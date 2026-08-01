Вызовы были из Бауского, Валмиерского, Лимбажского, Огрского Саулкрастского, Сигулдского и Цесисского краёв, а также из Риги.
В одной только Кримулдской волости Сигулдского края на дорогу упало десять деревьев.
Во всех случаях деревья были распилены и убраны с проезжей части.
Уже сообщалось, что на вечер пятницы и ночь на субботу в центральной и восточной части Латвии синоптики прогнозировали грозу.
Локально прошли очень сильные дожди, местами с градом, были также очень сильные порывы ветра.
В пятницу вечером, после 21 часа, из-за упавшего дерева было перекрыто движение поездов на участке Засулаукс — Приедайне, о чём сообщало ГАО Latvijas dzelzceļš. Дерево упало на провода контактной сети, повредив железнодорожную инфраструктуру.
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