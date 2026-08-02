Её внимание привлёк троллейбус 22-го маршрута в Гризинькалнсе, водительница которого совершила на первый взгляд странный манёвр — сбросила скорость и повернула, чтобы объехать выбежавшего на проезжую часть ёжика. Дело было вечером, примерно в 22:15 — время сумерек, когда ежей в городе замечают чаще всего.
Айя опубликовала пост, чтобы поблагодарить за доброту водителя троллейбуса:
«Rīgas satiksme!!! Хочу сказать большое и классное спасибо вашей водительнице 22-го троллейбуса, женщине, которая по направлению из Плявниеков в центр примерно в 22:15 вблизи остановки «Улица Лиенес» сбросила скорость и объехала ёжика по дуге!!! Сначала я не поняла, почему она начала так странно ехать. Когда поняла… это было так мило и трогательно!!! Увы, на скорости фото получилось такое туманное, что даже номер не успела запомнить».
Комментаторы, впрочем, вскоре подсказали номер троллейбуса. Постом поделились более ста человек, свыше 1600 поставили лайки.
Вот некоторые из откликов:
— Больше таких шофёров!
— Автор, тут и вам надо сказать большое спасибо! Спасибо за то, что делитесь хорошим, спасибо за то, что кого-то похвалили, спасибо за то, что своей публикацией показываете пример другим. Ну и, конечно, отдельное спасибо водителю автобуса.
— Радует, что ещё есть такие люди. Для кого—то даже человек — не препятствие, где уж там животное.
Отозвались на публикацию и из Rīgas satiksme:
«Добрый день! Мы искренне рады, что путь ёжика продолжился и он добрался домой к своим благодаря внимательности и наблюдательности коллеги. Ёжикам точно надо быть повнимательнее! Сердечное спасибо за ваши добрые слова! Обязательно передадим их коллеге — такие отзывы всегда вдохновляют и радуют. Спасибо!»
Одна из комментаторов тут же призвала Rīgas satiksme премировать сотрудницу.
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