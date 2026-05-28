Мамыкин начал интервью с утверждения, что новое правительство Латвии якобы было сформировано в посольстве Великобритании.

Далее бывший евродепутат выдвинул версию, что «истинной причиной распада коалиции» якобы стало то, что правительство Силини было недостаточно агрессивным по отношению к России, и британцы решили заменить прежних министров на радикалов.

Затем начались ещё более странные заявления. Бывший журналист вполне серьёзно заявил, что в Риге сейчас активно асфальтируют все улицы, чтобы по ним могла проезжать военная техника. В завершение Мамыкин заявил, что во всём происходящем виноваты геи, которые якобы управляют Латвией. По его мнению, геи сейчас вообще возглавляют всё руководство нашей страны.

Напомним, что Андрей Мамыкин был депутатом Европарламента от Латвии с 2014 по 2019 год, избирался от партии «Согласие», из которой позже вышел.