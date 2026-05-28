Ветер с моря дул: прогноз погоды на конец рабочей недели

Ночью западный, северо-западный ветер станет слабее, на побережье Видземе сохранятся порывы до 16 метров в секунду. Дождь будет идти в основном на крайнем востоке страны. Минимальная температура воздуха составит +3...+8 градусов, на побережье - до +10 градусов.

Днем прогнозируется переменная облачность, в восточных краях Латвии ожидается дождь, местами возможны грозы. Северный, северо-западный ветер в порывах усилится до 13-18 метров в секунду, на западе Курземе ветер будет слабее. Воздух прогреется до +14...+18 градусов, местами на побережье и на границе с Россией - до +12 градусов.

В Риге завтра ожидается незначительная облачность, без осадков. Северо-западный ветер будет дуть порывами до 16 метров в секунду, после обеда - до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться у отметки +10 градусов, днем поднимется до +16 градусов, а у моря будет не теплее +13 градусов.