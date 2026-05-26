Орбан — всё! Внесена поправка, запрещающая ему ещё раз становиться премьером

Премьер-министр Петер Магяр, который сместил националиста Орбана на выборах в апреле после 16 лет его правления, заявил, что воспользуется своим подавляющим большинством в парламенте, чтобы отменить и изменить законодательство, принятое партией Орбана «Фидес», ⁠включая конституцию, с целью восстановления демократических сдержек и противовесов.

Согласно проекту поправки, размещенному на сайте парламента, те, кто ранее занимал должность премьер-министра в течение не менее восьми лет, «не могут быть избраны премьер-министром». Это относится к срокам пребывания в должности премьер-министра после 2 мая 1990 года.

В поправке также говорится, что премьер-министр должен покинуть свой пост после в общей сложности восьми лет или двух сроков.

Эта поправка также открывает путь к роспуску Управления по защите суверенитета — органа, созданного Орбаном в 2023 году, который составлял списки СМИ, считавшихся угрозой суверенитету Венгрии, и имел право «расследовать деятельность, угрожающую суверенитету страны».

Согласно законопроекту, правительство Мадьяра также вернет себе права учредителей так называемых фондов управления активами в общественных интересах, которые содержат почти два десятка университетов, и правительство сможет распустить эти фонды.

В этом случае государственные активы на сумму в сотни миллиардов форинтов, переданные этим фондам правительством Орбана, вернутся государству.

«Поправка ясно указывает, что, хотя фонды... являются частными организациями, их активы являются национальными активами», — говорится в документе.