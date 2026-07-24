Для конкурса поступило около 1200 заявок. В каждой из двух тем отобраны по пять проектов, выполненных в разных графических стилях. Онлайн-опрос продлится до 21 сентября, однако его результаты не станут прямым голосованием: окончательный дизайн выберет Совет управляющих ЕЦБ.