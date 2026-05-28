Даю Сейму неделю: латвийский блогер индийского происхождение требует дать гражданство и ему

Редакция PRESS 28 мая, 2026 13:43

«Привет, дамы и господа! Это видео специально для Сейма, потому что я слышал, что тому парню Фелипе Сейм предоставил гражданство, хотя я нахожусь здесь дольше, чем он», — так начал своё обращение на платформе Instagram латвийский блогер индийского происхождения, известный под ником @ulmanis.tv. Он регулярно публикует разнообразный контент о Латвии и латышах.

По его мнению, это несправедливо, поскольку он живёт в Латвии дольше.

«Поздравляю его, но, на мой взгляд, должно быть одно правило для всех, иначе это будет нечестно. И я хочу вам напомнить, что я — первый иностранец, который ездит по Латвии на BMW E46. Первый, кто сдавал в Латвии экзамен на права на латышском языке, хотя там были варианты на английском и русском, но я выбрал латышский», — продолжает он.

«И в отличие от тех бомжей, я никогда не рекламировал азартные игры. Поэтому, на мой взгляд, я настоящий латыш и заслуживаю большего», — делится он своими мыслями.

В видео он также затрагивает тему цен на продукты в Латвии. Он признаётся, что не может представить, как люди, зарабатывающие среднюю зарплату, выживают в стране. Недавно в магазине он заметил, что даже туалетная бумага стала дорогой. «Скоро придётся вытирать задницу рукой, как в Индии», — иронизирует он.

В конце видео он заявляет, что даёт Сейму одну неделю, чтобы предоставить гражданство и ему.

Интересно, что на видео ответил сам бразильский блогер Фелипе Габриел Сантос-Шавьер, которому Сейм 21 мая предоставил латвийское гражданство.

 
 
 
 
 
Публикация от Kārlis Ulmanis (@ulmanis.tv)

Фелипе написал:

«Знаешь, смешно то, что ты уже годами пытаешься меня копировать, пытаешься копировать мой контент, вещи, которые я говорю (МНОГО ВЕЩЕЙ), даже слово, которое я использую в некоторых видео — “Янис Берзиньш” — ты скопировал. И я никогда тебя за это не осуждал и не говорил о тебе плохо. Как иностранец, ты должен был бы порадоваться за меня, а не пытаться нападать на меня и создавать конкуренцию из всего этого!

Надеюсь, что однажды тебе тоже удастся получить гражданство, но сначала попробуй быть оригинальным, а не просто копировать меня. И ещё… ты здесь дольше, чем я? А скольким детям и семьям ты помог за это время? Сколько проектов и важных людей ты привёз в Латвию? Сколько людей в твоей родной стране и во всём мире узнали о Латвии именно благодаря тебе?

Так что, хочешь внимания? Сначала будь оригинальным, вдохновляй наших детей и оказывай реальное влияние на экономику нашей страны. Только тогда и поговорим. Да благословит тебя Бог!»

Как сообщалось ранее, Фелипе Габриел Сантос-Шавьер живёт в Латвии с 2015 года. Изначально он приехал как спортсмен, позже занялся учёбой и профессиональной деятельностью. За годы жизни в Латвии он успешно интегрировался в общество, выучил латышский язык и активно участвует в культурной, спортивной и общественной жизни страны.

Чтобы усилить безопасность восточной границы Латвии, Национальные вооруженные силы (NBS) начали устанавливать на изъятых у частных лиц территориях у латвийско-российской границы противомобильные заграждения — так называемые «зубы дракона».

Представитель Нацблока Каспарс Бергманис опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором видно как крыса пытается проникнуть за двери аэропорта.

В Черном море дроны атаковали сразу три танкера, которые связывают с "теневым флотом" РФ. Суда James II, Altura и Velora заходили в российские порты и внесены в санкционые списки ряда стран за перевозку нефти из РФ.

Средняя цена бензина 95-й марки на прошлой неделе в Латвии выросла на 1%, а средняя цена дизельного топлива снизилась на 0,5%, свидетельствуют данные Европейской комиссии.

Арбуз обычно воспринимают просто: жара, нож, большая красная долька, липкие пальцы и ощущение, что лето наконец-то началось. Но учёные всё чаще напоминают: этот фрукт может быть не только приятным способом пережить жару.

Сейм в четверг утвердил новое правительство, которое возглавит премьер-министр Андрис Кулбергс (AS). Соответственно, полномочия правительства ушедшей в отставку премьер-министра Эвики Силини (JV) завершились. В Государственной канцелярии агентству LETA пояснили, что это произошло в момент утверждения Сеймом нового Кабинета министров.

Пока одни уже посадили картофель, другие только готовят грядки. На первый взгляд все просто — посадил и жди урожая. Однако специалисты предупреждают: не каждый картофель, пригодный в пищу, подходит для посадки. Особенно если речь идет о клубнях, купленных в магазине или на рынке как обычный столовый картофель.

