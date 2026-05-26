Машину мы вам продали, но не отдадим — там птичка гнездо свила: казус в Канзасе

Редакция PRESS 26 мая, 2026 14:02

Животные 0 комментариев

Фото: Википедия, лицензия CC BY-SA 4.0.

Недавний случай в американском штате Канзасе больше напоминает не типичную встречу с дикой природой, а эпизод из сериала «Симпсоны». Местный дилерский центр Ford столкнулся с очень мотивированным покупателем, желающим приобрести блестящий, совершенно новый F-250, стоящий на его стоянке. Сделка состоялась. Единственная проблема заключалась в том, что новый  владелец так и не смог на законных основаниях уехать на этом сверхмощном пикапе, пишет autoblog.com.

Логистический тупик начался, когда команда Olathe Ford-Lincoln обнаружила, что американская малиновка (он же странствующий дрозд) построила уютное гнездо прямо на одном из массивных колес грузовика. Выбор птичьего места обитания стал гораздо сложнее, когда птица отложила четыре ярко-синих яйца, из которых 14 мая вылупились птенцы. Поскольку американская малиновка является охраняемым видом, перемещение, изменение или уничтожение действующего гнезда является нарушением федерального закона. Дилерский центр приостановил сделку до тех пор, пока ситуация не разрешится и птенцы не покинут колесную нишу.

Конечно, для автосалона все могло бы быть гораздо хуже, учитывая, что встречи с дикими животными часто сопровождаются разрушительным поведением, таким как лисы, грызущие резиновые тормозные шланги, или мыши, уничтожающие дорогостоящие жгуты проводов. Однако это не первый случай, когда федеральное постановление играет против традиционного «прожорливого» автомобиля, такого как F-250. Хотя Ford обычно борется с Агентством по охране окружающей среды по поводу строгих стандартов выбросов для автопарка и продления сроков для двигателей внутреннего сгорания, эта конкретная конфронтация касается совершенно другой области федерального надзора.

«Возможно, это единственный F-250 в Америке, который в настоящее время находится под защитой Закона о мигрирующих птицах», — пошутил автосалон в недавнем посте на Facebook. Автосалон выразил огромную благодарность покупателю грузовика за невероятное сострадание и терпение, проявленные в ожидании, пока птенцы достаточно подрастут, чтобы улететь. По правде говоря, сотрудники автосалона признались, что они слишком увлеклись наблюдением за ежедневными успехами этих малышей, чтобы теперь торопиться их выгонять.

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму
Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму

«Есть даже такие апокалиптические сценарии»: Раев делает прогноз на зиму
«Есть даже такие апокалиптические сценарии»: Раев делает прогноз на зиму

Какие приоритеты будут у Домбравы на посту министра МВД?
Какие приоритеты будут у Домбравы на посту министра МВД?

Премьера переносится на неопределенный срок: артистам нездоровится

В Театре Дайлес на неопределенное время отложили премьеру спектакля «Сон об осени» и несколько ближайших показов. Как сообщили в театре, причиной стали проблемы со здоровьем у актеров.

Сломалось всё: и газонокосилка, и канализация. Как Кулбергс справится с государством?

Последние недели стали для Андриса Кулбергса серьезным испытанием — переговоры о формировании нового правительства практически полностью выбили политика из привычного ритма жизни. «У меня все перепуталось — утро с вечером, день с ночью», — признался Кулбергс журналу “Privātā Dzīve”.

Собаки нашли то, что годами скрывалось под землёй. И теперь это помогает наук

Пока одни заводят собак для прогулок и селфи, другие отправляются с ними в лес искать сокровища. Буквально.

Конгресвумен: цельное молоко в школах — это намёк на превосходство белой расы. Америка сходит с ума?

По мнению одного из членов Конгресса от Демократической партии, разрешение американским школьникам пить цельное молоко в школе является намеком на идеологию превосходства белой расы.

«Когда получим, рассмотрим»: запрос на выдачу Латвии Антонова пока не дошел

После сообщений о том, что Латвия попросит Литву выдать совладельца обанкротившегося банка Latvijas Krajbanka (принадлежавшего обанкротившемуся литовскому банку Snoras) Владимира Антонова, генеральный прокурор страны говорит, что Литва пока не получала такого запроса и примет решение только после его получения.

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму

 Налоговая и таможенная полиция продолжает фиксировать случаи, когда жители Латвии привозят из поездок в Египет, Турцию и другие страны успокоительные препараты, включая снотворные и обезболивающие. Однако содержащийся в некоторых из них компонент eszopiclone в Латвии включен в список запрещенных веществ, поэтому ввоз таких медикаментов через границу страны считается уголовным преступлением — независимо от количества препаратов и типа багажа.

А что делать, если дроны прилетят в праздник? Хороший вопрос от самоуправлений

Государство должно установить четкий механизм действий в случае угрозы воздушному пространству во время массовых мероприятий, заявили представители Латгале и других самоуправлений на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник.

