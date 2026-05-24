«Пенсия по выгоранию?» Депутат Стендзениекс интересуется, откуда пенсия у депутата Шуваева (1)

Редакция PRESS 24 мая, 2026 11:20

Важно 1 комментариев

Время от времени в СМИ появляются сообщения о задекларированных доходах депутатов и высокопоставленных чиновников. На них в последнее время не слишком часто обращают внимание - ну, получил имярек столько-то и получил, разве что иногда повозмущаются - за что, мол, такие деньги платят. Однако очередная новость о том, что глава фракции "Прогрессивных" в Сейме Андрис Шуваев получил за прошлый год пенсию в размере 5000 евро, вызвала несколько неожиданную реакцию.

Депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс ("Латвия на первом месте") сначала просто удивился: "Как это работает?", а чуть позднее опубликовал вот такой пост на платформе "Х":

"Если это не пенсия по инвалидности (о чём вопросов не было бы), то это знаменитое "выгорание от профзаболевания", которое Государственная врачебная комиссия по трудовой экспертизе раздаёт своим направо и налево, о чём все знают, о чём я кричал уже годами и о чём ни один журналист бог весть почему ничего не копал. Ведь у них "выгорание" - в отличиее от пожарных и медиков".

В комментариях Стендзениекс поясняет, что это такое: "Доплата - до 80% от зарплаты. Консилиум на врачебной комиссии для своих. Половина Сейма на такой сидит. Просто эти "врачи" иногда напиваются и во хмелю сами хвастаются и издеваются. Вот оттуда и я об этом знаю".

В комментариях предполагают, что это могут быть унаследованные от покойного отца пенсионные накопления 2-го и 3-го уровня, обращаются с вопросом к самому Шуваеву (ответа пока не последовало) и, разумеется, упражняются в сарказме:

- Чувствую, что у меня "выгорание". Эрик, где этот статус можно получить - в понедельник оформлять пойду.

- Накопления 2-го и 3-го пенсионных уровней можно наследовать. Учитывая, что в 2024-м у него умер отец, это может быть унаследованная часть пенсии. Если будет возможность забирать [накопления] раньше, то тех, чьи родители на свою пенсию, снятую раньше, накупят телевизоров, нельзя будет обсирать в "Х", Leta, Apollo и т.п.

- Этот гражданин начал эту пенсию получать в нынешнем году. В предыдущие годы её не было. Пенсия инвалида на голову. Правда, там надо три года налоги платить. С депутатской зарплаты как раз и получается. Хотя инвалид на голову себя уже премьером объявил. Государством руководить собирается.

- Фантастика! А тем временем двум моим подругам, у одной из которых сахарный диабет с очень большими скачками и соответственно повреждёнными внутренними органами, с влиянием на руки и спину, а у второй артрит в тяжёлой форме, она вообще ничего по дому делать не может, инвалидность с первого раза не оформили.

- В любом случае, получать пенсию по нетрудоспособности вдобавок к зарплате - как минимум странно.

- Насколько помню его CV, ему и "выгорать"-то не с чего было.

- Стоило бы у него самого спросить. Шуваев, вы можете сообщить вид пенсии и обоснование? Зарплаты госчиновников и политиков давно пора было публичить каждый месяц, а не ждать декларацию, согласитесь? Надо отметить, что 5 тысяч, по сравнению с полученной зарплатой за год, сущая мелочь.

- Он себя идентифицирует с 68-летним пенсионером + государственная работа ломает, возможно, и правда профзаболевание!

- Если выгорание, пусть выключает лампочку и прекращает имитировать работу. И такой "выгоревший инвалид" хочет быть премьером??? Просто бомба.

- От чего именно выгорают депутаты? От одного дня, когда надо прийти на заседание Сейма?

- Выгореть, делая бестолковые глупости, намного легче, чем выполняя хорошую и полезную работу, даже если не совсем хорошо организованную. Ленину зарплата и пособие точно не нужны.

- Слабые эти "соевые революционеры"... Каждый второй на антидепрессантах и "выгорел". Поколение дохляков, ещё рвётся страной руководить.

- В городе говорят, что это служебная пенсия из Москвы.

- Ленин вечно живой! Только на пенсию вышел.

 

 

Комментарии (1)

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (1)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (1)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (1)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (1)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года (1)

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года (1)

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

