На повышение боеспособности армии Латвии выделено 54 млн евро

На что именно пойдут средства, пока не раскрывается, однако речь идет о проектах, не охваченных поддержкой Европейского фонда оборонных действий (SAFE). Ранее сообщалось, что в апреле Кабинет министров на закрытом заседании одобрил использование инструмента SAFE для финансирования закупок ряда беспилотных летательных аппаратов, управляемых боеприпасов и антидроновых систем в целях ускоренного развития возможностей НВС.

Кроме того, на развитие инфраструктуры военного полигона «Селия» в этом году дополнительно направят 6,1 млн евро. Согласно решению правительства, 6 172 926 евро будут перераспределены из программы нераспределенного финансирования реализации проектов инструментов политики ЕС и прочей иностранной финансовой помощи в бюджетную подпрограмму Министерства обороны «Инвестиционные проекты НАТО».

Общие затраты на создание полигона «Селия» составят более 300 млн евро, в том числе 228 млн евро — неопсредственно на строительство военной базы. Проект реализует по поручению Министерства обороны государственное предприятие Valsts nekustamie īpašumi.

Полигон уже активно используется: на его территории проводятся тактические и инженерно-технические учения, передвижение бронетехники, полеты воздушных судов и подготовка операторов беспилотников. С июня 2025 года здесь работает центр тестирования дронов, где проходят отечественные и международные испытания дронов и антидроновых систем.