Ветер с моря дул: прогноз погоды на конец рабочей недели

Редакция PRESS 28 мая, 2026 15:33

Новости Латвии

В пятницу в Латвии по-прежнему будет дуть порывистый ветер, в Латгале и в восточной части Видземе временами ожидается дождь, прогнозируют синоптики.

Ночью западный, северо-западный ветер станет слабее, на побережье Видземе сохранятся порывы до 16 метров в секунду. Дождь будет идти в основном на крайнем востоке страны. Минимальная температура воздуха составит +3...+8 градусов, на побережье - до +10 градусов.

Днем прогнозируется переменная облачность, в восточных краях Латвии ожидается дождь, местами возможны грозы. Северный, северо-западный ветер в порывах усилится до 13-18 метров в секунду, на западе Курземе ветер будет слабее. Воздух прогреется до +14...+18 градусов, местами на побережье и на границе с Россией - до +12 градусов.

В Риге завтра ожидается незначительная облачность, без осадков. Северо-западный ветер будет дуть порывами до 16 метров в секунду, после обеда - до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться у отметки +10 градусов, днем поднимется до +16 градусов, а у моря будет не теплее +13 градусов.

Даю Сейму неделю: латвийский блогер индийского происхождение требует дать гражданство и ему
Ригу снова парализует: веломарафон «закупорит» транспортные артерии (карта)
Новая власть: Сейм утвердил правительство Кулбергса
Вот для чего отчуждали землю у границы: военные устанавливают «зубы дракона»

Чтобы усилить безопасность восточной границы Латвии, Национальные вооруженные силы (NBS) начали устанавливать на изъятых у частных лиц территориях у латвийско-российской границы противомобильные заграждения — так называемые «зубы дракона».

Даже крысы бегут из Латвии! Забавное видео из Рижского аэропорта

Представитель Нацблока Каспарс Бергманис опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором видно как крыса пытается проникнуть за двери аэропорта.

У берегов Турции атакованы три танкера «теневого флота» России

В Черном море дроны атаковали сразу три танкера, которые связывают с "теневым флотом" РФ. Суда James II, Altura и Velora заходили в российские порты и внесены в санкционые списки ряда стран за перевозку нефти из РФ.

Бензин дорожает, дизель дешевеет: что происходит на заправках Латвии?

Средняя цена бензина 95-й марки на прошлой неделе в Латвии выросла на 1%, а средняя цена дизельного топлива снизилась на 0,5%, свидетельствуют данные Европейской комиссии.

Ещё одна причину есть арбуз летом: он не только про воду и сладость

Арбуз обычно воспринимают просто: жара, нож, большая красная долька, липкие пальцы и ощущение, что лето наконец-то началось. Но учёные всё чаще напоминают: этот фрукт может быть не только приятным способом пережить жару.

Новая власть: Сейм утвердил правительство Кулбергса

Сейм в четверг утвердил новое правительство, которое возглавит премьер-министр Андрис Кулбергс (AS). Соответственно, полномочия правительства ушедшей в отставку премьер-министра Эвики Силини (JV) завершились. В Государственной канцелярии агентству LETA пояснили, что это произошло в момент утверждения Сеймом нового Кабинета министров.

Есть можно, сажать не рекомендуется: чем опасен картофель из магазина?

Пока одни уже посадили картофель, другие только готовят грядки. На первый взгляд все просто — посадил и жди урожая. Однако специалисты предупреждают: не каждый картофель, пригодный в пищу, подходит для посадки. Особенно если речь идет о клубнях, купленных в магазине или на рынке как обычный столовый картофель.

