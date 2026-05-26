Иманта встанет в пробке: Юрмалас гатве будет закрыта на все лето

© LETA 26 мая, 2026 20:47

В Риге начнется реконструкция перекрестка Юрмалас гатве с проспектом Курземес и улицей Золитудес, сообщили агентству LETA в отделе внешних коммуникаций Рижской думы. Из-за строительных работ с 1 июня до 5 сентября будут введены существенные ограничения движения.

Проект предусматривает расширение участка Юрмалас гатве и создание дополнительной полосы для левого поворота к железнодорожному переезду на улице Золитудес — единственному в этом районе.

В самоуправлении рассчитывают, что после завершения работ улучшится пропускная способность перекрестка, станет удобнее движение легкового и грузового транспорта к переезду, упростится выезд из Иманты и Золитуде, сократятся пробки и улучшится движение общественного транспорта.

На время работ движение по Юрмалас гатве будет закрыто. Объезд организуют по улице Зентенес, бульвару Анниньмуйжас и проспекту Курземес. При этом движение транспорта сохранится на участке Юрмалас гатве между проспектом Курземес и бульваром Анниньмуйжас до знака «Въезд запрещен». Жителям также обещают обеспечить доступ к их домам.

В зоне работ движение будет ограничено и организовано по временной схеме. С Юрмалас гатве разрешат только правый поворот на улицу Золитудес. Минимальная ширина полос составит 2,75 метра.

Для пешеходов оборудуют временные тротуары и переходы на перекрестке проспекта Курземес, Юрмалас гатве и улицы Золитудес, а саму строительную зону оградят.

Для общественного транспорта появятся выделенные полосы на улице Зентенес в направлении от бульвара Анниньмуйжас к проспекту Курземес, а также на проспекте Курземес — от улицы Зентенес до Юрмалас гатве.

Общественный транспорт продолжит ходить по прежним маршрутам, однако на время работ в обоих направлениях закроют остановку «Zolitūdes iela».

Общая стоимость проекта вместе со строительным и авторским надзором составляет 710 519 евро. Работы выполняет компания SIA “ACBR”.

Грозы, град и холод: среда в Латвии будет нервной

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму

Эксперт предупредил: одна ошибка может парализовать всю систему

Велодорожки против убежищ. Что выбирает Латвия?

В эфире программы TV24 «Неделя. Post scriptum» ведущая Анита Даукште прямо спросила ушедшую в отставку премьер-министра Эвику Силиню из «Нового Единства», не было ли ошибкой правительства то, что в Латвии сопоставимое финансирование выделяется на велодорожки и строительство убежищ.

До последней матрешки! Что исчезнет с полок, если запретят товары из России?

Министерство экономики Латвии предлагает запретить розничную торговлю товарами российского происхождения. В ведомстве считают, что сильнее всего ограничить торговлю с Россией можно только на уровне ЕС - через повышение тарифов, запрет импорта отдельных групп товаров и расширение санкций.

«Есть даже такие апокалиптические сценарии»: Раев делает прогноз на зиму

Депутат и полковник резерва НВС Игорь Раев предупредил, что через полгода мир может столкнуться не только с дефицитом топлива, но и с проблемами отопления зимой.

Силиня ударила по «Прогрессивным» и вспомнила раскол

Распад коалиции правительства Эвики Силини из «Нового Единства» начался с попытки денонсировать Стамбульскую конвенцию. Об этом ушедшая в отставку премьер-министр заявила в интервью программе LTV «Утренняя панорама».

Эксперт предупредил: одна ошибка может парализовать всю систему

Готовность жителей Латвии к кризисам остаётся крайне низкой. Главные слабые места - незнание и отсутствие практического опыта, как действовать в чрезвычайной ситуации. Об этом в интервью агентству LETA заявил исследователь аналитического центра LaSER Робертс Китс.

А лето будет? В Латвию идут тёплые выходные, но сначала ударят грозы

В эти выходные в Латвии стихнет ветер и станет теплее, прогнозируют синоптики. Однако перед этим страну снова ждёт резкая погода: дожди, грозы, град и сильные порывы ветра.

Смилтенс раскрыл доходы: зарплата, кредиты и инвестиции

Будущий министр юстиции Эдвардс Смилтенс из «Объединенного списка» в прошлом году получил в Сейме 91 195 евро зарплаты. Это следует из поданной им декларации государственного должностного лица.

