Иманта встанет в пробке: Юрмалас гатве будет закрыта на все лето

Проект предусматривает расширение участка Юрмалас гатве и создание дополнительной полосы для левого поворота к железнодорожному переезду на улице Золитудес — единственному в этом районе.

В самоуправлении рассчитывают, что после завершения работ улучшится пропускная способность перекрестка, станет удобнее движение легкового и грузового транспорта к переезду, упростится выезд из Иманты и Золитуде, сократятся пробки и улучшится движение общественного транспорта.

На время работ движение по Юрмалас гатве будет закрыто. Объезд организуют по улице Зентенес, бульвару Анниньмуйжас и проспекту Курземес. При этом движение транспорта сохранится на участке Юрмалас гатве между проспектом Курземес и бульваром Анниньмуйжас до знака «Въезд запрещен». Жителям также обещают обеспечить доступ к их домам.

В зоне работ движение будет ограничено и организовано по временной схеме. С Юрмалас гатве разрешат только правый поворот на улицу Золитудес. Минимальная ширина полос составит 2,75 метра.

Для пешеходов оборудуют временные тротуары и переходы на перекрестке проспекта Курземес, Юрмалас гатве и улицы Золитудес, а саму строительную зону оградят.

Для общественного транспорта появятся выделенные полосы на улице Зентенес в направлении от бульвара Анниньмуйжас к проспекту Курземес, а также на проспекте Курземес — от улицы Зентенес до Юрмалас гатве.

Общественный транспорт продолжит ходить по прежним маршрутам, однако на время работ в обоих направлениях закроют остановку «Zolitūdes iela».

Общая стоимость проекта вместе со строительным и авторским надзором составляет 710 519 евро. Работы выполняет компания SIA “ACBR”.