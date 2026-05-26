В Латвии выросло употребление антибиотиков. Почему?

Как сообщила агентству ЛЕТА специалист ГАЛ по связям с общественностью Танита Тамме-Звейниеце, таким образом, в прошлом году сохранялся высокий уровень потребления антибиотиков. Это означает, что теоретически примерно 29 000 жителей Латвии ежедневно принимали одну терапевтическую дозу антибиотика.

В амбулаторном секторе потребление антибиотиков в 2025 году достигло 14,14 СДЖ, что на 2,9% больше, чем в 2024 году. В больничном секторе потребление выросло до 1,74 СДЖ, или на 1,2%.

Данные свидетельствуют о том, что в Латвии продолжает расти именно использование антибиотиков широкого спектра действия, уточняет Тамме-Звейниеце.

ГАЛ напоминает, что чрезмерное применение антибиотиков широкого спектра действия существенно повышает риск развития антимикробной резистентности - бактерии становятся устойчивыми к лечению, и инфекции, которые ранее можно было сравнительно легко вылечить, в будущем могут стать гораздо труднее поддающимися терапии или даже опасными для жизни. Во Всемирной организации здравоохранения уже сейчас считают антимикробную резистентность одной из крупнейших глобальных угроз общественному здоровью.

ГАЛ поясняет, что антибиотики эффективны только для лечения бактериальных инфекций. Они не помогают в случаях вирусных инфекций, например, при лечении простуды или гриппа. Использование антибиотиков без назначения врача, необоснованно или в виде неполного курса лечения способствует распространению антимикробной резистентности и в будущем может поставить под угрозу возможность эффективного лечения инфекций.

Сохранение эффективности антибиотиков критически важно как сегодня, так и в будущем. Каждый необоснованно выписанный рецепт на антибиотики увеличивает риск того, что в будущем возможности лечения станут более ограниченными.

Данные о потреблении лекарств в Латвии получены путем сбора и анализа ежемесячных отчетов оптовых торговцев о проданных лекарствах. Информация о потреблении лекарств в Латвии регулярно публикуется на сайте ГАЛ.

В прошлом году в амбулаторном секторе наиболее широко использовались пенициллины, потребление которых достигло 4,80 СДЖ, за ними следуют тетрациклины - 3,24 СДЖ, а также макролиды, линкозамиды и стрептограмины - 2,88 СДЖ. Особенно резкий рост наблюдался в потреблении тетрациклинов - за год оно увеличилось на 28,6%.

В свою очередь, в больницах наибольшее потребление приходилось на другие бета-лактамные антибактериальные средства, включая цефалоспорины (0,67 СДЖ), пенициллины (0,36 СДЖ), а также другие антибактериальные средства (0,21 СДЖ). Одновременно в больницах на 60% выросло потребление тетрациклинов, а потребление карбапенемов (антибиотиков последнего выбора), выросло на 23%.

Соотношение потребления пенициллинов широкого спектра действия, цефалоспоринов, макролидов и фторхинолонов к использованию антибиотиков узкого спектра действия в амбулаторном секторе в 2025 году выросло еще на 8,6% - с 3,6 до 3,9, и этот показатель более чем в два раза выше, чем до пандемии "Covid-19" в 2019 году.

В то же время данные показывают, что в Латвии по-прежнему сохраняется сравнительно высокая доля доступных антибиотиков, или антибиотиков первого выбора. В 2025 году доступные антибиотики составили 68,6% от общего объема потребления антибиотиков, превысив установленную Европейским союзом цель в 65%.

Однако общая тенденция в Латвии по-прежнему вызывает беспокойство. Европейский союз поставил перед Латвией цель к 2030 году сократить потребление антибиотиков до 12,6 СДЖ, однако текущие данные показывают, что за оставшийся период потребление антибиотиков необходимо будет сократить еще на 20,7%, поясняют в ГАЛ.