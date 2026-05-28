Латвией руководят геи, ну, или британцы: новое заявление Мамыкина

Редакция PRESS 28 мая, 2026 16:06

скриншот с видео

Латвийский русский политик, бывший журналист и экс-депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин выступил в Минске с речью, в которой заявил, что правительство Латвии формируют британцы, а всеми министрами руководят геи, пишет Jauns.lv.

Мамыкин начал интервью с утверждения, что новое правительство Латвии якобы было сформировано в посольстве Великобритании.

Далее бывший евродепутат выдвинул версию, что «истинной причиной распада коалиции» якобы стало то, что правительство Силини было недостаточно агрессивным по отношению к России, и британцы решили заменить прежних министров на радикалов.

Затем начались ещё более странные заявления. Бывший журналист вполне серьёзно заявил, что в Риге сейчас активно асфальтируют все улицы, чтобы по ним могла проезжать военная техника. В завершение Мамыкин заявил, что во всём происходящем виноваты геи, которые якобы управляют Латвией. По его мнению, геи сейчас вообще возглавляют всё руководство нашей страны.

Напомним, что Андрей Мамыкин был депутатом Европарламента от Латвии с 2014 по 2019 год, избирался от партии «Согласие», из которой позже вышел.

 

Чтобы усилить безопасность восточной границы Латвии, Национальные вооруженные силы (NBS) начали устанавливать на изъятых у частных лиц территориях у латвийско-российской границы противомобильные заграждения — так называемые «зубы дракона».

Представитель Нацблока Каспарс Бергманис опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором видно как крыса пытается проникнуть за двери аэропорта.

В Черном море дроны атаковали сразу три танкера, которые связывают с "теневым флотом" РФ. Суда James II, Altura и Velora заходили в российские порты и внесены в санкционые списки ряда стран за перевозку нефти из РФ.

Средняя цена бензина 95-й марки на прошлой неделе в Латвии выросла на 1%, а средняя цена дизельного топлива снизилась на 0,5%, свидетельствуют данные Европейской комиссии.

Арбуз обычно воспринимают просто: жара, нож, большая красная долька, липкие пальцы и ощущение, что лето наконец-то началось. Но учёные всё чаще напоминают: этот фрукт может быть не только приятным способом пережить жару.

Сейм в четверг утвердил новое правительство, которое возглавит премьер-министр Андрис Кулбергс (AS). Соответственно, полномочия правительства ушедшей в отставку премьер-министра Эвики Силини (JV) завершились. В Государственной канцелярии агентству LETA пояснили, что это произошло в момент утверждения Сеймом нового Кабинета министров.

Пока одни уже посадили картофель, другие только готовят грядки. На первый взгляд все просто — посадил и жди урожая. Однако специалисты предупреждают: не каждый картофель, пригодный в пищу, подходит для посадки. Особенно если речь идет о клубнях, купленных в магазине или на рынке как обычный столовый картофель.

