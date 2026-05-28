Невообразимо, неслыханно, чтобы кто-то где-то в цивилизованном мире ограничивал язык. Может быть, когда-то во времена Гитлера, но в наши дни? В восьмидесятых, девяностых, двухтысячных годах выступать против какой-то конкретной языка было немыслимо! Ведь это же элементарно, что человек может говорить на том языке, на каком хочет!

Да, есть государственный язык, как язык общения с государственными учреждениями, как язык бухгалтерского учета, ведь не может быть бесконечного количества языков, на которых составлены документы, это привело бы к хаосу. Хотя всем известно, что есть много стран, где есть несколько государственных языков или несколько официальных языков, и это совершенно нормально, если население многонациональное. В Латвии выбран один государственный язык, но никому не приходило в голову запрещать языки. Это же какое-то безумие!

Но мы дошли до того, что государство совершенно открыто выступает против русского языка — и это никакая не российская пропаганда — к сожалению, это реальность. Это никакая не защита латышского языка. И даже тогда было бы ненормально запрещать другие языки! Размножайтесь, латыши, и говорите на своем языке! А не ограничивайте других!

Тогда уже английский язык пришлось бы начинать запрещать, ведь латышские дети между собой добровольно говорят по-английски! Вышел на улицу — большинство вывесок на английском языке! Нормально? Не знаю, но это же свободный выбор владельцев, на каком языке называть свои заведения и вывешивать надписи. А русских надписей очень мало — английских уже больше, чем латышских.

Где призывы защищать латышский язык от английского? Нет, призывают ограничить русский язык, который является родным для трети граждан Латвии. Это совершенно ненормально и неприемлемо. Это никакая защита латышского языка. Это нападки на конкретный язык, разжигание и подстрекательство к ненависти.

Прискорбно, что это происходит в Латвии. Прискорбно, что это происходит в Европейском Союзе, который пытается представить себя как самую толерантную и уважающую права человека часть мира. Прискорбно и неприемлемо, что это происходит в Сейме, где завтра снова будут проталкивать очередной закон против русского языка, против русских. Нет, не все латыши с этим согласны. Нет, это ненормально".