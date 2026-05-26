Ау, покупатели! В Zunda Towers квартиры по 268 600 евро продать не удалось

Редакция PRESS 26 мая, 2026 14:12

Новости Латвии 0 комментариев

В Риге завершились безуспешно аукционы по продаже семи квартир в одном из самых престижных и заметных жилых комплексов столицы — Zunda Towers.

Речь идёт о двух- и трёхкомнатных квартирах площадью от 64,6 до 84,7 м². Их начальная цена на торгах составляла от 223 000 до 268 600 евро. Аукционы проводил присяжный судебный исполнитель Андрис Споре.

Все квартиры принадлежат люксембургской компании SPI RE Holding S.a.r.l., связанной с Amber Beverage Group. Главным взыскателем выступает банк Luminor.

Как ранее пояснял девелопер проекта, выставление квартир на принудительные торги связано не с обычной продажей, а с разногласиями между владельцем комплекса и банком по вопросам финансирования.

Исполнительный директор Zunda Towers Айгарс Герхардс отметил, что аукцион — это юридический инструмент урегулирования спора. По его словам, владелец проекта намерен продолжить переговоры с банком и полностью закрыть все обязательства.

При этом история на этом не заканчивается. На 25 июня назначен новый аукцион — на этот раз по продаже квартиры площадью 109,2 м² с начальной ценой 364 000 евро. Взыскателем также является Luminor Bank.

Zunda Towers — один из самых амбициозных проектов на левом берегу Даугавы. Общий объём инвестиций в комплекс превысил 280 миллионов евро. Высотки были сданы в эксплуатацию в январе 2020 года. Девелопером проекта выступает компания Towers Construction Management, косвенно принадлежащая российскому предпринимателю Юрию Шефлеру.

Смертельный сюрприз: из региональной дороги вылезли… брёвна
В Лондоне +33, в Испании +38 и это не предел: что ждёт Европу этим летом
«Есть даже такие апокалиптические сценарии»: Раев делает прогноз на зиму
Сломалось всё: и газонокосилка, и канализация. Как Кулбергс справится с государством?

Последние недели стали для Андриса Кулбергса серьезным испытанием — переговоры о формировании нового правительства практически полностью выбили политика из привычного ритма жизни. «У меня все перепуталось — утро с вечером, день с ночью», — признался Кулбергс журналу “Privātā Dzīve”.

Загрузка

Собаки нашли то, что годами скрывалось под землёй. И теперь это помогает наук

Пока одни заводят собак для прогулок и селфи, другие отправляются с ними в лес искать сокровища. Буквально.

Конгресвумен: цельное молоко в школах — это намёк на превосходство белой расы. Америка сходит с ума?

По мнению одного из членов Конгресса от Демократической партии, разрешение американским школьникам пить цельное молоко в школе является намеком на идеологию превосходства белой расы.

«Когда получим, рассмотрим»: запрос на выдачу Латвии Антонова пока не дошел

После сообщений о том, что Латвия попросит Литву выдать совладельца обанкротившегося банка Latvijas Krajbanka (принадлежавшего обанкротившемуся литовскому банку Snoras) Владимира Антонова, генеральный прокурор страны говорит, что Литва пока не получала такого запроса и примет решение только после его получения.

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму

 Налоговая и таможенная полиция продолжает фиксировать случаи, когда жители Латвии привозят из поездок в Египет, Турцию и другие страны успокоительные препараты, включая снотворные и обезболивающие. Однако содержащийся в некоторых из них компонент eszopiclone в Латвии включен в список запрещенных веществ, поэтому ввоз таких медикаментов через границу страны считается уголовным преступлением — независимо от количества препаратов и типа багажа.

А что делать, если дроны прилетят в праздник? Хороший вопрос от самоуправлений

Государство должно установить четкий механизм действий в случае угрозы воздушному пространству во время массовых мероприятий, заявили представители Латгале и других самоуправлений на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник.

Формирование нового правительства почти завершено: есть договор и декларация

Новые политические партнеры из "Объединенного списка" (ОС), Национального объединения, "Нового Единства" и Союза зеленых и крестьян (СЗК) во вторник завершили работу над коалиционным договором и декларацией правительства потенциального премьер-министра Андриса Кулбергса.

