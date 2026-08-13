В свою очередь, в районе Цекуле Ропажского края пройдут учения ополченцев 19-го батальона обеспечения 1-й Рижской бригады. Их цель — совершенствование навыков военнослужащих и поддержание готовности подразделения к действиям в любых ситуациях.

Во время учений в окрестностях указанных населенных пунктов на дорогах возможно кратковременное передвижение военной техники, а также военнослужащих и ополченцев.