулбергс от «Объединённого списка», а пост министра внутренних дел занял Янис Домбрава, сменив Рихардса Козловскиса из «Нового Единства», который перешёл на должность министра сообщения. В правительство вошли «Объединённый список», Национальное объединение, «Новое Единство» и Союз зелёных и крестьян.

Новый премьер Латвии Андрис Кулберг из «Объединённого списка» обещает управлять иначе: говорить с обществом прямо, не откладывать тяжёлые решения и снизить стену между коалицией и оппозицией. Но до выборов в Сейм остаётся около четырёх месяцев, а значит, времени на реальные перемены почти нет.

У каждой страны есть удобные истории о начале. Обычно там есть свой народ, своя земля, свой первый правитель и ощущение, что всё выросло почти естественно: жили люди, собрались вместе, построили государство.

В латвийских реках и озёрах вода быстро теплеет, однако до комфортного купания ещё далеко. Местами температура уже достигла +17 градусов, но море остаётся заметно холоднее.

Российский беспилотник врезался в жилой дом в румынском Галаце, сообщает Deutsche Welle. После удара НАТО созывает экстренное заседание, а ЕС и США осудили атаку. Еврокомиссия готовит новый пакет санкций против России.

Люди десятилетиями привыкали к мысли: хочешь видеть без очков — готовься к лазеру. Красиво, быстро, дорого и немного страшно.

Латвийская экономика продолжает расти, но поводов для спокойствия мало. По данным Центрального статистического управления, в первом квартале 2026 года ВВП Латвии вырос на 2,5% к тому же периоду прошлого года, а по сравнению с предыдущим кварталом - на 0,6%. В фактических ценах ВВП составил 9,856 млрд евро.

