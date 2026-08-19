Европейский центральный банк в июле представил проекты новых банкнот с дизайном, который резко отличается от купюр, находящихся сейчас в обращении. Впервые ЕЦБ проводит настолько заметный разрыв с привычным оформлением кошельков европейцев.

«Мы приступили к первой полной визуальной переработке банкнот евро: с новыми темами, мотивами и дизайном, чтобы сделать будущие банкноты ещё ближе европейцам», — рассказала Euronews директор департамента банкнот ЕЦБ Дорис Шнеебергер.