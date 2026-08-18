В больнице поясняют, что во время консультации человеку приходится воспринимать большой объем информации, а из-за волнения или спешки он может забыть важные вопросы, неправильно понять врача или не запомнить рекомендации. Особенно это актуально для пациентов, недостаточно хорошо владеющих языком, на котором проходит прием.
В таких случаях сопровождающий или переводчик может помочь правильно понять диагноз, план лечения, возможные риски и правила приема лекарств, а также уточнить непонятные моменты.
Перед визитом пациентам рекомендуют записать основные симптомы и наблюдения, подготовить сведения о состоянии здоровья и предыдущем лечении, а также составить список вопросов. Во время приема стоит уточнить диагноз, предлагаемое лечение и его причины, возможные риски и порядок приема назначенных препаратов.
Главный врач больницы Янис Вилманис отмечает, что подготовка пациента облегчает работу и медика: если человек заранее собрал необходимую информацию и сформулировал вопросы, врачу проще принять решение и вместе с пациентом выбрать подходящий план лечения.
В больнице подчеркивают, что людям, которым из-за возраста, состояния здоровья или недостаточного знания языка трудно воспринимать медицинскую информацию, лучше не приходить на прием в одиночку, а заранее попросить о сопровождении близкого человека или профессионального переводчика.
Памятка подготовлена в рамках стратегии больницы по улучшению опыта пациентов. Она доступна в электронном виде на сайте больницы им. Страдиня, а печатные экземпляры размещены в регистратурах и зонах для пациентов.
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