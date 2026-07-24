Для конкурса поступило около 1200 заявок. В каждой из двух тем отобраны по пять проектов, выполненных в разных графических стилях. Онлайн-опрос продлится до 21 сентября, однако его результаты не станут прямым голосованием: окончательный дизайн выберет Совет управляющих ЕЦБ.
Культурная серия посвящена известным деятелям искусства, науки и общественной мысли. На банкноте в 5 евро предлагается изобразить оперную певицу Марию Каллас, на 10 евро — композитора Людвига ван Бетховена, на 20 евро — учёную Марию Кюри.
Для купюры достоинством 50 евро выбран писатель Мигель де Сервантес, для 100 евро — Леонардо да Винчи, а для банкноты в 200 евро — писательница и лауреат Нобелевской премии мира Берта фон Зуттнер.
Альтернативная серия посвящена европейским рекам и птицам. На лицевой стороне банкнот предлагается разместить изображения стенолаза, зимородка, щурки, белого аиста, шилоклювки и северной олуши. На оборотной стороне будут представлены здания ключевых учреждений Европейского союза.
После завершения общественного опроса ЕЦБ изучит результаты и продолжит отбор проектов. Окончательный дизайн планируется определить позднее, после чего начнётся техническая подготовка к выпуску новой серии банкнот.
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