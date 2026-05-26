На повышение боеспособности армии Латвии выделено 54 млн евро

Редакция PRESS 26 мая, 2026 18:36

Новости Латвии

Правительство во вторник приняло ряд решений по финансированию обороны, сообщает LETA. На повышение боеспособности Национальных вооруженных сил (НВС) перераспределено 54,5 млн евро — из программы «Государственный фонд обороны и безопасности» в бюджетную подпрограмму Министерства обороны «Содержание Национальных вооруженных сил».

На что именно пойдут средства, пока не раскрывается, однако речь идет о проектах, не охваченных поддержкой Европейского фонда оборонных действий (SAFE). Ранее сообщалось, что в апреле Кабинет министров на закрытом заседании одобрил использование инструмента SAFE для финансирования закупок ряда беспилотных летательных аппаратов, управляемых боеприпасов и антидроновых систем в целях ускоренного развития возможностей НВС.

Кроме того, на развитие инфраструктуры военного полигона «Селия» в этом году дополнительно направят 6,1 млн евро. Согласно решению правительства, 6 172 926 евро будут перераспределены из программы нераспределенного финансирования реализации проектов инструментов политики ЕС и прочей иностранной финансовой помощи в бюджетную подпрограмму Министерства обороны «Инвестиционные проекты НАТО».

Общие затраты на создание полигона «Селия» составят более 300 млн евро, в том числе 228 млн евро — неопсредственно на строительство военной базы. Проект реализует по поручению Министерства обороны государственное предприятие Valsts nekustamie īpašumi.

Полигон уже активно используется: на его территории проводятся тактические и инженерно-технические учения, передвижение бронетехники, полеты воздушных судов и подготовка операторов беспилотников. С июня 2025 года здесь работает центр тестирования дронов, где проходят отечественные и международные испытания дронов и антидроновых систем.

Силиня ударила по «Прогрессивным» и вспомнила раскол
Силиня ударила по «Прогрессивным» и вспомнила раскол

До последней матрешки! Что исчезнет с полок, если запретят товары из России?
До последней матрешки! Что исчезнет с полок, если запретят товары из России?

Грозы, град и холод: среда в Латвии будет нервной
Грозы, град и холод: среда в Латвии будет нервной

Велодорожки против убежищ. Что выбирает Латвия?

В эфире программы TV24 «Неделя. Post scriptum» ведущая Анита Даукште прямо спросила ушедшую в отставку премьер-министра Эвику Силиню из «Нового Единства», не было ли ошибкой правительства то, что в Латвии сопоставимое финансирование выделяется на велодорожки и строительство убежищ.

До последней матрешки! Что исчезнет с полок, если запретят товары из России?

Министерство экономики Латвии предлагает запретить розничную торговлю товарами российского происхождения. В ведомстве считают, что сильнее всего ограничить торговлю с Россией можно только на уровне ЕС - через повышение тарифов, запрет импорта отдельных групп товаров и расширение санкций.

«Есть даже такие апокалиптические сценарии»: Раев делает прогноз на зиму

Депутат и полковник резерва НВС Игорь Раев предупредил, что через полгода мир может столкнуться не только с дефицитом топлива, но и с проблемами отопления зимой.

Силиня ударила по «Прогрессивным» и вспомнила раскол

Распад коалиции правительства Эвики Силини из «Нового Единства» начался с попытки денонсировать Стамбульскую конвенцию. Об этом ушедшая в отставку премьер-министр заявила в интервью программе LTV «Утренняя панорама».

Эксперт предупредил: одна ошибка может парализовать всю систему

Готовность жителей Латвии к кризисам остаётся крайне низкой. Главные слабые места - незнание и отсутствие практического опыта, как действовать в чрезвычайной ситуации. Об этом в интервью агентству LETA заявил исследователь аналитического центра LaSER Робертс Китс.

А лето будет? В Латвию идут тёплые выходные, но сначала ударят грозы

В эти выходные в Латвии стихнет ветер и станет теплее, прогнозируют синоптики. Однако перед этим страну снова ждёт резкая погода: дожди, грозы, град и сильные порывы ветра.

Смилтенс раскрыл доходы: зарплата, кредиты и инвестиции

Будущий министр юстиции Эдвардс Смилтенс из «Объединенного списка» в прошлом году получил в Сейме 91 195 евро зарплаты. Это следует из поданной им декларации государственного должностного лица.

