Евро ждёт обновление. Вместо абстрактных мотивов — узнаваемые изображения, усиленные защитные элементы и дизайн, призванный быть ближе к гражданам: таковы отличительные черты новых банкнот евро.
Европейский центральный банк в июле представил проекты новых банкнот с дизайном, который резко отличается от купюр, находящихся сейчас в обращении. Впервые ЕЦБ проводит настолько заметный разрыв с привычным оформлением кошельков европейцев.
«Мы приступили к первой полной визуальной переработке банкнот евро: с новыми темами, мотивами и дизайном, чтобы сделать будущие банкноты ещё ближе европейцам», — рассказала Euronews директор департамента банкнот ЕЦБ Дорис Шнеебергер.
Среди представленных финальных вариантов вырисовались две ключевые темы: европейская культура и богатство природы.
В первом случае ЕЦБ предлагает изображать на банкнотах людей, оставивших след в истории искусства, музыки, науки и литературы. Во втором — реки и птиц.
Банк запустил общественный опрос (источник на английском языке), чтобы дать гражданам возможность выбрать окончательный вариант. Однако до появления новых купюр в обращении пройдёт ещё несколько лет. Источник в банковском секторе сообщил Euronews, что новые банкноты могут быть введены не раньше 2029 года.
По словам Шнеебергер, в опросе уже приняли участие «миллионы европейцев». Победивший вариант объявят в декабре 2026 года.
Исчезнут ли наличные?
«Никто не станет делать капитальный ремонт в доме, который вскоре собираются снести», — провела параллель с обновлением дизайна банкнот Шнеебергер в комментарии Euronews.
По мере того как безналичные платежи становятся всё более распространёнными, ЕЦБ стремится укрепить роль банкнот как основной формы «публичных денег», доступной гражданам.
Под публичными деньгами понимаются деньги, выпускаемые центральным банком, — наличные, такие как банкноты и монеты, предназначенные для населения, а также резервы коммерческих банков на счетах в центральном банке. Они считаются «публичными», потому что создаются и обеспечиваются публичной властью.
Частные деньги создаются коммерческими банками и в основном существуют в виде депозитов на текущих и сберегательных счетах. Именно они составляют большую часть денег, используемых в повседневных расчётах — при банковских переводах и оплате картами.
Параллельно подготовке к введению цифрового евро — новой электронной формы платежей в публичных деньгах, которая потенциально может появиться к 2029 году, — ЕЦБ стремится опровергнуть распространяющиеся ложные утверждения о том, что наличные исчезнут и их полностью заменит новая цифровая валюта.
«Мы намерены гарантировать, что возможность платить публичными деньгами сохранится всегда — будь то наличные или цифровой евро. Цифровой евро дополнил бы наличные, а не заменил их. Все европейцы по-прежнему будут свободны выбирать, как платить — наличными, цифровым евро или другим способом», — сказала Шнеебергер в интервью Euronews.
За всё время — лишь один редизайн
С момента появления единой валюты дизайн банкнот евро менялся лишь однажды, при этом общая концепция в основном оставалась прежней.
«С их первого выпуска в 2002 году темой банкнот евро были «Эпохи и стили», символизированные окнами, дверными проёмами и мостами. При обновлении дизайна в серии «Europa», выпускавшейся с 2013 по 2019 год, оформление освежили, но общий визуальный подход во многом остался тем же», — пояснила Шнеебергер.
Как напомнила она, на нынешних банкнотах евро изображены абстрактные архитектурные сооружения, которых не существует в реальности. Новое оформление должно уйти от этого и сделать купюры такими, с которыми европейцы разных поколений смогут себя ассоциировать и которыми им будет приятно пользоваться.
«Благодаря новым дизайн-предложениям у нас появилась возможность сделать банкноты более близкими людям, показывая на них реальных людей, настоящих птиц и реальные здания», — подвела итог директор департамента банкнот ЕЦБ.
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