Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 27. Мая Завтра: Dzidra, Dzidris, Gunita, Loreta
Доступность

«Если вы хотите мира»: Латвия пустит Нидерланды на полигон в Селии для тестирования дронов

Редакция PRESS 27 мая, 2026 15:05

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Премьер-министр, исполняющая обязанности министра обороны Эвика Силиня ("Новое Единство") и министр обороны Нидерландов в среду на Международном саммите дронов в Риге подписали протокол о намерениях, предусматривающий доступ вооруженных сил Нидерландов к военному полигону "Селия" для учений, тренировок и тестирования дронов.

На пресс-брифинге перед саммитом Силиня заявила, что соглашение подтверждает твердую политическую волю обеих стран углублять сотрудничество в области обороны и будет означать увеличение военного присутствия в Латвии. Она также поблагодарила союзников из Великобритании за поддержку коалиции дронов и представителей Украины за готовность делиться боевым опытом.

Министр по делам вооруженных сил Великобритании Алистер Кэрнс заявил журналистам, что дроны и беспилотные системы изменят тактику войны, операционные структуры и стратегию, а также пространство ближнего боя, возможности глубоких ударов и защиту тыла.

Он подчеркнул, что дроны являются идеальным инструментом гибридной войны, поскольку их трудно отследить и трудно определить их происхождение. Кэрнс упомянул, что недавно по Киеву в Украине ударили 1500 дронов и ракет. По мнению министра вооруженных сил Великобритании, необходимо найти экономически приемлемое сочетание средств противодействия как гиперзвуковым ракетам, так и медленным, низколетящим дронам.

"Если вы хотите мира и хотите, чтобы мир сохранился, вам, к сожалению, нужно готовиться к войне", - сказал министр вооруженных сил Великобритании.

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Давид Алоян подчеркнул, что Украина из получателя оборонной поддержки превратилась в поставщика и готова делиться опытом, знаниями и решениями с партнерами.

Он подчеркнул, что с Латвией, Нидерландами и Великобританией уже достигнуты успешные результаты, которые планируется углублять в ходе сотрудничества. Алоян признал, что скорость - один из главных уроков, которые Украина извлекла за время войны.

Министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгёз-Зегериус заявила, что совместное производство с Украиной, способной производить сотни и тысячи дронов, является одним из главных инструментов для ускорения производства. Она подчеркнула, что "дешевле и быстрее" - ключевые элементы инноваций, и признала, что цели НАТО должны достигаться быстрее, так как этого требует текущая ситуация в сфере безопасности.

На пресс-брифинге журналист спросил премьер-министра Латвии о прогрессе в достижении целей НАТО по противодействию дронам, которые были определены в прошлом году на саммите альянса в Гааге. Силиня признала, что структура сил и средств НАТО, определенная "уже довольно давно", нуждается в реструктуризации, и подчеркнула, что Латвии как стране, имеющей границу как с Россией, так и с Беларусью, необходимы конкретные возможности по перехвату дронов.

На пресс-брифинге Йешилгёз-Зегериус попросили прокомментировать сообщение "Reuters" о том, что Германия и Нидерланды, координируя действия с НАТО, договорились о привлечении немецко-нидерландского корпуса для обороны Латвии и Эстонии. Министр обороны Нидерландов сказала, что в настоящее время не может комментировать этот вопрос.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Ветер особенно мощно потрепал Ригу: десятки обращений к спасателям
Важно

Ветер особенно мощно потрепал Ригу: десятки обращений к спасателям

Денег на счетах всё меньше: на что тратятся латвийцы?
Важно

Денег на счетах всё меньше: на что тратятся латвийцы?

Совершенно новый гроб выброшен в Риге на мусорник: рижане в шоке
Важно

Совершенно новый гроб выброшен в Риге на мусорник: рижане в шоке (5)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Воздушный психоз: жителям Латгалии помогают успокоиться — на трёх языках

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Резкий звук сирены в телефоне и сообщения и воздушной тревоге — это уже обыденность для жителей практический всей Латгалии. Весь май над регионом летают дроны, а люди следят за новостями и внимательно глядят в небо. Так и до срыва недалеко. Работающие в регионе психологи и психиатры подтверждают — сигналов о нервозности населения стало больше. Что с этим делать - рассказывает rus.lsm.lv.

