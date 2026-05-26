Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 26. Мая Завтра: Eduards, Edvards, Varis
Доступность

В Латвии выросло употребление антибиотиков. Почему?

Редакция PRESS 26 мая, 2026 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

В прошлом году общее потребление антибиотиков в Латвии достигло 15,88 установленных суточных доз на 1000 жителей в день (СДЖ), что почти на 3% больше, чем в 2024 году, когда потребление составляло 15,46 СДЖ, свидетельствуют последние данные Государственного агентства лекарств (ГАЛ).

Как сообщила агентству ЛЕТА специалист ГАЛ по связям с общественностью Танита Тамме-Звейниеце, таким образом, в прошлом году сохранялся высокий уровень потребления антибиотиков. Это означает, что теоретически примерно 29 000 жителей Латвии ежедневно принимали одну терапевтическую дозу антибиотика.

В амбулаторном секторе потребление антибиотиков в 2025 году достигло 14,14 СДЖ, что на 2,9% больше, чем в 2024 году. В больничном секторе потребление выросло до 1,74 СДЖ, или на 1,2%.

Данные свидетельствуют о том, что в Латвии продолжает расти именно использование антибиотиков широкого спектра действия, уточняет Тамме-Звейниеце.

ГАЛ напоминает, что чрезмерное применение антибиотиков широкого спектра действия существенно повышает риск развития антимикробной резистентности - бактерии становятся устойчивыми к лечению, и инфекции, которые ранее можно было сравнительно легко вылечить, в будущем могут стать гораздо труднее поддающимися терапии или даже опасными для жизни. Во Всемирной организации здравоохранения уже сейчас считают антимикробную резистентность одной из крупнейших глобальных угроз общественному здоровью.

ГАЛ поясняет, что антибиотики эффективны только для лечения бактериальных инфекций. Они не помогают в случаях вирусных инфекций, например, при лечении простуды или гриппа. Использование антибиотиков без назначения врача, необоснованно или в виде неполного курса лечения способствует распространению антимикробной резистентности и в будущем может поставить под угрозу возможность эффективного лечения инфекций.

Сохранение эффективности антибиотиков критически важно как сегодня, так и в будущем. Каждый необоснованно выписанный рецепт на антибиотики увеличивает риск того, что в будущем возможности лечения станут более ограниченными.

Данные о потреблении лекарств в Латвии получены путем сбора и анализа ежемесячных отчетов оптовых торговцев о проданных лекарствах. Информация о потреблении лекарств в Латвии регулярно публикуется на сайте ГАЛ.

В прошлом году в амбулаторном секторе наиболее широко использовались пенициллины, потребление которых достигло 4,80 СДЖ, за ними следуют тетрациклины - 3,24 СДЖ, а также макролиды, линкозамиды и стрептограмины - 2,88 СДЖ. Особенно резкий рост наблюдался в потреблении тетрациклинов - за год оно увеличилось на 28,6%.

В свою очередь, в больницах наибольшее потребление приходилось на другие бета-лактамные антибактериальные средства, включая цефалоспорины (0,67 СДЖ), пенициллины (0,36 СДЖ), а также другие антибактериальные средства (0,21 СДЖ). Одновременно в больницах на 60% выросло потребление тетрациклинов, а потребление карбапенемов (антибиотиков последнего выбора), выросло на 23%.

Соотношение потребления пенициллинов широкого спектра действия, цефалоспоринов, макролидов и фторхинолонов к использованию антибиотиков узкого спектра действия в амбулаторном секторе в 2025 году выросло еще на 8,6% - с 3,6 до 3,9, и этот показатель более чем в два раза выше, чем до пандемии "Covid-19" в 2019 году.

В то же время данные показывают, что в Латвии по-прежнему сохраняется сравнительно высокая доля доступных антибиотиков, или антибиотиков первого выбора. В 2025 году доступные антибиотики составили 68,6% от общего объема потребления антибиотиков, превысив установленную Европейским союзом цель в 65%.

