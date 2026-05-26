Детокс с амазонской лягушкой закончился смертью

Теперь мать Тренда призывает запретить эту практику в Великобритании. Женщина рассказала, что её сын хотел «очиститься». Но ритуал, который звучал как духовный детокс, закончился смертью.

Камбо часто преподносят как «очищение», «детокс» или альтернативную оздоровительную процедуру. На практике всё выглядит куда менее безобидно. Человеку делают небольшие ожоги или повреждения кожи, а затем наносят на эти места высушенное вещество. Через раны оно быстро попадает в организм.

Австралийский медицинский портал Better Health предупреждает: камбо — это ядовитое вещество, и его применение может вызвать тяжёлые реакции — от рвоты и обморока до судорог и смерти. В Австралии продажа и использование камбо запрещены с 2021 года.

Новозеландский регулятор Medsafe также отмечает, что убедительных клинических доказательств лечебной пользы камбо нет. При этом в медицинской литературе описаны серьёзные осложнения: нарушения водно-солевого баланса, поражение почек и печени, судороги, психозы и случаи смерти.

История Кристиана Тренда особенно горькая для его семьи. Он уже пережил лимфому Беркитта — редкую и агрессивную форму рака. После болезни мужчина увлёкся холистическим оздоровлением, медитацией и альтернативными практиками. В соцсетях он делился советами о здоровье и называл себя «Feel Good Guy».

По словам матери, сын был «милым, жизнерадостным и духовным» человеком. Он любил танцы, вечеринки, общение и был очень популярен: на его похороны пришли более 200 человек. «Он прошёл через рак, едва не умер, а потом случилось это», — сказала она британским журналистам.

Окончательные результаты анализов семья на момент публикации ещё ожидала. Но сама история уже стала поводом для разговора о том, где заканчивается нанесение вреда под видом оздоровления и начинается реальный риск.

Самая опасная часть этой истории — не экзотическая лягушка, а слово «детокс». Оно звучит мягко: будто речь о соке, витаминах или выходных без сладкого. Но в случае камбо речь идёт не о чае и не о дыхательной практике, а о биологически активном ядовитом веществе, которое вводят через повреждённую кожу.

Простой вывод здесь важнее любой экзотики: «натуральное» не означает безопасное. А любая процедура, обещающая очищение организма, должна выдерживать обычный вопрос — есть ли доказанная польза и кто отвечает, если что-то пойдёт не так.