Орбан — всё! Внесена поправка, запрещающая ему ещё раз становиться премьером

26 мая, 2026 15:39

Правящая в Венгрии партия «Тиса» внесла в парламент поправку к Конституции, которая ограничит срок пребывания премьер-министра в должности максимум восемью годами, что  фактически лишит бывшего премьера Виктора Орбана возможности вновь занять этот пост, сообщает Рейтерс.

Премьер-министр Петер Магяр, который сместил националиста Орбана на выборах в апреле после 16 лет его правления, заявил, что воспользуется своим подавляющим большинством в парламенте, чтобы отменить и изменить законодательство, принятое партией Орбана «Фидес», ⁠включая конституцию, с целью восстановления демократических сдержек и противовесов.

Согласно проекту поправки, размещенному на сайте парламента, те, кто ранее занимал должность премьер-министра в течение не менее восьми лет, «не могут быть избраны премьер-министром». Это относится к срокам пребывания в должности премьер-министра после 2 мая 1990 года.

В поправке также говорится, что премьер-министр должен покинуть свой пост после в общей сложности восьми лет или двух сроков.

Эта поправка также открывает путь к роспуску Управления по защите суверенитета — органа, созданного Орбаном в 2023 году, который составлял списки СМИ, считавшихся угрозой суверенитету Венгрии, и имел право «расследовать деятельность, угрожающую суверенитету страны».

Согласно законопроекту, правительство Мадьяра также вернет себе права учредителей так называемых фондов управления активами в общественных интересах, которые содержат почти два десятка университетов, и правительство сможет распустить эти фонды.

В этом случае государственные активы на сумму в сотни миллиардов форинтов, переданные этим фондам правительством Орбана, вернутся государству.

«Поправка ясно указывает, что, хотя фонды... являются частными организациями, их активы являются национальными активами», — говорится в документе.

Премьера переносится на неопределенный срок: артистам нездоровится

В Театре Дайлес на неопределенное время отложили премьеру спектакля «Сон об осени» и несколько ближайших показов. Как сообщили в театре, причиной стали проблемы со здоровьем у актеров.

Сломалось всё: и газонокосилка, и канализация. Как Кулбергс справится с государством?

Последние недели стали для Андриса Кулбергса серьезным испытанием — переговоры о формировании нового правительства практически полностью выбили политика из привычного ритма жизни. «У меня все перепуталось — утро с вечером, день с ночью», — признался Кулбергс журналу “Privātā Dzīve”.

Собаки нашли то, что годами скрывалось под землёй. И теперь это помогает наук

Пока одни заводят собак для прогулок и селфи, другие отправляются с ними в лес искать сокровища. Буквально.

Конгресвумен: цельное молоко в школах — это намёк на превосходство белой расы. Америка сходит с ума?

По мнению одного из членов Конгресса от Демократической партии, разрешение американским школьникам пить цельное молоко в школе является намеком на идеологию превосходства белой расы.

«Когда получим, рассмотрим»: запрос на выдачу Латвии Антонова пока не дошел

После сообщений о том, что Латвия попросит Литву выдать совладельца обанкротившегося банка Latvijas Krajbanka (принадлежавшего обанкротившемуся литовскому банку Snoras) Владимира Антонова, генеральный прокурор страны говорит, что Литва пока не получала такого запроса и примет решение только после его получения.

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму

 Налоговая и таможенная полиция продолжает фиксировать случаи, когда жители Латвии привозят из поездок в Египет, Турцию и другие страны успокоительные препараты, включая снотворные и обезболивающие. Однако содержащийся в некоторых из них компонент eszopiclone в Латвии включен в список запрещенных веществ, поэтому ввоз таких медикаментов через границу страны считается уголовным преступлением — независимо от количества препаратов и типа багажа.

А что делать, если дроны прилетят в праздник? Хороший вопрос от самоуправлений

Государство должно установить четкий механизм действий в случае угрозы воздушному пространству во время массовых мероприятий, заявили представители Латгале и других самоуправлений на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник.