Однако общая тенденция в Латвии по-прежнему вызывает беспокойство. Европейский союз поставил перед Латвией цель к 2030 году сократить потребление антибиотиков до 12,6 СДЖ, однако текущие данные показывают, что за оставшийся период потребление антибиотиков необходимо будет сократить еще на 20,7%, поясняют в ГАЛ.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Есть даже такие апокалиптические сценарии»: Раев делает прогноз на зиму
Важно

«Есть даже такие апокалиптические сценарии»: Раев делает прогноз на зиму

Смертельный сюрприз: из региональной дороги вылезли… брёвна
Важно

Смертельный сюрприз: из региональной дороги вылезли… брёвна (1)

Какие приоритеты будут у Домбравы на посту министра МВД?
Важно

Какие приоритеты будут у Домбравы на посту министра МВД?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Премьера переносится на неопределенный срок: артистам нездоровится

Новости Латвии 17:39

Новости Латвии 0 комментариев

В Театре Дайлес на неопределенное время отложили премьеру спектакля «Сон об осени» и несколько ближайших показов. Как сообщили в театре, причиной стали проблемы со здоровьем у актеров.

В Театре Дайлес на неопределенное время отложили премьеру спектакля «Сон об осени» и несколько ближайших показов. Как сообщили в театре, причиной стали проблемы со здоровьем у актеров.

Читать
Загрузка

Сломалось всё: и газонокосилка, и канализация. Как Кулбергс справится с государством?

Важно 17:20

Важно 0 комментариев

Последние недели стали для Андриса Кулбергса серьезным испытанием — переговоры о формировании нового правительства практически полностью выбили политика из привычного ритма жизни. «У меня все перепуталось — утро с вечером, день с ночью», — признался Кулбергс журналу “Privātā Dzīve”.

Последние недели стали для Андриса Кулбергса серьезным испытанием — переговоры о формировании нового правительства практически полностью выбили политика из привычного ритма жизни. «У меня все перепуталось — утро с вечером, день с ночью», — признался Кулбергс журналу “Privātā Dzīve”.

Читать

Собаки нашли то, что годами скрывалось под землёй. И теперь это помогает наук

Животные 17:18

Животные 0 комментариев

Пока одни заводят собак для прогулок и селфи, другие отправляются с ними в лес искать сокровища. Буквально.

Пока одни заводят собак для прогулок и селфи, другие отправляются с ними в лес искать сокровища. Буквально.

Читать

Конгресвумен: цельное молоко в школах — это намёк на превосходство белой расы. Америка сходит с ума?

Мир 17:16

Мир 0 комментариев

По мнению одного из членов Конгресса от Демократической партии, разрешение американским школьникам пить цельное молоко в школе является намеком на идеологию превосходства белой расы.

По мнению одного из членов Конгресса от Демократической партии, разрешение американским школьникам пить цельное молоко в школе является намеком на идеологию превосходства белой расы.

Читать

«Когда получим, рассмотрим»: запрос на выдачу Латвии Антонова пока не дошел

ЧП и криминал 17:12

ЧП и криминал 0 комментариев

После сообщений о том, что Латвия попросит Литву выдать совладельца обанкротившегося банка Latvijas Krajbanka (принадлежавшего обанкротившемуся литовскому банку Snoras) Владимира Антонова, генеральный прокурор страны говорит, что Литва пока не получала такого запроса и примет решение только после его получения.

После сообщений о том, что Латвия попросит Литву выдать совладельца обанкротившегося банка Latvijas Krajbanka (принадлежавшего обанкротившемуся литовскому банку Snoras) Владимира Антонова, генеральный прокурор страны говорит, что Литва пока не получала такого запроса и примет решение только после его получения.

Читать

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму

Важно 16:45

Важно 0 комментариев

 Налоговая и таможенная полиция продолжает фиксировать случаи, когда жители Латвии привозят из поездок в Египет, Турцию и другие страны успокоительные препараты, включая снотворные и обезболивающие. Однако содержащийся в некоторых из них компонент eszopiclone в Латвии включен в список запрещенных веществ, поэтому ввоз таких медикаментов через границу страны считается уголовным преступлением — независимо от количества препаратов и типа багажа.

 Налоговая и таможенная полиция продолжает фиксировать случаи, когда жители Латвии привозят из поездок в Египет, Турцию и другие страны успокоительные препараты, включая снотворные и обезболивающие. Однако содержащийся в некоторых из них компонент eszopiclone в Латвии включен в список запрещенных веществ, поэтому ввоз таких медикаментов через границу страны считается уголовным преступлением — независимо от количества препаратов и типа багажа.

Читать

А что делать, если дроны прилетят в праздник? Хороший вопрос от самоуправлений

Новости Латвии 16:40

Новости Латвии 0 комментариев

Государство должно установить четкий механизм действий в случае угрозы воздушному пространству во время массовых мероприятий, заявили представители Латгале и других самоуправлений на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник.

Государство должно установить четкий механизм действий в случае угрозы воздушному пространству во время массовых мероприятий, заявили представители Латгале и других самоуправлений на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник.

Читать