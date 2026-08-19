По его словам, проект совершенно точно не будет реализован к 2030 году. Латвии, Эстонии и Литве необходимо договориться о минимальном варианте Rail Baltica, который страны действительно способны профинансировать.
Ашераденс допустил, что ради снижения расходов следует пересмотреть и первоначально предусмотренную скорость поездов. По его мнению, для балтийской железной дороги хорошим решением были бы и 180 км/ч, поскольку чем выше проектная скорость, тем дороже инфраструктура.
Масштаб финансовых проблем Rail Baltica Ашераденс, по его словам, осознал ещё на посту министра финансов, когда тогдашний министр сообщения Янис Витенбергс сообщил ему, что проекту требуется около 5 млрд евро. При этом ранее утверждённая правительством оценка стоимости латвийской части составляла примерно 1,7 млрд евро.
Ашераденс также допустил, что отдельные министры сообщения скрывали реальный рост стоимости проекта, чтобы его реализация могла продолжаться. В этом контексте он упомянул бывшего министра Талиса Линкайтса.
Полностью отказываться от Rail Baltica политик не предлагает. По его мнению, соединение с европейской железнодорожной сетью необходимо Латвии с точки зрения безопасности и развития, однако проект следует существенно удешевить.
Когда жители Латвии реально смогут начать пользоваться новой железнодорожной линией, Ашераденс не уточнил, заявив, что ответ на этот вопрос, вероятно, появится через год.
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