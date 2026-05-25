LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов
Пн, 25. Мая
И Домбрава с ними… Нацблок официально выдвинул своих кандидатов на министерские портфели

Редакция PRESS 25 мая, 2026 20:33

Накануне объявления полного списка министров Национальное объединение (NA) официально выдвинуло своих кандидатов на четыре министерских поста.

Илзе Индриксоне — кандидат на пост министра образования и науки;
Янис Домбрава — кандидат на пост министра внутренних дел;
Наурис Пунтулис — кандидат на пост министра культуры;
Янис Витенбергс — кандидат на пост министра климата и энергетики.

Председатель NA Илзе Индриксоне признала, что партия рассчитывала на более влиятельные министерства, в частности на Министерство финансов, однако «Объединённый список» настоял на сохранении этого портфеля за собой.

Отдельно она прокомментировала получение портфеля Министерства климата и энергетики (KEM):

«Конечно, KEM — не наш идеальный выбор, мы предпочли бы, например, возглавить Министерство умного управления и регионального развития, но мы уважаем это распределение. И определённо есть много дел, которые можно сделать в KEM за короткое время», - отметила она.

Конкретные фамилии всех министров новой коалиции Андрис Кулбергс планирует объявить во вторник, 26 мая.

Денег нет и Rail Baltica не строится? Экс-министр винит русских во всем
Денег нет и Rail Baltica не строится? Экс-министр винит русских во всем

Нападения и угрозы: больница в Лиепае идёт на жёсткие меры ради защиты медиков

По мере роста очередей и времени ожидания медицинской помощи медики все чаще сталкиваются с агрессией пациентов — от словесных претензий и угроз до физических нападений. В ответ на растущие риски Лиепайская региональная больница решила создать внутреннюю службу безопасности, сообщает LSM со ссылкой на TV Kurzeme.

«Это выглядит как наказание»: Розенвалдс о распределении министерских портфелей

Политолог Юрис Розенвалдс считает, что распределение министерских портфелей в будущей коалиции стало серьёзным поражением для «Нового единства» (JV).

Спрудс перед уходом отчитался об усилении ПВО: что получила Латвия

Министр обороны Андрис Спрудс, покидающий свой пост в связи с отставкой правительства, подвёл итоги работы в сфере противовоздушной обороны.

ЧМ по хоккею: сборная Норвегии обыграла Чехию

Сборная Норвегии по хоккею обеспечила себе место в четвертьфинале проходящего в Швейцарии чемпионата мира за тур до окончания группового этапа, сообщает ERR.

“Новое Единство” в новом правительстве: какой пост займет Силиня?

В новом правительстве от партии “Новое Единство” (JV) свои посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. На должность министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, а пост министра сообщения предлагается нынешнему министру внутренних дел Рихарду Козловскису, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Пошумим: союзники два дня будут летать над востоком Латвии ради квалификации

Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Даугавпилсского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

