Депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс ("Латвия на первом месте") сначала просто удивился: "Как это работает?", а чуть позднее опубликовал вот такой пост на платформе "Х":

"Если это не пенсия по инвалидности (о чём вопросов не было бы), то это знаменитое "выгорание от профзаболевания", которое Государственная врачебная комиссия по трудовой экспертизе раздаёт своим направо и налево, о чём все знают, о чём я кричал уже годами и о чём ни один журналист бог весть почему ничего не копал. Ведь у них "выгорание" - в отличиее от пожарных и медиков".

В комментариях Стендзениекс поясняет, что это такое: "Доплата - до 80% от зарплаты. Консилиум на врачебной комиссии для своих. Половина Сейма на такой сидит. Просто эти "врачи" иногда напиваются и во хмелю сами хвастаются и издеваются. Вот оттуда и я об этом знаю".

В комментариях предполагают, что это могут быть унаследованные от покойного отца пенсионные накопления 2-го и 3-го уровня, обращаются с вопросом к самому Шуваеву (ответа пока не последовало) и, разумеется, упражняются в сарказме:

- Чувствую, что у меня "выгорание". Эрик, где этот статус можно получить - в понедельник оформлять пойду.

- Накопления 2-го и 3-го пенсионных уровней можно наследовать. Учитывая, что в 2024-м у него умер отец, это может быть унаследованная часть пенсии. Если будет возможность забирать [накопления] раньше, то тех, чьи родители на свою пенсию, снятую раньше, накупят телевизоров, нельзя будет обсирать в "Х", Leta, Apollo и т.п.

- Этот гражданин начал эту пенсию получать в нынешнем году. В предыдущие годы её не было. Пенсия инвалида на голову. Правда, там надо три года налоги платить. С депутатской зарплаты как раз и получается. Хотя инвалид на голову себя уже премьером объявил. Государством руководить собирается.

- Фантастика! А тем временем двум моим подругам, у одной из которых сахарный диабет с очень большими скачками и соответственно повреждёнными внутренними органами, с влиянием на руки и спину, а у второй артрит в тяжёлой форме, она вообще ничего по дому делать не может, инвалидность с первого раза не оформили.

- В любом случае, получать пенсию по нетрудоспособности вдобавок к зарплате - как минимум странно.

- Насколько помню его CV, ему и "выгорать"-то не с чего было.

- Стоило бы у него самого спросить. Шуваев, вы можете сообщить вид пенсии и обоснование? Зарплаты госчиновников и политиков давно пора было публичить каждый месяц, а не ждать декларацию, согласитесь? Надо отметить, что 5 тысяч, по сравнению с полученной зарплатой за год, сущая мелочь.

- Он себя идентифицирует с 68-летним пенсионером + государственная работа ломает, возможно, и правда профзаболевание!

- Если выгорание, пусть выключает лампочку и прекращает имитировать работу. И такой "выгоревший инвалид" хочет быть премьером??? Просто бомба.

- От чего именно выгорают депутаты? От одного дня, когда надо прийти на заседание Сейма?

- Выгореть, делая бестолковые глупости, намного легче, чем выполняя хорошую и полезную работу, даже если не совсем хорошо организованную. Ленину зарплата и пособие точно не нужны.

- Слабые эти "соевые революционеры"... Каждый второй на антидепрессантах и "выгорел". Поколение дохляков, ещё рвётся страной руководить.

- В городе говорят, что это служебная пенсия из Москвы.

- Ленин вечно живой! Только на пенсию вышел.