В эфире TV24 Дубкевич отметил, что пока рано называть точную дату завершения проекта. Сначала необходимо закончить проектирование основной трассы, что позволит точнее оценить стоимость и сроки работ.
«Мы не можем сказать, в каком году это построим. Я думаю, что вопрос прежде всего в том, когда будут готовы все строительные проекты основной трассы, чтобы мы могли понять, сколько это стоит и каким тогда будет срок», — отметил Дубкевич.
При этом уже очевидно, что первоначальный график выполнить не удастся.
«Достаточно ясно, на мой взгляд, что сейчас до 2030 года это невозможно. Соответственно, следующий плановый период может быть 2034-2035 год», — заявил он.
Дубкевич положительно оценил решение премьер-министра Андриса Кулбергса взять стратегическое руководство Rail Baltica на себя и создать специальный комитет, который будет регулярно рассматривать вопросы реализации проекта.
«Я прежде всего могу поздравить с тем, что господин Кулбергс создал комитет, где эти вопросы рассматриваются по установленным правилам. Он собирается как минимум раз в месяц. Господин Кулбергс сам взял на себя стратегическое руководство этим проектом», — сказал Дубкевич.
В то же время он напомнил, что подобный механизм существовал и раньше, но работал недостаточно эффективно.
«Министры не все приходили. Присылали парламентских секретарей или представителей. Министерство финансов не включалось. Премьер тоже непосредственно не участвовал в проекте и его реализации», — рассказал Дубкевич.
По его мнению, недостаточная вовлеченность ключевых государственных учреждений стала одной из причин проблем с реализацией Rail Baltica.
Несмотря на возможный перенос сроков, Дубкевич считает, что строительство необходимо продолжать максимально быстро. Это важно в том числе для получения европейского финансирования.
«Нам нужно сделать все возможное, чтобы построить как можно быстрее. Это нужно показать Европейской комиссии, чтобы мы могли добиться как можно большего объема финансирования», — подчеркнул он.
Таким образом, возможный срок в 2034–2035 годах не должен становиться поводом для отсрочек. По мнению Дубкевича, дальнейшая судьба Rail Baltica во многом будет зависеть от того, насколько эффективно правительство, министерства и другие ответственные структуры смогут координировать свою работу.
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