Рижане переплатили миллионы за теплоснабжение? Разбирательство выходит на новый уровень

Редакция PRESS 28 мая, 2026 16:07

Парламентская следственная комиссия по оценке удорожания теплоснабжения в Риге призывает Генеральную прокуратуру, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Службу государственных доходов дать оценку указанным в итоговом отчете комиссии обстоятельствам в связи с возможным разбазариванием имущества публичного лица, бездействием должностных лиц, конфликтами интересов и неблагоприятными действиями в отношении лица, сообщившего о возможных нарушениях.

В итоговом отчете комиссия указывает на ряд выявленных недостатков. В частности, констатировано, что в системе централизованного теплоснабжения на правом берегу Даугавы производимое теплоэлектроцентралями (ТЭЦ) АО "Latvenergo" остаточное тепло в значительных объемах выбрасывалось в атмосферу, в то время как тот же спрос удовлетворялся за счет более дорогой закупаемой теплоэнергии.

Комиссия пришла к выводу, что рыночная модель теплоснабжения - еженедельная закупка и система двух ценовых зон - была создана без учета режима работы основного источника тепла и фактически вытеснила использование более дешевого остаточного тепла.

Количество неиспользованного и выброшенного в атмосферу полезного остаточного тепла в 2022-2025 годах составило 1,3 млн мегаватт-часов, тогда как у независимых производителей было закуплено теплоэнергии в объеме 3 млн мегаватт-часов.

Комиссия также пришла к выводу, что финансовый объем удорожания и разбазаривания средств за весь этот период оценивается на сумму от 62,5 млн евро до 78,8 млн евро в зависимости от цены остаточного тепла.

Также комиссия пришла к выводу, что государственная поддержка населению в оплате счетов за теплоэнергию в 2022 и 2023 годах могла быть меньше, если бы система теплоснабжения была упорядочена. За это время государство предоставило населению поддержку на сумму более 140 млн евро.

Депутаты также пришли к выводу, что из-за двойного производства тепла излишне образовалось около 295 тыс. тонн углекислого газа.

В отчете отмечается, что Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) не в полной мере защищала интересы потребителей, утверждая тарифы и не используя право противостоять удорожанию.

Также комиссия указала на недостатки в управлении АО "Rīgas siltums", например, на трудно совместимые с принципом хорошего хозяйствования расходы на аутсорсинг и командировки, риски конфликта интересов на уровне правления и совета и др.

Комиссия считает, что структура акционеров "Rīgas siltums" не способствовала ответственности за стратегическое управление предприятием и привела к затягиванию решения выявленной проблемы использования остаточного тепла и других вопросов.

Комиссия пришла к выводу, что в результате недостаточно эффективной модели рынка теплоснабжения и бездействия должностных лиц и сторон длительное время допускался выброс в атмосферу оплаченного обществом дорогого продукта - когенерационного тепла, что для потребителей "Rīgas siltums" за последние пять лет означало существенную переплату и двойное производство тепла.

Комиссия указала, что система закупки теплоэнергии в Риге не демонстрирует достаточной конкуренции и не обеспечивает экономически обоснованную и самую низкую из возможных цену на теплоэнергию для конечного потребителя. Кроме того, Министерство климата и энергетики (МКЭ), Министерство экономики, КРОУ, Совет по конкуренции и акционеры "Rīgas siltums" долгое время бездействовали, ожидая инициативы от других сторон и обосновывая бездействие существующим регулированием и решениями Совета по конкуренции.

Депутаты пришли к выводу, что "Latvenergo" использовало недостатки установленного КРОУ тарифа и получало необоснованно высокую прибыль от деятельности на рынке теплоснабжения в Риге.

Комиссия разработала ряд предложений о мерах по улучшению ситуации. Комиссия призывает МКЭ, Кабинет министров и Сейм рассмотреть поправки к закону об энергетике, установив для оператора системы теплоснабжения четкую обязанность закупать теплоэнергию последовательно начиная с самой дешевой из доступных и запрет на закупку более дорогой теплоэнергии. Также предлагается установить приоритет на использование когенерационной энергии и остаточного тепла в централизованном теплоснабжении и разработать определение остаточного тепла.

КРОУ рекомендовано пересмотреть методику тарифов на когенерацию в соответствии с рыночными условиями, а АО "Rīgas siltums" в сотрудничестве с КРОУ - обеспечить принцип экономической последовательности и конкуренцию в закупках.

АО "Latvenergo" и Минэкономики рекомендовано обеспечить полноценную передачу остаточного тепла ТЭЦ в систему и регулярную отчетность о выбрасываемых в атмосферу объемах тепла. В свою очередь Совету по конкуренции рекомендовано завершить начатую оценку действий "Latvenergo".

Государственной канцелярии в сотрудничестве с Минэкономики и Рижским самоуправлением комиссия рекомендует пересмотреть структуру акционеров "Rīgas siltums", чтобы обеспечить эффективное корпоративное управление и согласованную реализацию интересов публичных акционеров.

Как сообщалось, парламентская следственная комиссия была создана в ноябре 2025 года, чтобы проанализировать причины удорожания централизованного теплоснабжения в Риге и связанные с этим риски для энергетической безопасности.

Комиссии также было поручено проанализировать эффективность закупок теплоэнергии, использование остаточного тепла, влияние на окружающую среду, обоснованность государственной поддержки и качество управления, а также процедуры отбора членов правления и совета на предприятиях "Rīgas siltums" и АО "Latvenergo".

Также комиссия должна была выяснить, существуют ли системные недостатки, которые способствуют удорожанию теплоснабжения и могут угрожать энергетической безопасности в будущем.

Комиссию возглавлял депутат "Объединенного списка" Андрис Кулбергс.

Комментарии (0)

