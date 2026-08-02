— Автор, тут и вам надо сказать большое спасибо! Спасибо за то, что делитесь хорошим, спасибо за то, что кого-то похвалили, спасибо за то, что своей публикацией показываете пример другим. Ну и, конечно, отдельное спасибо водителю автобуса.

— Радует, что ещё есть такие люди. Для кого—то даже человек — не препятствие, где уж там животное.

Отозвались на публикацию и из Rīgas satiksme: