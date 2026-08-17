И ночью, и днем будет много облаков, более солнечная погода ожидается в Курземе. Днем местами пройдет дождь, более обширная зона осадков затронет Латгале, где пройдет продолжительный дождь. Будет дуть слабый ветер.
Температура воздуха ночью опустится до +9…+14 градусов, максимальная температура днем составит от +14 градусов в Латгале до +20 градусов в Курземе.
В Риге во вторник будет преимущественно пасмурно, вероятность осадков — низкая. Ночью установится безветрие, воздух остынет до +14 градусов, днем будет дуть слабый северный ветер, температура воздуха не превысит +19 градусов.
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