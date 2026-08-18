Ранее сообщалось, что представительница Седоковой Татьяна Стукалова заявила о продаже квартиры, подаренной Седоковой Тиммой, и о том, что вырученные средства были потрачены на нужды семьи в течение трех месяцев.

Судья пытался выяснить, какую сумму Седокова получила от продажи квартиры и на какие цели были потрачены эти средства, но защита не смогла дать четких ответов на эти вопросы.

Гаврилова заявила, что рыночная стоимость спорной квартиры на момент покупки составляла 150 миллионов рублей (1 497 849 евро). Адвокат сообщила, что семья Тиммы планирует претендовать на все движимое и недвижимое имущество, решение по которому будет принято судом.