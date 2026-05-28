По данным Еврокомиссии, Temu не выполнила ряд ключевых требований европейского законодательства. В частности, платформа недостаточно активно боролась с нелегальным контентом, не обеспечивала должную прозрачность работы своих алгоритмов рекомендаций и не предоставляла пользователям достаточной защиты от вредоносного или обманного контента.

«Temu — это одна из самых быстрорастущих платформ в Европе, и именно поэтому она должна строго соблюдать европейские правила, направленные на защиту пользователей», — заявили в Еврокомиссии.

Это один из самых значительных штрафов, наложенных на маркетплейс в рамках DSA. Ранее подобные крупные санкции уже применялись к таким гигантам, как Meta, Google и TikTok.

Temu имеет возможность обжаловать решение Еврокомиссии в суде. Пока компания не опубликовала официальный комментарий по поводу штрафа.