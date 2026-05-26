Как России удаётся перенаправлять украинские беспилотники в страны Балтии: эксперты объясняют

Редакция PRESS 26 мая, 2026 13:53

Выбор редакции

Британская газета «The Telegraph» опросила нескольких экспертов, чтобы раскрыть механизм, с помощью которого Россия перехватывает украинские беспилотники и перенаправляет их в сторону стран Балтии и Финляндии, пишет nra.lv.

В последние недели в странах Балтии и Финляндии регулярно замечали неопознанные дроны, что побудило власти предупредить общественность о потенциальной угрозе.

Мощный передатчик в Калининграде играет ключевую роль в российских операциях — он работает уже несколько лет, но теперь Россия научилась использовать его для блокировки связи беспилотников с навигационными спутниками.

Излучение от калининградского передатчика полностью подавляет работу GPS-системы дрона.

После потери координат дрон автоматически переходит в режим поиска сигнала, и именно в этот момент Россия передает ложный сигнал, значительно превосходящий все остальные. Дрон начинает навигацию, используя этот ложный сигнал, известный как «спуфинг».

Фальсифицированные данные убеждают беспилотник в том, что он залетел гораздо глубже на территорию России, чем это есть на самом деле. Пытаясь вернуться на базу, он поворачивает на запад — прямо в воздушное пространство НАТО. В результате беспилотник оказывается над Финляндией и странами Балтии.

Кроме того, Россия может искажать временной код в бортовом компьютере, заставляя его думать, например, что прошло десять лет.

Компьютер начинает работать со сбоями, может перезагружаться во время полета или полностью отключаться, что приводит к крушению дронов, объясняет Рамзи Фаррагер, директор Британского института навигации.

Украинские военные осведомлены о проблеме и ищут решения. Для беспилотников малой дальности одним из вариантов является оптоволоконный кабель, который беспилотник тянет за собой. Другим решением является искусственный интеллект, позволяющий беспилотнику летать без спутниковой навигации.

Россия продолжит глушить GPS, считает Сайрус Жиль, эксперт по России из аналитического центра Chatham House.

«У России нет причин останавливаться: эти действия ничего не стоят Москве и не имеют никаких последствий, но их влияние огромно», — заявил он.

Как сообщалось ранее, во вторник, 19 мая, жители нескольких регионов Латвии получили предупреждения на мобильные телефоны о возможных угрозах в воздушном пространстве.

Тем временем, во вторник истребитель, участвовавший в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтийского моря, сбил беспилотник над Эстонией, сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Центр управления и связи ВВС Латвии осуществлял контроль над истребителем F-16 ВВС Румынии, сбившим беспилотник, а также осуществлял мониторинг и координацию операции по нейтрализации беспилотника в Эстонии.

Истребитель перехватил и нейтрализовал беспилотник вблизи поселка Пылтсамаа. Цель была визуально идентифицирована до начала операции, при этом особое внимание уделялось безопасности мирного населения.

Комментарии (1)

В Театре Дайлес на неопределенное время отложили премьеру спектакля «Сон об осени» и несколько ближайших показов. Как сообщили в театре, причиной стали проблемы со здоровьем у актеров.

Последние недели стали для Андриса Кулбергса серьезным испытанием — переговоры о формировании нового правительства практически полностью выбили политика из привычного ритма жизни. «У меня все перепуталось — утро с вечером, день с ночью», — признался Кулбергс журналу “Privātā Dzīve”.

Пока одни заводят собак для прогулок и селфи, другие отправляются с ними в лес искать сокровища. Буквально.

По мнению одного из членов Конгресса от Демократической партии, разрешение американским школьникам пить цельное молоко в школе является намеком на идеологию превосходства белой расы.

После сообщений о том, что Латвия попросит Литву выдать совладельца обанкротившегося банка Latvijas Krajbanka (принадлежавшего обанкротившемуся литовскому банку Snoras) Владимира Антонова, генеральный прокурор страны говорит, что Литва пока не получала такого запроса и примет решение только после его получения.

 Налоговая и таможенная полиция продолжает фиксировать случаи, когда жители Латвии привозят из поездок в Египет, Турцию и другие страны успокоительные препараты, включая снотворные и обезболивающие. Однако содержащийся в некоторых из них компонент eszopiclone в Латвии включен в список запрещенных веществ, поэтому ввоз таких медикаментов через границу страны считается уголовным преступлением — независимо от количества препаратов и типа багажа.

Государство должно установить четкий механизм действий в случае угрозы воздушному пространству во время массовых мероприятий, заявили представители Латгале и других самоуправлений на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник.

