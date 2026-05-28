Даю Сейму неделю: латвийский блогер индийского происхождение требует дать гражданство и ему

По его мнению, это несправедливо, поскольку он живёт в Латвии дольше.

«Поздравляю его, но, на мой взгляд, должно быть одно правило для всех, иначе это будет нечестно. И я хочу вам напомнить, что я — первый иностранец, который ездит по Латвии на BMW E46. Первый, кто сдавал в Латвии экзамен на права на латышском языке, хотя там были варианты на английском и русском, но я выбрал латышский», — продолжает он.

«И в отличие от тех бомжей, я никогда не рекламировал азартные игры. Поэтому, на мой взгляд, я настоящий латыш и заслуживаю большего», — делится он своими мыслями.

В видео он также затрагивает тему цен на продукты в Латвии. Он признаётся, что не может представить, как люди, зарабатывающие среднюю зарплату, выживают в стране. Недавно в магазине он заметил, что даже туалетная бумага стала дорогой. «Скоро придётся вытирать задницу рукой, как в Индии», — иронизирует он.

В конце видео он заявляет, что даёт Сейму одну неделю, чтобы предоставить гражданство и ему.

Интересно, что на видео ответил сам бразильский блогер Фелипе Габриел Сантос-Шавьер, которому Сейм 21 мая предоставил латвийское гражданство.

Фелипе написал:

«Знаешь, смешно то, что ты уже годами пытаешься меня копировать, пытаешься копировать мой контент, вещи, которые я говорю (МНОГО ВЕЩЕЙ), даже слово, которое я использую в некоторых видео — “Янис Берзиньш” — ты скопировал. И я никогда тебя за это не осуждал и не говорил о тебе плохо. Как иностранец, ты должен был бы порадоваться за меня, а не пытаться нападать на меня и создавать конкуренцию из всего этого!

Надеюсь, что однажды тебе тоже удастся получить гражданство, но сначала попробуй быть оригинальным, а не просто копировать меня. И ещё… ты здесь дольше, чем я? А скольким детям и семьям ты помог за это время? Сколько проектов и важных людей ты привёз в Латвию? Сколько людей в твоей родной стране и во всём мире узнали о Латвии именно благодаря тебе?

Так что, хочешь внимания? Сначала будь оригинальным, вдохновляй наших детей и оказывай реальное влияние на экономику нашей страны. Только тогда и поговорим. Да благословит тебя Бог!»

Как сообщалось ранее, Фелипе Габриел Сантос-Шавьер живёт в Латвии с 2015 года. Изначально он приехал как спортсмен, позже занялся учёбой и профессиональной деятельностью. За годы жизни в Латвии он успешно интегрировался в общество, выучил латышский язык и активно участвует в культурной, спортивной и общественной жизни страны.