Ашераденс допустил, что ради снижения расходов следует пересмотреть и первоначально предусмотренную скорость поездов. По его мнению, для балтийской железной дороги хорошим решением были бы и 180 км/ч, поскольку чем выше проектная скорость, тем дороже инфраструктура.

Масштаб финансовых проблем Rail Baltica Ашераденс, по его словам, осознал ещё на посту министра финансов, когда тогдашний министр сообщения Янис Витенбергс сообщил ему, что проекту требуется около 5 млрд евро. При этом ранее утверждённая правительством оценка стоимости латвийской части составляла примерно 1,7 млрд евро.