Машину мы вам продали, но не отдадим — там птичка гнездо свила: казус в Канзасе

Логистический тупик начался, когда команда Olathe Ford-Lincoln обнаружила, что американская малиновка (он же странствующий дрозд) построила уютное гнездо прямо на одном из массивных колес грузовика. Выбор птичьего места обитания стал гораздо сложнее, когда птица отложила четыре ярко-синих яйца, из которых 14 мая вылупились птенцы. Поскольку американская малиновка является охраняемым видом, перемещение, изменение или уничтожение действующего гнезда является нарушением федерального закона. Дилерский центр приостановил сделку до тех пор, пока ситуация не разрешится и птенцы не покинут колесную нишу.

Конечно, для автосалона все могло бы быть гораздо хуже, учитывая, что встречи с дикими животными часто сопровождаются разрушительным поведением, таким как лисы, грызущие резиновые тормозные шланги, или мыши, уничтожающие дорогостоящие жгуты проводов. Однако это не первый случай, когда федеральное постановление играет против традиционного «прожорливого» автомобиля, такого как F-250. Хотя Ford обычно борется с Агентством по охране окружающей среды по поводу строгих стандартов выбросов для автопарка и продления сроков для двигателей внутреннего сгорания, эта конкретная конфронтация касается совершенно другой области федерального надзора.

«Возможно, это единственный F-250 в Америке, который в настоящее время находится под защитой Закона о мигрирующих птицах», — пошутил автосалон в недавнем посте на Facebook. Автосалон выразил огромную благодарность покупателю грузовика за невероятное сострадание и терпение, проявленные в ожидании, пока птенцы достаточно подрастут, чтобы улететь. По правде говоря, сотрудники автосалона признались, что они слишком увлеклись наблюдением за ежедневными успехами этих малышей, чтобы теперь торопиться их выгонять.