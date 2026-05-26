В Лондоне +33, в Испании +38 и это не предел: что ждёт Европу этим летом

Редакция PRESS 26 мая, 2026 14:19

В ряде европейских стран наблюдаются аномальные для мая температуры. Более 20 городов Франции уже зафиксировали самые высокие показатели за всю историю наблюдений, в отдельных районах Испании до 40°C, а в Великобритании побит рекорд 1922 года.

Британская метеослужба Met Office сообщила, что в понедельник в лондонском аэропорту «Хитроу» была зафиксирована температура 33,5°C — это новый абсолютный рекорд для мая в стране.

Предыдущий рекорд в 32,8°C был зафиксирован в лондонском районе Кэмден 22 мая 1922 года, а в городах Хоршэм, Танбридж-Уэллс на юго-востоке страны и в лондонском Риджентс-парке такая температура также регистрировалась 29 мая 1944 года.

Синоптики предупреждают, что во вторник температура в Великобритании может достичь 35°C.

Минувшей ночью в Лондоне был также установлен предварительный рекорд самой высокой ночной температуры в мае — 19,4°C.

По прогнозам, в ближайшие дни в Великобритании, Франции и Испании будут установлены сотни новых майских рекордов.

Во многих регионах температура превышает климатическую норму сразу на 12–15 градусов.

Французская служба Météo France описывает происходящее как «преждевременную, исключительную и продолжительную» волну жары, которая, как ожидается, сохранится еще несколько дней.

Жизнь на паузе

В Глостершире в понедельник из-за жары чуть не отменили знаменитые ежегодные сырные гонки. Это традиционное соревнование в Великобритании проходит в последний понедельник мая на крутом холме Купера вблизи Глостера. Суть состязания заключается в том, что участники бегут, кувыркаясь и падая, с 200-метрового склона вслед за катящейся головкой сыра «Двойной Глостер», пытаясь ее поймать.

Корреспондент Би-би-си Энди Ховард, освещавший соревнования долгие годы, говорит, что эти гонки проходили под моросящим дождем, ливнями и в холодную погоду, но никогда — при столь высоких температурах.

Местные власти опасались, что склон в такую жару очень жесткий и травмоопасный для участников, а у зрителей недостаточно тени, чтобы просидеть долгое время без риска теплового удара.

По некоторым сообщениям, организаторам еще предстоит объяснить, почему они все же решили провести мероприятие в нарушение техники безопасности.

А вот традиционные гонки на ослах, которые ежегодно проходят в графстве Саррей в дни традиционных для конца мая длинных выходных, в этом году отменили из-за экстремальной жары.

Клуб Leatherhead Lions сообщил, что соревнования ослов и выставка собак не состоятся из соображений «благополучия и комфорта животных».

При этом остальные мероприятия — аттракционы, ярмарка и музыкальная программа — состоятся по плану.

Синоптики предупреждают, что в отдельных районах страны температура может подняться до 34°C, а в самом Лезерхеде, где проходят гонки, ожидается около 33°C.

Из-за резкого скачка потребления около 500 домов в графствах Сассекс и Кент сегодня остались без воды либо столкнулись с серьезными перебоями в подаче.

Компания South East Water принесла извинения за ситуацию, объяснив проблемы «резко выросшим спросом» по всей сети на фоне аномальной жары.

Из-за перебоев с водоснабжением в нескольких населенных пунктах Кента открыли пункт раздачи бутилированной воды.

А что в Европе?

Историческая жара накрыла не только Великобританию — температурные рекорды мая в последние дни массово обновляются по всей Европе.

В Испании в воскресенье зафиксировали 38°C. Во Франции и Германии температура поднялась до середины 30-градусной отметки, и сотни населенных пунктов сообщили о новых майских рекордах.

Во Франции, Германии, Швейцарии, Испании и северной Италии температура сейчас превышает климатическую норму для конца мая сразу на 10–15 градусов.

