Авторы инициативы считают соблюдение требований государственного языка важным для безопасного оборота продуктов питания и защиты интересов потребителей. По их мнению, понятное общение в магазинах, заведениях общественного питания и других предприятиях отрасли позволит снизить риск недоразумений и укрепить доверие покупателей.

Необходимый уровень знания государственного языка и порядок его проверки должен будет определить Кабинет министров.