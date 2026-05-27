«Если вы хотите мира»: Латвия пустит Нидерланды на полигон в Селии для тестирования дронов

На пресс-брифинге перед саммитом Силиня заявила, что соглашение подтверждает твердую политическую волю обеих стран углублять сотрудничество в области обороны и будет означать увеличение военного присутствия в Латвии. Она также поблагодарила союзников из Великобритании за поддержку коалиции дронов и представителей Украины за готовность делиться боевым опытом.

Министр по делам вооруженных сил Великобритании Алистер Кэрнс заявил журналистам, что дроны и беспилотные системы изменят тактику войны, операционные структуры и стратегию, а также пространство ближнего боя, возможности глубоких ударов и защиту тыла.

Он подчеркнул, что дроны являются идеальным инструментом гибридной войны, поскольку их трудно отследить и трудно определить их происхождение. Кэрнс упомянул, что недавно по Киеву в Украине ударили 1500 дронов и ракет. По мнению министра вооруженных сил Великобритании, необходимо найти экономически приемлемое сочетание средств противодействия как гиперзвуковым ракетам, так и медленным, низколетящим дронам.

"Если вы хотите мира и хотите, чтобы мир сохранился, вам, к сожалению, нужно готовиться к войне", - сказал министр вооруженных сил Великобритании.

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Давид Алоян подчеркнул, что Украина из получателя оборонной поддержки превратилась в поставщика и готова делиться опытом, знаниями и решениями с партнерами.

Он подчеркнул, что с Латвией, Нидерландами и Великобританией уже достигнуты успешные результаты, которые планируется углублять в ходе сотрудничества. Алоян признал, что скорость - один из главных уроков, которые Украина извлекла за время войны.

Министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгёз-Зегериус заявила, что совместное производство с Украиной, способной производить сотни и тысячи дронов, является одним из главных инструментов для ускорения производства. Она подчеркнула, что "дешевле и быстрее" - ключевые элементы инноваций, и признала, что цели НАТО должны достигаться быстрее, так как этого требует текущая ситуация в сфере безопасности.

На пресс-брифинге журналист спросил премьер-министра Латвии о прогрессе в достижении целей НАТО по противодействию дронам, которые были определены в прошлом году на саммите альянса в Гааге. Силиня признала, что структура сил и средств НАТО, определенная "уже довольно давно", нуждается в реструктуризации, и подчеркнула, что Латвии как стране, имеющей границу как с Россией, так и с Беларусью, необходимы конкретные возможности по перехвату дронов.

На пресс-брифинге Йешилгёз-Зегериус попросили прокомментировать сообщение "Reuters" о том, что Германия и Нидерланды, координируя действия с НАТО, договорились о привлечении немецко-нидерландского корпуса для обороны Латвии и Эстонии. Министр обороны Нидерландов сказала, что в настоящее время не может комментировать этот вопрос.