Причем синоптики предупреждают: беспрецедентная волна жары, вероятно, сохранится почти всю неделю, а значит, новые рекорды еще впереди.

С чем связана аномалия?

По прогнозам, нынешний цикл может стать одним из самых интенсивных за всю историю наблюдений. По одной из версий, это может быть связано с Эль-Ниньо — природном климатическом явлением, связанном с потеплением воды в тропической части Тихого океана.

Эль-Ниньо возникает, когда температура поверхности океана в тропическом Тихом океане поднимается более чем на 0,5°C выше нормы. Это влияет на погодные системы по всему миру и обычно ведёт к росту средней глобальной температуры.

На фоне жары в Великобритании и Европе многие начали задаваться вопросом: связано ли нынешнее пекло с формирующимся Эль-Ниньо?

По словам синоптиков, короткий ответ — нет.

Хотя тропическая часть Тихого океана сейчас действительно прогревается необычно быстро, официально Эль-Ниньо, вероятно, объявят лишь через месяц. А его основные последствия проявятся позже — во второй половине лета и уже в течение 2027 года.

Так чем же объясняется природная аномалия в Британии и других европейских странах?

Согласно последнему докладу Европейского союза о состоянии климата, Европа является самым быстронагревающимся континентом, и волны жары захлестывают его все чаще и интенсивнее.

 

«Есть даже такие апокалиптические сценарии»: Раев делает прогноз на зиму
«Есть даже такие апокалиптические сценарии»: Раев делает прогноз на зиму

Смертельный сюрприз: из региональной дороги вылезли… брёвна
Смертельный сюрприз: из региональной дороги вылезли… брёвна (1)

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму
Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму (1)

Премьера переносится на неопределенный срок: артистам нездоровится

В Театре Дайлес на неопределенное время отложили премьеру спектакля «Сон об осени» и несколько ближайших показов. Как сообщили в театре, причиной стали проблемы со здоровьем у актеров.

Сломалось всё: и газонокосилка, и канализация. Как Кулбергс справится с государством?

Последние недели стали для Андриса Кулбергса серьезным испытанием — переговоры о формировании нового правительства практически полностью выбили политика из привычного ритма жизни. «У меня все перепуталось — утро с вечером, день с ночью», — признался Кулбергс журналу “Privātā Dzīve”.

Собаки нашли то, что годами скрывалось под землёй. И теперь это помогает наук

Пока одни заводят собак для прогулок и селфи, другие отправляются с ними в лес искать сокровища. Буквально.

Конгресвумен: цельное молоко в школах — это намёк на превосходство белой расы. Америка сходит с ума?

По мнению одного из членов Конгресса от Демократической партии, разрешение американским школьникам пить цельное молоко в школе является намеком на идеологию превосходства белой расы.

«Когда получим, рассмотрим»: запрос на выдачу Латвии Антонова пока не дошел

После сообщений о том, что Латвия попросит Литву выдать совладельца обанкротившегося банка Latvijas Krajbanka (принадлежавшего обанкротившемуся литовскому банку Snoras) Владимира Антонова, генеральный прокурор страны говорит, что Литва пока не получала такого запроса и примет решение только после его получения.

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму

 Налоговая и таможенная полиция продолжает фиксировать случаи, когда жители Латвии привозят из поездок в Египет, Турцию и другие страны успокоительные препараты, включая снотворные и обезболивающие. Однако содержащийся в некоторых из них компонент eszopiclone в Латвии включен в список запрещенных веществ, поэтому ввоз таких медикаментов через границу страны считается уголовным преступлением — независимо от количества препаратов и типа багажа.

А что делать, если дроны прилетят в праздник? Хороший вопрос от самоуправлений

Государство должно установить четкий механизм действий в случае угрозы воздушному пространству во время массовых мероприятий, заявили представители Латгале и других самоуправлений на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник.

