Купол жары накрыл Европу: в Испании до +40, Франция плавится, Латвию спасают арктические массы

Виноват в этом обширный антициклон, зона повышенного давления, которая тянется от Северной Африки до Британских островов и которую метеорологи называют антициклоническим хребтом или, проще говоря, тепловым куполом.

Механизм прост: этот антициклон действует как крышка, не давая воздуху обновляться, заставляет его опускаться, и при сжатии воздух еще сильнее нагревается. В результате устанавливается удушающая жара без передышки на многие дни, а местами фиксируется аномалия до 15 °C по сравнению с обычными для этого времени года показателями. Иными словами, жара, которая обычно бывает в июле или августе, пришла на два месяца раньше.

Гидрометслужба Испании AEMET напомнила, что в аэропорту Сантандера, где данные ведутся с 1954 года, отметку в 30 °C до июня удавалось превысить всего в два дня. В этом году таких дней уже шесть. В обсерватории Бадахос-аэропорт, где ведутся 71-летние наблюдения, впервые за всю историю измерений в мае температура превысила 38 °C.

Аномалия не знает географических границ: эпизод одинаково сильно бьет по юго‑западу Пиренейского полуострова, северному побережью Кантабрийского моря, долине Эбро и по большей части Западной Европы.

Где жарче всего и чего ждать в ближайшие дни

Внутри страны жара распределяется неравномерно, но мало где удается ее избежать. В юго‑западной четверти Испании уже несколько дней подряд фиксируются максимумы от 37 до 39 °C, а в отдельных районах юга во второй половине недели столбики термометров могут подойти к отметке 40 °C. Среди наиболее пострадавших провинций — Бадахос, Севилья, Кордова, Хаэн, Толедо и Сарагоса.

Долина Эбро, которая издавна считается одной из главных «печей» Пиренейского полуострова, вновь подтверждает свою репутацию. Но самое примечательное в нынешнем эпизоде — то, что происходит на севере. Температуры в Бильбао близки к максимальным для города значениям за все время наблюдений в мае. Внутренние районы Кантабрии, Астурии и Галисии тоже переживают необычно жаркие дни.

Прогнозы на оставшуюся часть недели обещают небольшое ослабление жары на крайнем северо‑западе, но усиление на востоке: в пятницу в Мадриде может быть до 36 °C, в Севилье — до 38 °C и до 39 °C в Льейде и Сарагосе. Передышка, если и наступит, то не раньше выходных. Так Испания простится с маем и встретит июнь.

Эксперты особо подчеркивают фактор так называемых тропических ночей, когда температура не опускается ниже 20 °C. В таких провинциях, как Кадис, Севилья или Барселона, минимальные значения будут несколько дней подряд держаться около этой отметки или выше.

Проблема не только в духоте: когда организм не успевает восстановиться во сне, тепловой стресс накапливается изо дня в день. Медики предупреждают, что именно такие ночи без облегчения, а не дневные пики, сильнее всего отражаются на здоровье населения, особенно пожилых людей и хронических больных.

Европа в тревоге: рекорды и первые жертвы

Этот эпизод не знает границ. В Великобритании, где такие температуры куда более необычны, чем на юге Европы, в лондонском Кью-Гарденс зафиксировали 34,8 °C, что превысило прежний майский рекорд в 32,8 °C, установленный в 1922 году и повторенный в 1944‑м.

На следующий день рекорд снова был побит: температура поднялась до 35,1 °C, а страна пережила несколько тропических ночей подряд — практически беспрецедентное явление для мая.

Больше всего от жары досталось Франции. Столбик термометра поднялся до 35 °C недалеко от Лондона и может достичь 39 °C в отдельных районах Франции и Испании. Власти Франции объявили оранжевый уровень погодной опасности, беспрецедентный для мая, в нескольких департаментах на западе страны. Во Франции погибли два человека во время занятий спортом — один в воскресенье в Париже и еще один в понедельник в Лионе. В Италии также фиксируются майские температурные рекорды.

Неделя с 25 по 31 мая 2026 года может войти в историю европейского климата из‑за достигнутых значений, которые значительно превосходят даже типичные летние показатели. Метеорологи предупреждают, что температуры подскакивают на 12–16 °C выше долгосрочных климатических норм, в то время как парниковые газы продолжают разогревать планету.

Многие задаются вопросом, были ли такие эпизоды нормой раньше. Ответ неоднозначен. Весенние волны жары существовали всегда, но их интенсивность, площадь охвата и продолжительность сегодня уже другие.

Исследования по атрибуции климатических изменений показывают, что июньские волны жары в Европе сейчас примерно в десять раз вероятнее, чем в доиндустриальную эпоху, и та же тенденция начинает проявляться в мае. То, что прежде было короткими весенними нашествиями жары, постепенно превращается в новую отправную точку.