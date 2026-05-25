И Домбрава с ними… Нацблок официально выдвинул своих кандидатов на министерские портфели

Илзе Индриксоне — кандидат на пост министра образования и науки;

Янис Домбрава — кандидат на пост министра внутренних дел;

Наурис Пунтулис — кандидат на пост министра культуры;

Янис Витенбергс — кандидат на пост министра климата и энергетики.

Председатель NA Илзе Индриксоне признала, что партия рассчитывала на более влиятельные министерства, в частности на Министерство финансов, однако «Объединённый список» настоял на сохранении этого портфеля за собой.

Отдельно она прокомментировала получение портфеля Министерства климата и энергетики (KEM):

«Конечно, KEM — не наш идеальный выбор, мы предпочли бы, например, возглавить Министерство умного управления и регионального развития, но мы уважаем это распределение. И определённо есть много дел, которые можно сделать в KEM за короткое время», - отметила она.

Конкретные фамилии всех министров новой коалиции Андрис Кулбергс планирует объявить во вторник, 26 мая.