«Мы не можем сказать, в каком году это построим. Я думаю, что вопрос прежде всего в том, когда будут готовы все строительные проекты основной трассы, чтобы мы могли понять, сколько это стоит и каким тогда будет срок», — отметил Дубкевич.

При этом уже очевидно, что первоначальный график выполнить не удастся.