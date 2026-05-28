Европейский Союз решил пока не назначать своего представителя для возможных переговоров об окончании войны в Украине. Об этом сообщило в четверг, 28 мая, агентство dpa со ссылкой на высокопоставленных чиновников ЕС.

По их словам, назначение конкретного переговорщика в настоящее время считают нецелесообразным как верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, так и ведущие страны Евросоюза, включая Германию. "Нам необходимо (для начала - Ред.) договориться, о чем именно мы хотим говорить с Россией", - пояснила агентству одна из чиновниц ЕС.

Россию ждет новый пакет санкций

В Брюсселе убеждены, что усадить президента РФ Владимира Путина за стол переговоров поможет санкционное давление. По информации dpa, Еврокомиссия и Европейская служба внешних связей (EEAS) представят 28 мая проект 21-го пакета санкций против России на закрытых консультациях. Он, как ожидается, затронет финансовый сектор и поставщиков российской оборонной промышленности.

Кандидаты от ЕС для переговоров с Кремлем

В Евросоюзе и в европейских государствах в последнее время активно обсуждалось, стоит ли ЕС назначать спецпредставителя для возможных переговоров с Россией. Среди кандидатов на эту роль называли бывшего председателя Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги, экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель (Angela Merkel), а также президента Финляндии Александра Стубба.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в качестве переговорщика от ЕС предпочел бы видеть экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder). Однако как нынешнее правительство Германии, так и представители ЕС исключили 82-летнего политика, считающегося близким к Путину, из числа возможных кандидатов.. "Мы, европейцы, сами решаем, кто говорит от нашего имени. Никто другой", - заявил канцлер Германии Фридрих Мерц(Friedrich Merz).