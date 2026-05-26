"Я не знал, что здесь эти балки и ехал на довольно большой скорости и только потом понял, что там, в земле, что-то было. Я перебил покрышки. Муж сестры тоже здесь пробил колесо. И у других жителей такая же история", - рассказывает местный житель Ингунс.

Другие водители рассказали, что машины после этой дороги нередко приходится чинить, а когда едешь по ней - оконные стекла дрожат. Особенно опасно проходить этот участок на скорости, если не знаешь особенностей. Или в темноте.

Ассоциированный профессор Рижского технического университета Виктор Харитонов отмечает, что брёвна, скорее всего, когда-то использовались как временное укрепление основания дороги, однако это не означает, что они должны оставаться там до сих пор.

В Южнокурземском самоуправлении подтверждают, что дорога находится в плохом состоянии уже давно. Однако, по словам исполнительного директора Эдгара Бертрамса, у муниципалитета нет ни полномочий, ни средств на содержание государственных дорог.

В «Latvijas Valsts ceļi» (LVC) признают низкое качество покрытия на этом участке, но считают, что ситуация не критична. Там отмечают, что интенсивность движения на этой дороге очень низкая — менее 300 автомобилей в сутки. Поэтому дорога не входит в приоритет ремонта.

В июне планируется провести работы по устранению просадок и одновременно извлечь брёвна из полотна.