Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Редакция PRESS 24 мая, 2026 15:09

Важно 0 комментариев

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Как выяснилось, никакой сенсации тут нет, а есть некоторые нюансы с наследованием пенсии и заполнением декларации. О них упоминают несколько комментаторов под постом Шуваева, в котором он отвечает на вопрос, откуда у него в 34 года взялась пенсия.

"Политикам и их технологам, которые в кампании против прогрессивных утратили чувство меры, поясняю: 

В прошлом году Государственное агентство социального страхования мне выплатило часть накопленного отцом 2-го пенсионного уровня. Деньги, которых я охотно бы не получал никогда. 

Зубоскальство о потенциальной инвалидности - это вообще новый уровень".

Тем временем публика:

- А почему надо получать платёж 2-го пенсионного уровня, если всем остальным его прибавляют к их собственному пенсионному накоплению и выплачивают только при выходе на пенсию? Какая-то неувязочка, тов. Ленин!

- Так решил его отец. Если наследников несколько, делают так. У меня тоже такой вариант отмечен.

- Ну, он написал буквально, очевидно. Зато ажиотаж на все сто вышел.

- От "кандидата на должность премьера" хотелось бы большей точности! Он же претендует руководить страной!

- Не знала, что что-то изменилось: когда сама ставила галочку, чтобы дети унаследовали 2-й пенсионный уровень, там было отмечено, что они получат не деньги, а им добавят эту сумму к их 2-му пенсионному уровню. Так тогда все могут забрать 2-й пенсионный уровень? Ура!

- Что ты там болтаешь, Шуваев? Во-первых, 2-й пенсионный уровень умершего отца, который ты получил, это наследство, а не пенсия получателя; во-вторых, если бы не хотел такие деньги получить, мог бы отказаться от наследства, пожертвовать или присоединить к своему 2-му пенсионному уровню. Придурок.

- Когда информации не хватает, люди склонны раздувать из мухи слона. Недоумение возникло из-за того, что часть наследства в твоей декларации указана как пенсия. Спасибо, что разъяснил.

- Ну так, пока вы рулите, наведите порядок в этих системах, чтобы не вводить в заблуждение пользователей! В какой связи выплаченная часть накоплений называется "пенсией", если она явно не является таковой?

- Любые вопросы отпали бы, будь это нормально указано в декларации. Спасибо за ответ!

- Это теперь нормально - у всех требовать пояснений? Новая норма? Знаю нескольких получателей пенсий по инвалидности. Так тогда надо бить кулаком по столу и требовать с них диагнозы и все постановления комиссий? А потом проверять, не была ли комиссия коррумпированной? Ой, вот деятельное-то лето будет!

- Если этот политик находится в правительстве и решает, сколько продуктов я могу позволить себе купить из-за налогового бремени или сколько я заплачу нотариусу и какой процент отдам государству, когда у меня умрёт мать-пенсионерка с маленькой квартиркой, тогда да, я имею все права потребовать объяснений.

- Инвалидность - не позор, а беда, над этим нельзя глумиться. Но и притворяться ни к чему, что трудности инвалидов и благополучие латышей уж очень волнуют "Прогрессивных". Будь иначе, не бежали бы как одержимые руководить сферами, о которых вообще понятия не имеют. Лучше брали бы пример с Израиля, как там заботятся о стариках и больных, а не позировали на митингах палестинцев.

- Вообще-то это СГД сама расставляет категории, это не Андрис делал. Народ у нас неотёсанный.

- Тебе ни в чём не надо оправдываться. Да даже если бы у тебя и была инвалидность - кому какое дело!

- Признаю, что и я на это повёлся. Извиняюсь! Но это никак не меняет моего мерзкого и противного враждебного отношения к прогрессивным выродкам вообще. И да, вы, прогрессивные, - инвалиды. На голову. Чувство меры? Против левой заразы любые средства хороши. 

- При заполнении декларации должностного лица нужно немного способности мыслить логически. Выходит, вы ею не обладаете. Это просто-напросто наследство. Как это можно было указать как пенсию???

- Хм. Если не умеете заполнить ежегодную налоговую декларацию, как вы можете принимать решения об управлении государством, в том числе о налогах и об увеличении госдолга, о дальнейших займах? Будь декларация правильно заполнена, вы бы не получили таких вопросов/утверждений.

- Декларация о доходах и декларация государственного должностного лица - это две разные вещи, о чём часть агрессивных экспертов из "Твиттера", кажется, не имеет понятия.

- Мы же все рады, что это не пенсия по инвалидности!

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Важно

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Важно

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Важно

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать
Загрузка

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Важно 15:03

Важно 0 комментариев

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Читать

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

ЧП и криминал 14:33

ЧП и криминал 0 комментариев

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Читать