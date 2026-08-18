Главный врач больницы Янис Вилманис отмечает, что подготовка пациента облегчает работу и медика: если человек заранее собрал необходимую информацию и сформулировал вопросы, врачу проще принять решение и вместе с пациентом выбрать подходящий план лечения.

В больнице подчеркивают, что людям, которым из-за возраста, состояния здоровья или недостаточного знания языка трудно воспринимать медицинскую информацию, лучше не приходить на прием в одиночку, а заранее попросить о сопровождении близкого человека или профессионального переводчика.

Памятка подготовлена в рамках стратегии больницы по улучшению опыта пациентов. Она доступна в электронном виде на сайте больницы им. Страдиня, а печатные экземпляры размещены в регистратурах и зонах для пациентов.