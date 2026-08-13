Военнослужащие и ополченцы 17-го батальона боевой поддержки 1-й Рижской бригады Земессардзе примут участие в учениях по поддержанию боевых навыков в окрестностях Каги, Циелавы, Тренчи, Лапсы, Дзилнуциемса и Божи Марупского края.
В свою очередь, в районе Цекуле Ропажского края пройдут учения ополченцев 19-го батальона обеспечения 1-й Рижской бригады. Их цель — совершенствование навыков военнослужащих и поддержание готовности подразделения к действиям в любых ситуациях.
Во время учений в окрестностях указанных населенных пунктов на дорогах возможно кратковременное передвижение военной техники, а также военнослужащих и ополченцев.
В Земессардзе отмечают, что военная подготовка проводится непрерывно в течение всего года и включает выполнение различных тактических задач как летом, так и зимой.
Вступить в Земессардзе может гражданин Латвии в возрасте от 18 лет, владеющий государственным языком как минимум на среднем уровне (B1) и имеющий соответствующее состояние здоровья.
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