Всё можно? Как наказать шумного соседа

Теперь всё можно?

«В нашем многоквартирном доме постоянно кто-то делает ремонт. При этом неизбежно возникает шум от работающего оборудования. Обычно владелец квартиры, где ведутся работы, вывешивает в подъезде объявление с извинениями и указывает часы проведения шумных работ. Но встречаются и бесцеремонные жильцы, которые начинают стучать, когда им вздумается, заявляя при этом, что никаких временных ограничений сейчас не существует и на покой окружающих им наплевать. Можно ли призвать таких соседей к порядку?» С таким вопросом в редакцию газеты обратилась наша постоянная читательница Светлана С.

От воздействия шума проблемы со здоровьем

Люди постоянно слышат звуки: будильник по утрам, шум транспорта, телефоны, телевизоры, бытовые приборы... На большинство из них человек не обращает внимания, однако их воздействие не проходит бесследно для организма.

Всемирная организация здравоохранения еще в 2009 году указала категории людей, которым шумы вредят больше всего. В группу риска входят в основном дети, пожилые люди, беременные, хронические больные, а также люди, работающие в ночную смену.

Исследователи пришли к выводу, что повышенный уровень шума вызывает следующие проблемы со здоровьем: хроническую бессонницу, сердечные заболевания, нарушения слуха, повышение в организме гормонов стресса, снижение иммунитета, невроз, переутомление, истощение клеток головного мозга и так далее. Стоит ли говорить, какие последствия для человека могут вызвать все перечисленные патологии? Непрерывный сильный шум провоцирует головную боль, звон в ушах, усталость.

Наиболее чувствительна к звукам, даже негромким, нервная система человека — на нее при этом оказывается психологическое давление. Стоит отметить влияние шумового загрязнения на слух человека. При повышенном уровне слуховая чувствительность ухудшается уже через полтора года, при среднем — через 4–5 лет. Это происходит медленно и незаметно. Первый показатель — когда человек, находясь в компании, перестает различать голоса, не понимает, чем вызван смех коллег.

Комфортным и безвредным считается шум мощностью 20–30 децибел — естественный звуковой фон. Увеличение этого показателя оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье людей. Для примера: риск возникновения сердечных заболеваний вызывает уровень шума в 50 дБ и более — это улица с не слишком оживленным движением. Чтобы человек стал раздражительным и даже агрессивным, достаточно громкости в 32 дБ — шепота.

Доказано, что проживание в городских условиях более 10 лет увеличивает вероятность возникновения сердечно–сосудистых и желудочно–кишечных заболеваний. Уровень шума, постоянно слышимый человеком: работа в офисе — 50 дБ, человеческая речь — 45–65, крик — 80, автомобильная магистраль — 55–85, пылесос — 65–70 дБ. Следует отметить, что «переломный момент» шумового загрязнения — 80 дБ. Все, что превышает этот показатель, наносит серьезный вред организму человека.

Противоречивые решения Конституционного суда

Раньше в Риге действовала норма обязательных правил общественного порядка Рижской думы. Она запрещала создавать шум, если это мешало спокойствию окружающих лиц, нормальной деятельности учреждений, организаций, но не было связано с транспортным сообщением или мероприятиями, согласованными с исполнительным директором города Риги, и шум не имел постоянного характера.

Так, соседа, включившего музыку на полную громкость в ночное время (в период с 23.00 до 7.00), можно было быстро призвать к порядку. Для этого было достаточно вызвать наряд полиции самоуправления, представители которого составили бы протокол.

Ведь не нужно было проводить экспертизу, чтобы доказать, что шумный сосед явно нарушил правила Кабинета министров ЛР № 16, где указано: в жилых помещениях и спальнях шум не должен превышать следующие значения: днем (с 7.00 до 19.00) и вечером (с 19.00 до 23.00) — 35 дБ (это не слишком громкий разговор); ночью (с 23.00 до 7.00) — 30 дБ (шепот, тиканье настенных часов). А шум, издаваемый музыкальной стереосистемой, может достигать 90–100 дБ. Аналогичный уровень звука у дрели и перфоратора.

Но владелец одного ночного клуба в Вецриге, недовольный тем, что соседи неоднократно вызывали полицию и мешали ему заниматься предпринимательской деятельностью, обратился в Конституционный суд (высшую судебную инстанцию), мотивируя иск тем, что были нарушены его конституционные права, прописанные в 105–й статье Сатверсме.

В ней говорится, что «каждый имеет право на собственность. Собственность нельзя использовать вопреки интересам общества. Право на собственность может быть ограничено только согласно закону.

Принудительное отчуждение собственности в интересах общества допустимо лишь в исключительных случаях на основании отдельного закона за справедливое возмещение». И судьи вняли его доводам, отменив «противошумную» статью обязательных правил Рижской думы. Выходит, теперь шуметь можно совершенно безнаказанно.

Однако в этом году эта же инстанция признала чрезмерный развлекательный шум формой загрязнения окружающей среды, которая может серьезно нарушить основные права человека — право на неприкосновенность частной жизни, здоровье и благоприятную среду.

Суд отметил: определить, что считается «чрезмерным» развлекательным шумом, должен Сейм. Депутатам был установлен срок до марта 2027 года по внесению поправок в законодательство, чтобы обеспечить справедливый баланс интересов жителей и предпринимателей.

Признать мелким хулиганством

Впрочем, наказать шумного соседа все-таки можно. Строительные работы, связанные с повышенным уровнем шума (сверление и стук), допустимы только с согласия владельцев дома или управляющего. Поэтому теоретически, если вы захотели повесить на кухне шкафчик, под который нужно просверлить дырку в стене, предварительно необходимо заручиться подписями более чем 50% владельцев квартир.

Причем необходимо письменно договориться о дате, месте и специфике работ. Естественно, правила никто не соблюдает. Но основания для вызова муниципалов имеются.

Кроме того, любые работы по перепланировке квартиры — например, снос или перенос стен — должны быть согласованы с Рижским строительным управлением. Поэтому полицейские непременно сообщат строительным инспекторам. И если никаких разрешений не окажется, инспектор управления может выписать еще один штраф — за незаконную перепланировку, а также заставить восстановить прежние стены.

И наконец, шумное выяснение отношений, ругань, включение стиральной машины в 7 утра или телевизора на полную мощность можно приравнять к мелкому хулиганству.

С 1 июля 2020 года действует Закон об административных штрафах за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка. Согласно ст. 20 закона («мелкое хулиганство»), нарушители спокойствия окружающих могут быть оштрафованы на сумму от 14 до 100 штрафных денежных единиц (одна штрафная единица — 5 евро).

Сначала договоритесь

Но все–таки не стоит при каждом ударе молотка за стеной вызывать муниципалов. В полиции Рижского самоуправления советуют прежде всего попытаться договориться по–хорошему с шумными соседями. Однако если полицейские все–таки приедут, то одного заявления недостаточно. Потребуются письменные показания нескольких соседей. Ведь стражи порядка должны удостовериться, что звонящий таким образом не мстит соседу. А ведь подобные случаи встречаются часто.

И, конечно, надо постараться уважать окружающих, а те в свою очередь должны понимать, что праздники, равно как и ремонт, в жизни человека иногда бывают.

Александр ФЕДОТОВ