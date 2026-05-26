Ау, покупатели! В Zunda Towers квартиры по 268 600 евро продать не удалось

Речь идёт о двух- и трёхкомнатных квартирах площадью от 64,6 до 84,7 м². Их начальная цена на торгах составляла от 223 000 до 268 600 евро. Аукционы проводил присяжный судебный исполнитель Андрис Споре.

Все квартиры принадлежат люксембургской компании SPI RE Holding S.a.r.l., связанной с Amber Beverage Group. Главным взыскателем выступает банк Luminor.

Как ранее пояснял девелопер проекта, выставление квартир на принудительные торги связано не с обычной продажей, а с разногласиями между владельцем комплекса и банком по вопросам финансирования.

Исполнительный директор Zunda Towers Айгарс Герхардс отметил, что аукцион — это юридический инструмент урегулирования спора. По его словам, владелец проекта намерен продолжить переговоры с банком и полностью закрыть все обязательства.

При этом история на этом не заканчивается. На 25 июня назначен новый аукцион — на этот раз по продаже квартиры площадью 109,2 м² с начальной ценой 364 000 евро. Взыскателем также является Luminor Bank.

Zunda Towers — один из самых амбициозных проектов на левом берегу Даугавы. Общий объём инвестиций в комплекс превысил 280 миллионов евро. Высотки были сданы в эксплуатацию в январе 2020 года. Девелопером проекта выступает компания Towers Construction Management, косвенно принадлежащая российскому предпринимателю Юрию Шефлеру.