Смертельный сюрприз: из региональной дороги вылезли… брёвна (1)

Редакция PRESS 26 мая, 2026 11:42

Важно

В Южнокурземском крае региональная автодорога P114, проходящая недалеко от села Кроте, вызывает серьёзные нарекания у местных жителей. Кроме многочисленных ям и ухабов на покрытии, на дороге регулярно скапливается грязь, а из-под гравийного основания в некоторых местах буквально вылезают деревянные брёвна, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

"Я не знал, что здесь эти балки и ехал на довольно большой скорости и только потом понял, что там, в земле, что-то было. Я перебил покрышки. Муж сестры тоже здесь пробил колесо. И у других жителей такая же история", - рассказывает местный житель Ингунс.

Другие водители рассказали, что машины после этой дороги нередко приходится чинить, а когда едешь по ней - оконные стекла дрожат. Особенно опасно проходить этот участок на скорости, если не знаешь особенностей. Или в темноте.

Ассоциированный профессор Рижского технического университета Виктор Харитонов отмечает, что брёвна, скорее всего, когда-то использовались как временное укрепление основания дороги, однако это не означает, что они должны оставаться там до сих пор.

В Южнокурземском самоуправлении подтверждают, что дорога находится в плохом состоянии уже давно. Однако, по словам исполнительного директора Эдгара Бертрамса, у муниципалитета нет ни полномочий, ни средств на содержание государственных дорог.

В «Latvijas Valsts ceļi» (LVC) признают низкое качество покрытия на этом участке, но считают, что ситуация не критична. Там отмечают, что интенсивность движения на этой дороге очень низкая — менее 300 автомобилей в сутки. Поэтому дорога не входит в приоритет ремонта.

В июне планируется провести работы по устранению просадок и одновременно извлечь брёвна из полотна.

«Есть даже такие апокалиптические сценарии»: Раев делает прогноз на зиму
«Есть даже такие апокалиптические сценарии»: Раев делает прогноз на зиму

В Лондоне +33, в Испании +38 и это не предел: что ждёт Европу этим летом
В Лондоне +33, в Испании +38 и это не предел: что ждёт Европу этим летом

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму
Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму (1)

Премьера переносится на неопределенный срок: артистам нездоровится (1)

Новости Латвии 17:39

В Театре Дайлес на неопределенное время отложили премьеру спектакля «Сон об осени» и несколько ближайших показов. Как сообщили в театре, причиной стали проблемы со здоровьем у актеров.

Сломалось всё: и газонокосилка, и канализация. Как Кулбергс справится с государством? (1)

Важно 17:20

Последние недели стали для Андриса Кулбергса серьезным испытанием — переговоры о формировании нового правительства практически полностью выбили политика из привычного ритма жизни. «У меня все перепуталось — утро с вечером, день с ночью», — признался Кулбергс журналу “Privātā Dzīve”.

Собаки нашли то, что годами скрывалось под землёй. И теперь это помогает наук (1)

Животные 17:18

Пока одни заводят собак для прогулок и селфи, другие отправляются с ними в лес искать сокровища. Буквально.

Конгресвумен: цельное молоко в школах — это намёк на превосходство белой расы. Америка сходит с ума? (1)

Мир 17:16

По мнению одного из членов Конгресса от Демократической партии, разрешение американским школьникам пить цельное молоко в школе является намеком на идеологию превосходства белой расы.

«Когда получим, рассмотрим»: запрос на выдачу Латвии Антонова пока не дошел (1)

ЧП и криминал 17:12

После сообщений о том, что Латвия попросит Литву выдать совладельца обанкротившегося банка Latvijas Krajbanka (принадлежавшего обанкротившемуся литовскому банку Snoras) Владимира Антонова, генеральный прокурор страны говорит, что Литва пока не получала такого запроса и примет решение только после его получения.

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму (1)

Важно 16:45

 Налоговая и таможенная полиция продолжает фиксировать случаи, когда жители Латвии привозят из поездок в Египет, Турцию и другие страны успокоительные препараты, включая снотворные и обезболивающие. Однако содержащийся в некоторых из них компонент eszopiclone в Латвии включен в список запрещенных веществ, поэтому ввоз таких медикаментов через границу страны считается уголовным преступлением — независимо от количества препаратов и типа багажа.

А что делать, если дроны прилетят в праздник? Хороший вопрос от самоуправлений (1)

Новости Латвии 16:40

Государство должно установить четкий механизм действий в случае угрозы воздушному пространству во время массовых мероприятий, заявили представители Латгале и других самоуправлений на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник.

