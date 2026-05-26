«Когда хлопала дверь, я слышал взрыв»: Абу Мери делится опытом жизни в условиях войны

Абу Мери рассказал, что 18 лет прожил в стране, где шли боевые действия, и в детстве сам бегал в подвал, услышав взрывы.

По его словам, последствия пережитого ощущались еще долго после переезда в Латвию. «Первые десять лет в Латвии, когда кто-то резко хлопал дверью, у меня подсознательно это ассоциировалось со взрывом», — признался министр.

Он подчеркнул, что самоуправлениям и учебным заведениям необходимо готовить учителей и воспитателей детских садов, чтобы они могли спокойно объяснять детям, как действовать в чрезвычайных ситуациях, не создавая паники.

По мнению Абу Мери, обществу постепенно придется привыкать к угрозам безопасности, поскольку неизвестно, как долго продолжится война в Украине и связанные с ней риски для региона.