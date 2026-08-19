В Риге также возможен кратковременный дождь. При слабом западном и юго-западном ветре температура достигнет +21…+22 градусов.
Ранним утром температура воздуха в стране составляла +7…+12 градусов, на побережье было примерно на градус теплее. Местами наблюдался туман. В отдельных районах Курземе шли сильные дожди.
За минувшие сутки в Дагде, Даугавпилсе и Руцаве выпало 8-9 миллиметров осадков, а в Пиедруе Краславского края — 16 миллиметров.
Во вторник самая высокая температура в Латвии была зарегистрирована в Вентспилсе — +21,9 градуса, самая низкая максимальная — в Резекне, +14,1 градуса.
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