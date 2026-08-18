Адвокаты Седоковой ранее просили суд рассмотреть дело в закрытом режиме. Адвокат отметил, что адвокаты Седоковой не предоставили суду объяснения причин такой просьбы.
Гаврилова высказала мнение, что подобные просьбы обычно подаются для защиты определенной информации от внимания общественности, и подчеркнула, что у семьи Тиммы не было оснований скрывать обстоятельства дела.
Одновременно суд удовлетворил просьбу семьи Тиммы направить в государственные органы регистрации запросы относительно движимого и недвижимого имущества Седоковой за период с момента заключения брака до 16 декабря 2024 года — дня смерти Тиммы, сообщил адвокат.
Ранее сообщалось, что представительница Седоковой Татьяна Стукалова заявила о продаже квартиры, подаренной Седоковой Тиммой, и о том, что вырученные средства были потрачены на нужды семьи в течение трех месяцев.
Судья пытался выяснить, какую сумму Седокова получила от продажи квартиры и на какие цели были потрачены эти средства, но защита не смогла дать четких ответов на эти вопросы.
Гаврилова заявила, что рыночная стоимость спорной квартиры на момент покупки составляла 150 миллионов рублей (1 497 849 евро). Адвокат сообщила, что семья Тиммы планирует претендовать на все движимое и недвижимое имущество, решение по которому будет принято судом.
По словам Гавриловой, суд планирует установить сумму средств на банковских счетах Седоковой, депозитах, акциях и другом имуществе, а также рассмотреть вопрос о недвижимости, которая была зарегистрирована на имя Седоковой во время брака и впоследствии отчуждена без передачи доли Тимме.
Как ранее сообщила Гаврилова, доля Тиммы в конкретном объекте недвижимости в настоящее время является предметом судебного спора.
Седокова и Тимма начали встречаться летом 2019 года и поженились в сентябре следующего года. В начале сентября 2024 года Седокова объявила о разрыве отношений с Тиммой.
Бывшая жена Тиммы и мать его сына Кристиана, Оша, замужем за футболистом Марсисом Ошей.
Тимма скончался в Москве 17 декабря 2024 года. СМИ сообщили, что тело 32-летнего баскетболиста было найдено на лестничной площадке жилого дома в центре Москвы. Он покончил жизнь самоубийством.
В октябре 2024 года Тимма решил продолжить свою баскетбольную карьеру в турнире, организованном российской букмекерской компанией «Лига Ставок», представляя команду «Аликсон».
Тимма провёл 68 матчей за сборную Латвии.
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