Если знание латышского языка не соответствует уровню, необходимому для выполнения профессиональных обязанностей и общения с клиентами, физическим лицам предлагается назначать штраф от 70 до 750 евро, юридическим лицам — от 400 до 4000 евро.
Авторы инициативы считают соблюдение требований государственного языка важным для безопасного оборота продуктов питания и защиты интересов потребителей. По их мнению, понятное общение в магазинах, заведениях общественного питания и других предприятиях отрасли позволит снизить риск недоразумений и укрепить доверие покупателей.
Необходимый уровень знания государственного языка и порядок его проверки должен будет определить Кабинет министров.
Контроль предлагается поручить Продовольственно-ветеринарной службе. Согласно аннотации законопроекта, дополнительных средств из государственного бюджета для реализации поправок не потребуется — PVD сможет использовать уже существующие механизмы надзора.
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