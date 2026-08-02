Досмотр продолжался около двух часов и завершился без происшествий. Военные изучили документы, полученные во время проверки. При этом Минобороны Италии не уточнило, было ли судно задержано.

Евросоюз ранее ввел санкции против десятков судов, которые, по его данным, входят в состав российского «теневого флота», используемого для обхода ограничений на экспорт нефти, введенных после полномасштабного вторжения России в Украину.