Резкий звук сирены в телефоне и сообщения и воздушной тревоге — это уже обыденность для жителей практический всей Латгалии. Весь май над регионом летают дроны, а люди следят за новостями и внимательно глядят в небо. Так и до срыва недалеко. Работающие в регионе психологи и психиатры подтверждают — сигналов о нервозности населения стало больше. Что с этим делать - рассказывает rus.lsm.lv.

Читать
Загрузка

Объявлено жёлтое предупреждение: в Иманте дерево придавило автомобиль

Новости Латвии 20:29

Новости Латвии 0 комментариев

В связи с сильным ветром Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил жёлтое предупреждение. 

В связи с сильным ветром Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил жёлтое предупреждение. 

Читать

Денег на счетах всё меньше: на что тратятся латвийцы?

Важно 20:24

Важно 0 комментариев

В конце 2025 года на банковских счетах жителей Латвии находилось 12,1 миллиарда евро, и эта сумма продолжает расти. Очевидно, что в «бумажных деньгах» хранятся еще многие миллионы. Но эксперты видят в этом не признаки благополучия населения, а потери, которые несут люди - огромная инфляция последних лет буквально опустошает накопления, сообщает bb.lv со ссылкой на kasjauns.lv.

В конце 2025 года на банковских счетах жителей Латвии находилось 12,1 миллиарда евро, и эта сумма продолжает расти. Очевидно, что в «бумажных деньгах» хранятся еще многие миллионы. Но эксперты видят в этом не признаки благополучия населения, а потери, которые несут люди - огромная инфляция последних лет буквально опустошает накопления, сообщает bb.lv со ссылкой на kasjauns.lv.

Читать

Опубликован рейтинг лучших стран мира для переезда: кто же лидер?

Важно 20:13

Важно 0 комментариев

Если вы переезжаете всей семьёй или хотите улучшить баланс расходов и доходов, вот направления, которые стоит рассмотреть. Переехать за границу можно по множеству причин: от карьерных перспектив и желания быть рядом со своей второй половиной до простого стремления жить там, где лучше погода.

Если вы переезжаете всей семьёй или хотите улучшить баланс расходов и доходов, вот направления, которые стоит рассмотреть. Переехать за границу можно по множеству причин: от карьерных перспектив и желания быть рядом со своей второй половиной до простого стремления жить там, где лучше погода.

Читать

Возраст празднику не помеха: чем Паулс удивил гостей на своих именинах

Всюду жизнь 20:12

Всюду жизнь 0 комментариев

Маэстро отпраздновал свои именины в конце апреля в кругу ближайших друзей, партнеров по сцене и родственников, пишет nra.lv со ссылкой на журнал "Jauns&Privāts".

Маэстро отпраздновал свои именины в конце апреля в кругу ближайших друзей, партнеров по сцене и родственников, пишет nra.lv со ссылкой на журнал "Jauns&Privāts".

Читать

Ветер особенно мощно потрепал Ригу: десятки обращений к спасателям

Важно 20:09

Важно 0 комментариев

В среду к 19:00 в единую систему экстренного вызова 112 поступило 111 сообщений о повреждениях, вызванных сильным ветром, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В среду к 19:00 в единую систему экстренного вызова 112 поступило 111 сообщений о повреждениях, вызванных сильным ветром, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Читать

В Индии переснимают фильмы о «малой войне» 2020 года, чтобы не обидеть Китай

Важно 20:01

Важно 0 комментариев

Пока Индия и Китай стремятся стабилизировать свои отношения после многих лет пограничной напряженности, индийские кинематографисты заявляют, что проекты, вдохновленные столкновениями в долине Галван в 2020 году, перерабатываются, откладываются или снимаются с производства вследствие официальных предупреждений о недопустимости «нападки на Китай», пишут индийские СМИ.

Пока Индия и Китай стремятся стабилизировать свои отношения после многих лет пограничной напряженности, индийские кинематографисты заявляют, что проекты, вдохновленные столкновениями в долине Галван в 2020 году, перерабатываются, откладываются или снимаются с производства вследствие официальных предупреждений о недопустимости «нападки на Китай», пишут индийские СМИ.

Читать