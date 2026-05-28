Евросоюз пока не будет назначать переговорщика с Путиным (1)

© Deutsche Welle 28 мая, 2026 08:16

Важно 1 комментариев

LETA

Евросоюз решил пока не назначать своего представителя для переговоров об окончании войны в Украине. В ЕС хотят сначала продумать стратегию и понять, о чем конкретно говорить с РФ, заявили еврочиновники агентству dpa.

Европейский Союз решил пока не назначать своего представителя для возможных переговоров об окончании войны в Украине. Об этом сообщило в четверг, 28 мая, агентство dpa со ссылкой на высокопоставленных чиновников ЕС.

По их словам, назначение конкретного переговорщика в настоящее время считают нецелесообразным как верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, так и ведущие страны Евросоюза, включая Германию. "Нам необходимо (для начала - Ред.) договориться, о чем именно мы хотим говорить с Россией", - пояснила агентству одна из чиновниц ЕС.

Россию ждет новый пакет санкций

В Брюсселе убеждены, что усадить президента РФ Владимира Путина за стол переговоров поможет санкционное давление. По информации dpa, Еврокомиссия и Европейская служба внешних связей (EEAS) представят 28 мая проект 21-го пакета санкций против России на закрытых консультациях. Он, как ожидается, затронет финансовый сектор и поставщиков российской оборонной промышленности.

Кандидаты от ЕС для переговоров с Кремлем

В Евросоюзе и в европейских государствах в последнее время активно обсуждалось, стоит ли ЕС назначать спецпредставителя для возможных переговоров с Россией. Среди кандидатов на эту роль называли бывшего председателя Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги, экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель (Angela Merkel), а также  президента Финляндии Александра Стубба.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в качестве переговорщика от ЕС предпочел бы видеть экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder). Однако как нынешнее правительство Германии, так и представители ЕС исключили 82-летнего политика, считающегося близким к Путину, из числа возможных кандидатов.. "Мы, европейцы, сами решаем, кто говорит от нашего имени. Никто другой", - заявил канцлер Германии Фридрих Мерц(Friedrich Merz).

Комментарии (1)

Пациентов не спросили: кому удобны электронные меднаправления?
Пациентов не спросили: кому удобны электронные меднаправления?

Совершенно новый гроб выброшен в Риге на мусорник: рижане в шоке
Совершенно новый гроб выброшен в Риге на мусорник: рижане в шоке (5)

Буря передохнула и возвращается: с обеда по Латвии новое жёлтое предупреждение (ФОТО)
Буря передохнула и возвращается: с обеда по Латвии новое жёлтое предупреждение (ФОТО)

Силиня была готова занять пост минобороны и теперь обещает отомстить Кулбергсу (1)

Основные дискуссии в "Новом Единстве" велись об участии в формируемом Андрисом Кулбергсом ("Объединенный список", ОС) правительстве, а не о должностях, заявила журналистам в среду после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем подавшая в отставку премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").

Воздушный психоз: жителям Латгалии помогают успокоиться — на трёх языках (1)

Резкий звук сирены в телефоне и сообщения и воздушной тревоге — это уже обыденность для жителей практический всей Латгалии. Весь май над регионом летают дроны, а люди следят за новостями и внимательно глядят в небо. Так и до срыва недалеко. Работающие в регионе психологи и психиатры подтверждают — сигналов о нервозности населения стало больше. Что с этим делать - рассказывает rus.lsm.lv.

В Баложи обнаружено тело убитого мужчины: подробности (1)

24 мая этого года в частном доме в поселке Баложи Кекавского района было обнаружено тело мужчины 1991 года рождения со следами насильственной смерти. Рижское региональное управление государственной полиции немедленно возбудило уголовное дело, сообщает Госполиция.

«Мы не уходим из Киева. Это Россия должна уйти»: латвийский МИД вызвал посла РФ (1)

Латвия и Литва вслед за Европейским Союзом и рядом других стран ЕС вызвали российских послов в знак протеста против очередных угроз РФ нанести новые массированные удары по Киеву и требований покинуть украинскую столицу иностранцам и дипломатам. "Угрозы России в адрес Киева нас не запугают. Мы не уходим из Киева. Это Россия должна уйти. Латвия твердо поддерживает Украину", - заявил вечером во вторник, 26 мая, латвийский МИД. 

Пациентов не спросили: кому удобны электронные меднаправления? (1)

Цифрование здравоохранения продолжается, очереди к врачам не уменьшаются. Хорошо или плохо электронное направление к врачу или на обследование? Вроде бы врачу удобно: все данные на пациента - в базе. А вот как это самому пациенту? Так его об этом никто и не спрашивал...О новинке в латвийском здравоохранении: электронном направлении.

Всё можно? Как наказать шумного соседа (1)

Каждый человек имеет право на тишину. Но большинство многоэтажных домов послевоенной постройки хорошей шумоизоляцией не отличаются. И зачастую можно слышать разговор соседей за стенкой либо ходьбу жильцов квартиры на верхнем этаже. Что уж говорить, если соседи наверху что–то отмечают, включив на полную мощность музыку, и вдобавок устраивают танцы, от которых перекрытие ходит ходуном. А когда рано утром вас будит «замечательный» звук работающего перфоратора? Однако с латвийскими законами по части борьбы с шумом сейчас возникли большие проблемы.

Компенсация супругу за вложения в личное имущество другого супруга при разводе (1)

"Мы с мужем прожили вместе более 8 лет в его доме, имеем двоих детей. Дом был оформлен на него до брака и указан в Земельной книге как его отдельная собственность. После свадьбы мы фактически полностью перестроили дом: сделали капитальный ремонт, пристроили гараж и мастерскую, обустроили подвал, заменили крышу и систему отопления. Я вкладывала не только свой труд, но и деньги, в том числе взяла и выплатила кредит в 12 000 евро. А еще работала, занималась детьми и хозяйством. Сейчас мы разводимся. Брачный договор не заключался. Правильно ли я понимаю, что на дом у меня нет прав? Тогда возникает вопрос: имею ли я право на компенсацию своего вклада в его дом и как его доказать?"

