Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Размножайтесь, латыши, и говорите на своем языке! А не ограничивайте других!» Сандрис Точс, латыш (4)

Редакция PRESS 28 мая, 2026 17:21

Важно 4 комментариев

"Я принадлежу к поколению, для которого само собой разумеется, что человек может говорить на любом языке, на котором захочет. А СМИ могут вещать и писать на любом языке, на котором захотят. А надписи и этикетки могут быть на любом языке. Это элементарная свобода. Как вообще может прийти в голову ограничивать какой-то язык?- пишет на свой странице ФБ политоборзреватель Сандрис Точс. 

Невообразимо, неслыханно, чтобы кто-то где-то в цивилизованном мире ограничивал язык. Может быть, когда-то во времена Гитлера, но в наши дни? В восьмидесятых, девяностых, двухтысячных годах выступать против какой-то конкретной языка было немыслимо! Ведь это же элементарно, что человек может говорить на том языке, на каком хочет!

Да, есть государственный язык, как язык общения с государственными учреждениями, как язык бухгалтерского учета, ведь не может быть бесконечного количества языков, на которых составлены документы, это привело бы к хаосу. Хотя всем известно, что есть много стран, где есть несколько государственных языков или несколько официальных языков, и это совершенно нормально, если население многонациональное. В Латвии выбран один государственный язык, но никому не приходило в голову запрещать языки. Это же какое-то безумие!

Но мы дошли до того, что государство совершенно открыто выступает против русского языка — и это никакая не российская пропаганда — к сожалению, это реальность. Это никакая не защита латышского языка. И даже тогда было бы ненормально запрещать другие языки! Размножайтесь, латыши, и говорите на своем языке! А не ограничивайте других!

Тогда уже английский язык пришлось бы начинать запрещать, ведь латышские дети между собой добровольно говорят по-английски! Вышел на улицу — большинство вывесок на английском языке! Нормально? Не знаю, но это же свободный выбор владельцев, на каком языке называть свои заведения и вывешивать надписи. А русских надписей очень мало — английских уже больше, чем латышских.

Где призывы защищать латышский язык от английского? Нет, призывают ограничить русский язык, который является родным для трети граждан Латвии. Это совершенно ненормально и неприемлемо. Это никакая защита латышского языка. Это нападки на конкретный язык, разжигание и подстрекательство к ненависти.

Прискорбно, что это происходит в Латвии. Прискорбно, что это происходит в Европейском Союзе, который пытается представить себя как самую толерантную и уважающую права человека часть мира. Прискорбно и неприемлемо, что это происходит в Сейме, где завтра снова будут проталкивать очередной закон против русского языка, против русских. Нет, не все латыши с этим согласны. Нет, это ненормально".

Ригу снова парализует: веломарафон «закупорит» транспортные артерии (карта)
Ригу снова парализует: веломарафон «закупорит» транспортные артерии (карта)

Новая власть: Сейм утвердил правительство Кулбергса

Вот для чего отчуждали землю у границы: военные устанавливают «зубы дракона» (4)

Чтобы усилить безопасность восточной границы Латвии, Национальные вооруженные силы (NBS) начали устанавливать на изъятых у частных лиц территориях у латвийско-российской границы противомобильные заграждения — так называемые «зубы дракона».

Даже крысы бегут из Латвии! Забавное видео из Рижского аэропорта

Представитель Нацблока Каспарс Бергманис опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором видно как крыса пытается проникнуть за двери аэропорта.

У берегов Турции атакованы три танкера «теневого флота» России

В Черном море дроны атаковали сразу три танкера, которые связывают с "теневым флотом" РФ. Суда James II, Altura и Velora заходили в российские порты и внесены в санкционые списки ряда стран за перевозку нефти из РФ.

Бензин дорожает, дизель дешевеет: что происходит на заправках Латвии?

Средняя цена бензина 95-й марки на прошлой неделе в Латвии выросла на 1%, а средняя цена дизельного топлива снизилась на 0,5%, свидетельствуют данные Европейской комиссии.

Ещё одна причину есть арбуз летом: он не только про воду и сладость

Арбуз обычно воспринимают просто: жара, нож, большая красная долька, липкие пальцы и ощущение, что лето наконец-то началось. Но учёные всё чаще напоминают: этот фрукт может быть не только приятным способом пережить жару.

Новая власть: Сейм утвердил правительство Кулбергса

Сейм в четверг утвердил новое правительство, которое возглавит премьер-министр Андрис Кулбергс (AS). Соответственно, полномочия правительства ушедшей в отставку премьер-министра Эвики Силини (JV) завершились. В Государственной канцелярии агентству LETA пояснили, что это произошло в момент утверждения Сеймом нового Кабинета министров.

Есть можно, сажать не рекомендуется: чем опасен картофель из магазина?

Пока одни уже посадили картофель, другие только готовят грядки. На первый взгляд все просто — посадил и жди урожая. Однако специалисты предупреждают: не каждый картофель, пригодный в пищу, подходит для посадки. Особенно если речь идет о клубнях, купленных в магазине или на рынке как обычный столовый картофель.

