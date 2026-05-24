«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Как выяснилось, никакой сенсации тут нет, а есть некоторые нюансы с наследованием пенсии и заполнением декларации. О них упоминают несколько комментаторов под постом Шуваева, в котором он отвечает на вопрос, откуда у него в 34 года взялась пенсия.

"Политикам и их технологам, которые в кампании против прогрессивных утратили чувство меры, поясняю:

В прошлом году Государственное агентство социального страхования мне выплатило часть накопленного отцом 2-го пенсионного уровня. Деньги, которых я охотно бы не получал никогда.

Зубоскальство о потенциальной инвалидности - это вообще новый уровень".

Тем временем публика:

- А почему надо получать платёж 2-го пенсионного уровня, если всем остальным его прибавляют к их собственному пенсионному накоплению и выплачивают только при выходе на пенсию? Какая-то неувязочка, тов. Ленин!

- Так решил его отец. Если наследников несколько, делают так. У меня тоже такой вариант отмечен.

- Ну, он написал буквально, очевидно. Зато ажиотаж на все сто вышел.

- От "кандидата на должность премьера" хотелось бы большей точности! Он же претендует руководить страной!

- Не знала, что что-то изменилось: когда сама ставила галочку, чтобы дети унаследовали 2-й пенсионный уровень, там было отмечено, что они получат не деньги, а им добавят эту сумму к их 2-му пенсионному уровню. Так тогда все могут забрать 2-й пенсионный уровень? Ура!

- Что ты там болтаешь, Шуваев? Во-первых, 2-й пенсионный уровень умершего отца, который ты получил, это наследство, а не пенсия получателя; во-вторых, если бы не хотел такие деньги получить, мог бы отказаться от наследства, пожертвовать или присоединить к своему 2-му пенсионному уровню. Придурок.

- Когда информации не хватает, люди склонны раздувать из мухи слона. Недоумение возникло из-за того, что часть наследства в твоей декларации указана как пенсия. Спасибо, что разъяснил.

- Ну так, пока вы рулите, наведите порядок в этих системах, чтобы не вводить в заблуждение пользователей! В какой связи выплаченная часть накоплений называется "пенсией", если она явно не является таковой?

- Любые вопросы отпали бы, будь это нормально указано в декларации. Спасибо за ответ!

- Это теперь нормально - у всех требовать пояснений? Новая норма? Знаю нескольких получателей пенсий по инвалидности. Так тогда надо бить кулаком по столу и требовать с них диагнозы и все постановления комиссий? А потом проверять, не была ли комиссия коррумпированной? Ой, вот деятельное-то лето будет!

- Если этот политик находится в правительстве и решает, сколько продуктов я могу позволить себе купить из-за налогового бремени или сколько я заплачу нотариусу и какой процент отдам государству, когда у меня умрёт мать-пенсионерка с маленькой квартиркой, тогда да, я имею все права потребовать объяснений.

- Инвалидность - не позор, а беда, над этим нельзя глумиться. Но и притворяться ни к чему, что трудности инвалидов и благополучие латышей уж очень волнуют "Прогрессивных". Будь иначе, не бежали бы как одержимые руководить сферами, о которых вообще понятия не имеют. Лучше брали бы пример с Израиля, как там заботятся о стариках и больных, а не позировали на митингах палестинцев.

- Вообще-то это СГД сама расставляет категории, это не Андрис делал. Народ у нас неотёсанный.

- Тебе ни в чём не надо оправдываться. Да даже если бы у тебя и была инвалидность - кому какое дело!

- Признаю, что и я на это повёлся. Извиняюсь! Но это никак не меняет моего мерзкого и противного враждебного отношения к прогрессивным выродкам вообще. И да, вы, прогрессивные, - инвалиды. На голову. Чувство меры? Против левой заразы любые средства хороши.

- При заполнении декларации должностного лица нужно немного способности мыслить логически. Выходит, вы ею не обладаете. Это просто-напросто наследство. Как это можно было указать как пенсию???

- Хм. Если не умеете заполнить ежегодную налоговую декларацию, как вы можете принимать решения об управлении государством, в том числе о налогах и об увеличении госдолга, о дальнейших займах? Будь декларация правильно заполнена, вы бы не получили таких вопросов/утверждений.

- Декларация о доходах и декларация государственного должностного лица - это две разные вещи, о чём часть агрессивных экспертов из "Твиттера", кажется, не имеет понятия.

- Мы же все рады, что это не пенсия по инвалидности!